Co v Brně a jeho okolí

Mohla bych začít vyjmenovávat všechna krásná místa, která můžeme v Brně navštívit, ale zaměřím se jen na naši poslední návštěvu.

Naše poslední návštěva Brna zahrnovala výšlap na Akátovou věž nedaleko jihomoravské metropole, návštěvu židlochovické obory, dovádění na trampolínách i procházku historickým centrem Brna.

Už doma na fotografiích nás zaujala volně přístupná rozhledna neobvyklé architektonické podoby. Má tvar válce obklopeného akátovými trámy. Jmenuje se Akátová věž a je na kopci Výhon. Tato rozhledna byla zpřístupněna v létě roku 2009. Z otevřené vyhlídky 14,5 metrů jsme shlíželi na města Židlochovice a Brno. V Židlochovicích jsme navštívili rozsáhlý zámecký park v okolí zámku. Park je celoročně volně přístupný a obdivovali jsme v něm stádo jelení a mufloní zvěře. Po troše přírodovědných informací jsme museli nechat děti pořádně vyřádit. K tomuto účelu jsou, alespoň za nás, nejlepší trampolíny, kde si může zasportovat celá rodina. Zamířili jsme do Brna, kde nás nezklamal JumpPark. Obrovské trampolínové centrum, kde jsme se utahali na spojených trampolínách, zahráli basketbal a skákali do pěnové jámy. Každý si našel to své…

Procházka večerním Brnem je pověstnou třešničkou na dortu. Petrov, Zelný trh a osvětlené uličky nás nepustily domů dříve, než před úplným setměním. Tak zase někdy v Brně…

V dálce Akátová rozhledna.

Rozhledna zevnitř.

Výhled z rozhledny až k zámku.

Zámecká obora se zvěří.

JumpPark k zasportování a dokonalému unavení celé rodiny.

Zelný trh.