Krok za krokem vzhůru do nebes

Každá strana je krokem výš. V krásně ilustrované publikaci jsem objevila, co všechno se skrývá nad našimi hlavami: od trávy a stromů až po samotný vesmír.

Neobyčejnou knihu Do nebes napsal italský entomolog a spisovatel Gianumberto Accinelli a vyšla v nakladatelství Portál. Kniha je zajímavá už tím, že se stránky otáčejí na výšku směrem k osobě, která ji čte. Místo očíslovaných stránek jsem viděla metry, ve kterých se nacházím. Kniha je rozdělena do několika vrstev atmosféry. Je třeba si uvědomit, že hranice jednotlivých vrstev, do kterých se atmosféra dělí, nejsou pevně určeny. Různě se mění a vědci je neustále zkoumají. V knize je použito jedno z možných rozdělení, jenž je navrženo vědou.

Na každé straně je uvedena výška, v níž se nacházíme a tvorové, kteří se v této výšce pohybují. Jednou tak plachtíme vedle čápa bílého, ve vyšších polohách nám dělá společnost čmelák, ještě výše narážíme na orlosupa a kondora. U každého tvorečka je napsáno plno informací a zajímavostí z jeho života. Knihu jsem s sebou vzala do zoologické zahrady, konkrétně na Vítání ptačího zpěvu a byla vynikajícím doplňkem k aktivitám, které jsme na místě s dětmi podnikali. Mohli jsme si s knihou klidně posedět na lavičce a přečíst si pár informací o ptácích a zvířatech, která dokáží vyletět do výšek a o nichž se dozvídáme jen z literatury a dokumentů. Knihu doporučuji všem zvídavým dětem i dospělým.

Autor: Martina Mičková | středa 12.11.2025 19:27 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Martina Mičková

  • Počet článků 535
  • Celková karma 8,33
  • Průměrná čtenost 351x
Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

