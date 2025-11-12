Krok za krokem vzhůru do nebes
Neobyčejnou knihu Do nebes napsal italský entomolog a spisovatel Gianumberto Accinelli a vyšla v nakladatelství Portál. Kniha je zajímavá už tím, že se stránky otáčejí na výšku směrem k osobě, která ji čte. Místo očíslovaných stránek jsem viděla metry, ve kterých se nacházím. Kniha je rozdělena do několika vrstev atmosféry. Je třeba si uvědomit, že hranice jednotlivých vrstev, do kterých se atmosféra dělí, nejsou pevně určeny. Různě se mění a vědci je neustále zkoumají. V knize je použito jedno z možných rozdělení, jenž je navrženo vědou.
Na každé straně je uvedena výška, v níž se nacházíme a tvorové, kteří se v této výšce pohybují. Jednou tak plachtíme vedle čápa bílého, ve vyšších polohách nám dělá společnost čmelák, ještě výše narážíme na orlosupa a kondora. U každého tvorečka je napsáno plno informací a zajímavostí z jeho života. Knihu jsem s sebou vzala do zoologické zahrady, konkrétně na Vítání ptačího zpěvu a byla vynikajícím doplňkem k aktivitám, které jsme na místě s dětmi podnikali. Mohli jsme si s knihou klidně posedět na lavičce a přečíst si pár informací o ptácích a zvířatech, která dokáží vyletět do výšek a o nichž se dozvídáme jen z literatury a dokumentů. Knihu doporučuji všem zvídavým dětem i dospělým.
Martina Mičková
Tisíce kostek, nekonečno nápadů
Svět kostek opět v Olomouci! Celosvětově známé kostičky zaplnily pavilon na olomouckém výstavišti.
Martina Mičková
Večer duchů na Svatém Kopečku
Nejstrašidelnější noc v roce uprostřed zoologické zahrady. Dvě strašidelné stezky, plno hrůzostrašných bytostí a magická atmosféra. A samozřejmě živá zvířata, na které se rádi jezdíme dívat v každou roční dobu.
Martina Mičková
Příběhy, které nějak souvisí s pobytem mezi bílými zdmi
Příběhy citů, vztahů a lidskosti v místě, kde se běžně řeší život a smrt. Soubor povídek, které jsou propletené a více než reálné. Rozhodně nejsou humorné, spíš vedou k zamyšlení.
Martina Mičková
Romantický příběh nejen pro mladé
Příběh, ve kterém se po jednom neuváženém polibku rozpadne přátelství. A to všechno kvůli nedorozumění a strachu.
Martina Mičková
Skrytá pevnost u Přáslavic
Dříve místo podléhající nejvyššímu stupni utajení, dnes možné prohlídky i s dětmi. Jedné jsme se zúčastnili.
