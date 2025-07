Cesta časem i oáza přírody v naší metropoli

Do Prahy jezdíme s dětmi pravidelně každý rok. Ani letos jsme nevynechali prázdninové objevování našeho hlavního města. Podnikli jsme cestu do historie i do tropického skleníku.

V Praze je tolik míst, která nás lákají, a proto máme většinou problém vybrat, která z nich upřednostnit a která počkají – znáte to, když řeknete: „To necháme až na někdy příště“. Já, jako rodič, se snažím vybrat aktivity, při nichž se pobaví celá rodina, děti se nebudou nudit a zároveň se tak trochu něčemu naučí nebo si zopakují nepřímou formou pár věcí třeba z naší historie, přírodovědy atd. Ale tak, aby to nevypadalo, že chci děti o prázdninách učit.

Zamířili jsme tedy do naprosto moderního muzea Back in Time, které sídlí v Máji na Národní v 6. patře. Zopakovali jsme si zde fakta historie Prahy takovým způsobem, že nám utkví dlouho v paměti. Muzeum je koncipováno jako cesta časem, na které nás provázeli dva sourozenci. Ti provedli „bezpečnostní kontrolu“ a vydali jsme se do jednotlivých expozic, jimiž byly Počátky našeho hlavního města, Karel IV., Pražský orloj, Golem, 5D kino i Pražské povstání. Velice se mi líbila Síň slávy, kde jsme se setkali s významnými osobnostmi naší země. Cestování časem probíhalo prostřednictvím animací, zvukových efektů a moderních projekcí. Byl to skvělý zážitek a vůbec jsme neměli pocit, že si opakujeme dějepis.

Po takovém zážitku je třeba trochu pohybu. K naučné procházce jsme vybrali Botanickou zahradu hlavního města Prahy v Troji, která naprosto předčila má očekávání. Jednohlasně jsme se shodli na tom, že nejvíc na nás zapůsobil tropický skleník Fata Morgana. Upoutal nás už svým neobvyklým vzhledem – stavba má esovitý půdorys a je zapuštěna do skalnatého terénu. Skleník je rozdělený do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu. V tropických dnech nás potěšila chlazená část skleníku, kde jsme se na chvíli ocitli v drsném prostředí vysokých hor, kde se nachází například rostliny amerických And.

Procházka botanickou zahradou pokračovala k ocelové rozhledně nazvané Skulptura vyrobené z vyřazené letecké nádrže, přes Ornamentální zahrady, včelí úly, Japonskou zahradu, až k historické vinici svaté Kláry s degustační vinotékou a výhledem na Prahu. Krásný zážitek, rádi se zde zase někdy vrátíme.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Back in Time.

Po „bezpečnostní kontrole“ můžeme vejít.

Kněžna Libuše předpověděla vznik a slávu našeho hlavního města.

Doba vlády Karla IV.

Pražské povstání.

Síň slávy.

Detail z expozice Pražského povstání.

Síň slávy a setkání s významnými osobnostmi naší země.

Botanická zahrada hlavního města Prahy.

Tropický skleník Fata Morgana.

Štola ve skleníku.

Ve skleníku jsou také akvária, rybičky i vodopád.

Japonské mlžné lesy.

Ocelová rozhledna nazvaná Skulptura vyrobená z vyřazené letecké nádrže.

Výhled na Prahu.