Svižně napsaný psychothriller. Po smrti manžela si najde jiného muže. Po čase zjistí, že možná není jedinou ženou jeho života, jak se zachová?

Kniha nazvaná Bigamie od Rony Halsall je psychologický thriller, který sklízí převážně pozitivní ohlasy. Publikace vyšla letos v nakladatelském domě Grada pod značkou Metafora. Sáhla jsem po ní jako po zajímavém čtení na prázdniny, jelikož mám rády psychlogicky laděné knihy.

Hlavní hrdinka Emma po manželově smrti propadá beznaději. Dostane se na setkání komunity, kde všichni pro někoho truchlí. V tomto společenství nalezne nejen nejlepší kamarádku, ale i Sama – dalšího muže jejího života. Nejprve kolem sebe krouží jako dva magnety, které se odmítají přitahovat. Nějakou dobu ani nevědí, kdo jim vlastně umřel a pro koho ten druhý truchlí. V této fázi mi připadá, že je děj trochu přitažený za vlasy. Předpokládám, že dříve, než by si hlavní hrdinka někoho připustila k tělu, zajímala by se o to, kdo mu umřel a proč chodí na setkání do takového společenství. Jde na to velmi pozvolna, v Samovi nalézá spřízněnou duši. Jejich vztah postupně nabírá na obrátkách, a když Emma nečekaně otěhotní, ocitá se ve víru událostí. V knize musím podtrhnout výborné psychologické vykreslení postav.

První část knihy mi připadá docela předvídatelná. Ve druhé části knihy se děj pořádně rozjíždí a musím napsat, že mě velmi překvapil množstvím zvratů. Nakonec jsem dospěla k názoru, že je kniha napínavá, čtivá a nepředvídatelná. Je ideální k psychogickému letnímu čtení, kdy se chcete nechat něčím překvapit.