Když do života vstoupí osmnáctiletý zajíček
Kniha nazvaná Příliš brzy, příliš pozdě s podtitulem Mý milostný kotrmelce je dílem české autorky Michaely Labákové. Byla vydána v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Cosmopolis.
Na začátku příběhu mi připadal deník a v něm zapsané milostné události poměrně předvídatelné. Poté, co se hlavní hrdince v interakci s mladším partnerem podlamovala kolena, srdce bušilo jako splašené, málem jí vyletělo z hrudníku a za šíleného jiskření došlo k první puse, jsem chtěla jisté pasáže přeskočit a pokračovat, až se budou mezilidské vztahy posouvat někam dál. Naštěstí dějová linie nezůstala pouze takto „růžová“ a vztahy se počaly trochu víc rozvíjet. Do života hlavní hrdinky začaly vstupovat další postavy a její životní peripetie se staly reálnějšími. Kamarádi i příbuzní hlavní hrdinky a jejího přítele byli skvěle vykresleni, jejich charaktery byly věrohodně popsány a dodávaly celému příběhu šťávu.
Na třísté straně jsem se na další pokračování deníku těšila. Nebylo zcela jasné, jak se hlavní hrdinka rozhodne, komu dá v životě přednost, s kým se rozhádá a s kým udobří. Myslím, že na léto to byla prima volba ke čtení. Humorný styl psaní mi dokonale seděl a i těch pět set stran nebylo tak nekonečných.
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