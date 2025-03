Fotím ráda Ostravu, bo se mi tam líbí

Halda Ema, jatka předělaná na galerii, jedna z největších restaurací – zkrátka super rodinný výlet po Ostravě, bo Ostrava je taka fajna!

Byli jsme se zase jednou porozhlédnout po krásách Ostravy. Ano, i průmyslové město Ostrava má své krásy. Já osobně vidím v Ostravě velký potenciál a mám několik míst, která navštěvuji i opakovaně. A to s celou rodinou. Jedním z nich je Halda Ema v Slezské Ostravě. Výstup na tuto doutnající krásku je poměrně nenáročný a odrývají se z ní nádherné výhledy na Ostravu, které jsou pokaždé trochu jiné. Zachytila jsem je na svých fotografiích. Jelikož jsme výstup podnikli celá rodina a děti potřebují trochu té akce a hlavně jídlo, porozhlédli jsme se po restauracích, které jsou v centru města. Navštívili jsme Restauraci Slezska P.U.O.R. A tak naše rodina zavítala do restaurace patřící k velké rodině originálních Restaurací Plzeňského pivovaru. Hledali jsme nejen místo, kde se pořádně najíme, ale kde se můžeme s dětmi i zabavit. Mají zde čtyřdráhový bowling, což potěšilo. Zaujal nás i otevřený krb s grilem na dřevěné uhlí, na kterém jsme si nechali udělat obrovské hamburgery, to byla „mňamka“. V interiéru restaurace jsme si prohlédli dobové fotografie historického pivovaru.

Restaurace se nachází nedaleko Městských jatek. To je velmi zajímavé místo, neboť historická jatka nyní slouží jako galerie současného umění Plato. Historické dědictví města tak zůstalo zachováno a má nyní nový, umělecký účel. Jak to uvnitř vypadá? To je téma a tip na některý z našich možných budoucích výletů.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Halda Ema zespodu.

Halda Ema seshora.

Halda Ema zblízka.

Výhledy z haldy na industriální Ostravu.

Restaurace Slezska P.U.O.R

Dobová výzdoba.

Vtipný Sedmý schod.

Městská jatka.