Jak by mohl vypadat život obyvatel na rudé planetě Mars

Je možné v naší Sluneční soustavě bydlet jinde než na Zemi? Jak by vypadal život lidí na planetě Mars? Jak dlouho tam poletíme? A co tam najdeme?Jak bude vypadat město?

Takovými otázkami s pohledem do budoucnosti se zaobírá kniha Bydlení na Marsu. Byla vydána v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Bambook určené dětským čtenářům. Konkrétně tento titul je pro zvídavé děti a může říct mnohé i jejich rodičům. Je dílem autorů Ferrón Kaid‑Salah Sheddad, Eduard Altarriba, Miquel Surada Anfres a Guitlem Anglada‑Escudé.

Aby mohla na Marsu přežít kolonie s lidmi, musí se nejdříve vybudovat jakási základna, na níž se rozvine základní infrastruktura. Mezi první průkopníky, kteří se na planetě zabydlí, budou pravděpodobně vědci, architekti a dělníci. Ti budou muset překonat celou řadu výzev, jelikož prostředí na Marsu je pro bydlení velmi nehostinné. Velmi zajímavá mi připadala kapitola o komunitním životě na Marsu. Veškerý život se bude prakticky odehrávat pod zemí …

Kniha podporuje mimo jiné představivost – zabývá se otázkami: Jak se dostaneme na Mars, kde vezmeme kyslík nebo jak by vypadala tamní společnost. K zamyšlení…

Autor: Martina Mičková | neděle 8.3.2026 20:42

Martina Mičková

Martina Mičková

Martina Mičková

Martina Mičková

Martina Mičková

