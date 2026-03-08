Jak by mohl vypadat život obyvatel na rudé planetě Mars
Takovými otázkami s pohledem do budoucnosti se zaobírá kniha Bydlení na Marsu. Byla vydána v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Bambook určené dětským čtenářům. Konkrétně tento titul je pro zvídavé děti a může říct mnohé i jejich rodičům. Je dílem autorů Ferrón Kaid‑Salah Sheddad, Eduard Altarriba, Miquel Surada Anfres a Guitlem Anglada‑Escudé.
Aby mohla na Marsu přežít kolonie s lidmi, musí se nejdříve vybudovat jakási základna, na níž se rozvine základní infrastruktura. Mezi první průkopníky, kteří se na planetě zabydlí, budou pravděpodobně vědci, architekti a dělníci. Ti budou muset překonat celou řadu výzev, jelikož prostředí na Marsu je pro bydlení velmi nehostinné. Velmi zajímavá mi připadala kapitola o komunitním životě na Marsu. Veškerý život se bude prakticky odehrávat pod zemí …
Kniha podporuje mimo jiné představivost – zabývá se otázkami: Jak se dostaneme na Mars, kde vezmeme kyslík nebo jak by vypadala tamní společnost. K zamyšlení…
Martina Mičková
V hlubinách oceánu i na tematickém minigolfu
Na návštěvu naší stověžaté krásky jsme měli s dětmi jen několik málo hodin. A tak jsme se snažili skloubit poznání, kulturu i sport. Jak se nám to povedlo?
Martina Mičková
Logické hádanky, které potrápí i pobaví
Kombinace matematiky, logických a jazykových hříček. Je to jedna velká výzva pro bystré hlavičky makovičky.
Martina Mičková
Nový cirkus v srdci industriální Ostravy
Cirkulum proměnilo Gong v prostor plný pohybu a emocí. Festival Cirkulum je prvním mezinárodním festivalem svého druhu na severní Moravě.
Martina Mičková
Odvážný román o osobní volbě a společenském tlaku
Téma interrupce, mít či nemít vlastní děti, psychické zdraví, citlivá otázka osobní volby a tlak okolí.
Martina Mičková
Od frčka po tučňáka
Rádi navštěvujeme zoo a zjišťujeme zajímavosti o zvířatech. Museli jsem si tedy nutně přečíst jednu knihu, která se tohoto tématu dotýká.
