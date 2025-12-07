Hledání smyslu života v kostele nebo ve striptýzovém klubu
Kniha, kterou jsem právě dočetla, se jmenuje Druhá a byla vydána v tomto roce nakladatelstvím Grada Publishing pod značkou Cosmopolis. Autorkou je Barbora Scherf. Příběh se zaměřuje na dvě mladé ženy na prahu dospělosti, které skončily vysokou školu, ale jsou naprosto rozdílné. Jedna hledá smysl života ve striptýzovém klubu, druhá v kostele.
Obě hlavní hrdinky jsou něčím sympatické, každá jinak. Ne vždy jsem plně pochopila jejich jednání, ale bylo zajímavé zamýšlet se nad tím, jak se svým životem nakládaly. Zvědavost, jak bude jejich životní cesta pokračovat dál, byla „tahounem“ po celou dobu mé četby.
Právnička Zina vyměnila právnickou kancelář za striptýzový klub, kde jí byla nabídnuta administrativní činnost. Pro někoho nepochopitelné, ale životní cesty jsou nevyzpytatelné. Jako nejsympatičtější postava se mi jevil Zinin kamarád Zachariáš, který si nebral servítky, užíval života plnými doušky bez zbytečného stresu a svým pohodovým přístupem poskytoval Zině psychickou oporu.
Adéla pravidelně absolvovala od svých třinácti let zpověď v kostele, dopsala diplomovou práci o německém filozofovi a nyní zakončila studium na vysoké škole. Její nadcházející život je ale plný zvratů.
Kniha se zabývá otázkami, co dělat se životem, který se odvíjí zcela jinak, než si představujeme.
Martina Mičková
Krok za krokem vzhůru do nebes
Každá strana je krokem výš. V krásně ilustrované publikaci jsem objevila, co všechno se skrývá nad našimi hlavami: od trávy a stromů až po samotný vesmír.
Martina Mičková
Tisíce kostek, nekonečno nápadů
Svět kostek opět v Olomouci! Celosvětově známé kostičky zaplnily pavilon na olomouckém výstavišti.
Martina Mičková
Večer duchů na Svatém Kopečku
Nejstrašidelnější noc v roce uprostřed zoologické zahrady. Dvě strašidelné stezky, plno hrůzostrašných bytostí a magická atmosféra. A samozřejmě živá zvířata, na které se rádi jezdíme dívat v každou roční dobu.
Martina Mičková
Příběhy, které nějak souvisí s pobytem mezi bílými zdmi
Příběhy citů, vztahů a lidskosti v místě, kde se běžně řeší život a smrt. Soubor povídek, které jsou propletené a více než reálné. Rozhodně nejsou humorné, spíš vedou k zamyšlení.
Martina Mičková
Romantický příběh nejen pro mladé
Příběh, ve kterém se po jednom neuváženém polibku rozpadne přátelství. A to všechno kvůli nedorozumění a strachu.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto
Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který...
Žižkov
Záchranná služba Praha pořídila nové automobily značky Volkswagen, které díky svým rozměrům jsou v...
V Krušných horách lyžují na Klínovci, Plešivci a B. Daru, na běžky je málo sněhu
V Karlovarském kraji se lyžuje na Klínovci, Plešivci, Potůčkách, v Božím Daru a Nových Hamrech. Na...
V Ústí nad Labem hořelo bývalé divadlo, škoda je dva miliony korun
Hasiči v Ústí nad Labem dnes bezmála 11 hodin likvidovali požár budovy bývalého divadla v Klíšské...
Praha Řepy
Mikuláš naděloval i v pražských Řepích... a nechyběla Andělská pohádka...
- Počet článků 536
- Celková karma 4,57
- Průměrná čtenost 351x