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Když do života vstoupí osmnáctiletý zajíček

Více než pětisetstránkový milostný deník. Zápisky dvaatřicetileté tatérky, která prožívá intenzivní vztah s osmnáctiletým mladým mužem.

Kniha nazvaná Příliš brzy, příliš pozdě s podtitulem Mý milostný kotrmelce je dílem české autorky Michaely Labákové. Byla vydána v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Cosmopolis.

Na začátku příběhu mi připadal deník a v něm zapsané milostné události poměrně předvídatelné. Poté, co se hlavní hrdince v interakci s mladším partnerem podlamovala kolena, srdce bušilo jako splašené, málem jí vyletělo z hrudníku a za šíleného jiskření došlo k první puse, jsem chtěla jisté pasáže přeskočit a pokračovat, až se budou mezilidské vztahy posouvat někam dál. Naštěstí dějová linie nezůstala pouze takto „růžová“ a vztahy se počaly trochu víc rozvíjet. Do života hlavní hrdinky začaly vstupovat další postavy a její životní peripetie se staly reálnějšími. Kamarádi i příbuzní hlavní hrdinky a jejího přítele byli skvěle vykresleni, jejich charaktery byly věrohodně popsány a dodávaly celému příběhu šťávu.

Na třísté straně jsem se na další pokračování deníku těšila. Nebylo zcela jasné, jak se hlavní hrdinka rozhodne, komu dá v životě přednost, s kým se rozhádá a s kým udobří. Myslím, že na léto to byla prima volba ke čtení. Humorný styl psaní mi dokonale seděl a i těch pět set stran nebylo tak nekonečných.

Autor: Martina Mičková | čtvrtek 23.7.2026 15:17 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

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