Hledání smyslu života v kostele nebo ve striptýzovém klubu

Jedné stačí chodit ke zpovědi, jiná tráví čas v pánském klubu. Prožívala jsem dva zcela rozdílné životy dvou mladých žen a nestačila se divit.

Kniha, kterou jsem právě dočetla, se jmenuje Druhá a byla vydána v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Cosmopolis. Autorkou je Barbora Scherf. Příběh se zaměřuje na dvě mladé ženy na prahu dospělosti, které skončily vysokou školu, ale jsou naprosto rozdílné. Jedna hledá smysl života ve striptýzovém klubu, druhá v kostele.

Obě hlavní hrdinky jsou něčím sympatické, každá jinak. Ne vždy jsem plně pochopila jejich jednání, ale bylo zajímavé zamýšlet se nad tím, jak se svým životem nakládaly. Zvědavost, jak bude jejich životní cesta pokračovat dál, byla „tahounem“ po celou dobu mé četby.

Právnička Zina vyměnila právnickou kancelář za striptýzový klub, kde jí byla nabídnuta administrativní činnost. Pro někoho nepochopitelné, ale životní cesty jsou nevyzpytatelné. Jako nejsympatičtější postava se mi jevil Zinin kamarád Zachariáš, který si nebral servítky, užíval života plnými doušky bez zbytečného stresu a svým pohodovým přístupem poskytoval Zině psychickou oporu.

Adéla pravidelně absolvovala od svých třinácti let zpověď v kostele, dopsala diplomovou práci o německém filozofovi a nyní zakončila studium na vysoké škole. Její nadcházející život je ale plný zvratů.

Kniha se zabývá otázkami, co dělat se životem, který se odvíjí zcela jinak, než si představujeme.

Autor: Martina Mičková | neděle 7.12.2025 13:35

Martina Mičková

  • Počet článků 536
  • Celková karma 4,57
  • Průměrná čtenost 351x
Vášnivá čtenářka, která potřebuje, aby den měl alespoň 48 hodin.

