Hravá železnice v centru Olomouce

Tento víkend jsme se vydali s dětmi do Olomouce a před cestou jsem si nachystala hlavně nabitý fotoaparát. Konala se zde akce For Model a navíc bylo krásné počasí, které vybízelo k procházce tímto historickým městem.

Nadšení modeláři na výstavě For Model na Výstavišti Flora Olomouc mě nadchli hned při vstupu. Expozice železničních modelářů byla totiž letos umístěna do hlavní expozice v pavilonu A. V minulých letech byla tato expozice v pavilonu E. Jezdíme zde s dětmi pravidelně, a tak jsem tuto změnu hned zaregistrovala. Celý pavilon byl plný úžasných modelů, zajímavých sbírek (mince, loutky, budíky, fotoaparáty a další), digitálních technologií, stolních her, hraček a stavebnic z tuzemska i ze zahraničí. Nedivím se, že zde bylo obrovské množství návštěvníků.

Nejvíc nás nadchla zahradní železnice, která byla opravdová! Stavbě kolejiště zahradní železnice předcházela poměrně náročná příprava, od projektu, papírové makety až po výsadbu rostlin, o které bylo potřeba pečovat po dobu výstavy pravidelnou zálivkou. Bylo mi až líto, když jsem se dozvěděla, že po skončení výstavy bude tento unikátní výstavní prvek rozebrán.

Hlad byl silnější než touha po večerní procházce, a tak jsme zamířili do pizzerie U Kristýna, kde nám připravili tradiční italskou pizzu přímo z pece. Jelikož únava po celém dni byla obrovská, vzali jsme si ji do krabice s sebou domů. Olomouc je naší srdeční záležitostí a už teď se těšíme na další návštěvu tohoto královského města.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Před Výstavištěm.

Kolejiště zahradní železnice.

Vagónky byly plné jahod, rajčat a borůvek! Skutečných.

Námořní bitva.

Opravdový dým i výbuchy se ozývaly celým pavilonem.

Sběratelské kousky.

Samí kuchaři.

Pizza přímo z pece.