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Bílé Karpaty pod jednou střechou

Kam se schovat na jižní Moravě před úmorným vedrem? Veselí nad Moravou nám poskytlo mix poznání, procházek i her. Super rodinný výlet.

Ani tropické teploty na jižní Moravě nás nezastavili před prázdninovým výletováním a objevováním. Příjemným zchlazením v těchto dnech byla návštěva Domu přírody Bílých Karpat. Vzhledem k naší touze po poznání bychom ho navštívili i při nižších teplotách, takto k naší návštěvě přibyl navíc příjemný bonus ve formě ochlazení.

Samotný Dům přírody v historickém centru města Veselí nad Moravou na mě působil nenápadně. Uvnitř byla spousta interaktivních prvků. Čtyři části nás dokonale seznámili s krajinou Bílých Karpat, jejími obyvateli i přírodou. V první části jsme si prohlédli Karpatský oblouk, v oddíle Les je zajímavou formou ukázáno správné hospodaření, v oddíle Louky nás zaujaly hlavně zvuky ptáků a Nadzemí a Podzemí nás procvičilo v chůzi po schodech do podzemí a zpět na povrch přičemž jsme opět plnili interaktivní úkoly.

Ve venkovní expozici jsme si zkusili model meandrů, kdy jsme pouštěli vodu do koryta řeky Moravy a zkoumali tok. Opět zábavně, na řece byly umístěny umělé kačenky.

Veselí nad Moravou se pyšní kromě tohoto moderního turistického centra také nádherným zámeckým parkem, kde se mi děti ztrácely v bludišti. Moc pěkná procházka byla také k nedalekému přístavu. Zkrátka, moc pěkné historické město, které stojí za návštěvu.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Letní Veselí nad Moravou.

Karpatský oblouk.

Hospodaření v lese.

Venkovní expozice.

Nadzemí a Podzemí.

Procházka zámeckým parkem.

Bludiště.

Autor: Martina Mičková | sobota 8.8.2026 9:11 | karma článku: 6,70 | přečteno: 81x

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