Emoce i smysl pro spravedlnost mezi zvířaty
Jednou z knih, která pojednává o společenském životě zvířat, je publikace nazvaná Chováš se jak zvíře? Má podtitul Společenský život v přírodě. Je dílem španělské bioložky Laury Camon.
Kniha má velký formát. Kresby jsou počítačově vytvořeny Camille de Cussac a jsou moderní, barevné a perfektně dotvářejí text.
Dočetli jsme se, že v mnoha ohledech se chování zvířat podobá chování lidí. Například mě překvapilo, že sloni mají v podstatě svá jména. Podařilo se to zjistit pomocí umělé inteligence. Sloni vyluzují různé druhy zvuků, z nichž jedním je hluboké dunění připomínající vibrace. My jednotlivá dunění mezi sebou nerozpoznáme, umělá inteligence ano. Zjistilo se tak, kterým členům jaké zvuky patří a jaká tak mají vlastní jména.
Jakmile se s někým pohádáme, hledáme cestu, jak se usmířit. Stejně tak jednají i některá zvířata, třeba šimpanzi. Dospělí jedinci se při usmiřování objímají a pusinkují. Jejich mláďata si po hádce spolu hrají. Otevřou pusu, zuby ale nevycení. Tím dají jasně najevo, že si chtějí zase hrát. V knize jsme se dočetli mnoho dalších zajímavostí o bohaté komunikaci mezi zvířaty, o tom, jak si vzájemně pomáhají, o způsobech rodičovské péče a jak se od sebe učí.
Knihu jsme s sebou vzali i do zoologické zahrady. Bylo příjemné číst zajímavosti o zvířatech přímo mezi nimi.
Martina Mičková
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