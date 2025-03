V rychlosti letu vran

„Mám partnerku. Je to zdravotní sestra, pracuje se mnou ve stejné nemocnici.“ „Zdravotní sestra?“ usmála se. „To je nádherné povolání. Sestry bývají skvělé partnerky. Péče jim jde od srdce.“ Přitakal a poškrábal se na zátylku.

Pod rozložitým stromem

„Ten chlap běží, jako by ho honil celý svět.“ „Možná se honí za časem. Čas je zvláštní věc. Když jsem byl malý, připadalo mi, že ho mám nekonečno. Jako by slunce bylo na nebi věčně a my měli nekonečno času na hru. A teď?“