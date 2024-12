Tak zase jednou

„Mám partnerku. Je to zdravotní sestra, pracuje se mnou ve stejné nemocnici.“ „Zdravotní sestra?“ usmála se. „To je nádherné povolání. Sestry bývají skvělé partnerky. Péče jim jde od srdce.“ Přitakal a poškrábal se na zátylku.

Seděli spolu u stolu, mezi nimi šálky studené kávy a prázdný talířek od bagety, kterou si dali na půl. Dívali se na sebe, ty tři roky, co se neviděli, se náhle zdály jako pouhý okamžik. Bylo to tehdy, kdy se rozhodla pro jiného a on ji nechal jít.

„A jak se ti daří vůbec?“ zeptala se, hlasem klidným, ale s jemným napětím, které nezapřela. Neplánovala se mu ozvat, byla to spontánní akce a on si překvapivě hned ten den našel čas.

„Daří se mi dobře,“ odpověděl a přikývl, jako by ujišťoval sám sebe. „To víš, hodně práce a tři děti, ale nejstarší už má patnáct, takže brzo vyletí z hnízda a bude o starost méně.“ Lehce se pousmál.

„Jaká je tady vlastně tradice? Když jsem žila v Anglii, děti většinou odcházely hned po škole. Bylo mi to dost sympatické.“

„Ano, tady je to podobné,“ přikýv. „Já jsem odešel, když mi bylo osmnáct. Naši mi pomáhali, ale univerzitu jsem už zvládl s brigádou a spolubydlícími. Myslím, že je to důležité – učit se samostatnosti.“

Zamyslela se. „Dříve bylo běžné, že kluci odcházeli už ve čtrnácti. To je dnes nepředstavitelné. Ale když zůstávají příliš dlouho doma, přicházejí o něco důležitého. Samostatnost, zodpovědnost, schopnost postarat se o sebe.“

Od dalšího stolu je pozorovaly dvě postarší dámy. Zdálo se, že hovor těch dvou u stolu je stejně fascinoval jako napětí, které mezi nimi cítily. Jedna z nich se naklonila k druhé: „Vidíš, jak se na sebe dívají? Myslíš, že z toho něco bude?“

„A co tvůj osobní život?“ zeptala se po chvíli ticha.

„Ale ano, je to dobré,“ odpověděl a pohled mu na moment zjihnul. „Mám partnerku. Je to zdravotní sestra, pracuje se mnou ve stejné nemocnici.“

„Zdravotní sestra?“ usmála se. „To je nádherné povolání. Sestry bývají skvělé partnerky. Péče jim jde od srdce.“

„Ano, asi ano,“ přitakal a poškrábal se na zátylku. „Je moc hodná. Hezká. Ještě spolu nebydlíme, ale děti na obou stranách si to přejí.“

„To bude krásné, až budete všichni spolu,“ poznamenala tiše, skoro mateřsky.

„A ty?“ zeptal se po chvíli. „Psala jsi, že jsi single.“

„Ano, jsem,“ přikývla.

„Byli jste spolu dlouho, že?“ zeptal se, tentokrát opatrněji.

„Přes tři roky,“ odpověděla prostě. „Ale včera jsem Ti to už vysvětlovala, tak se k tomu nevracejme, prosím.“ Usmála se jemně, ale rozhodně.

Znovu se na sebe podívali a měli pocit, jako by se na pár vteřin zastavil čas. Bylo to stejné jako tehdy, před třemi a půl lety, kdy si byli tak blízko. Tehdy mohli trávit hodiny posloucháním hudby, mluvením o literatuře, kultuře, psychologii i světovém dění. Ten pocit nikdy nezapomněli.

„A čemu se teď věnuješ?“ prolomil ticho.

„Začala jsem se zajímat o umělou inteligenci,“ odpověděla, a oči jí zajiskřily nadšením. „Moc mě to baví. Je to fascinují. Nastupuji teď na rekvalifikaci v Pythonu, chci tomu všemu více rozumět. Začala jsem už s neuronovými sítěmi a můj sen je udělat jako závěrečný projekt terapeutického chatbota.“

„To je náhoda,“ pousmál se. „Naše klinika právě začala pracovat na tom, jak zapojit AI do léčebných procesů.“

Podívali se na sebe a usmáli se. A znovu, jako před lety, pocítili to zvláštní propojení. Sdíleli nejen společný zájem, ale i pochopení, které bylo těžké popsat slovy.

Dámy u vedlejšího stolu se na sebe podívaly a snížily sázky. „Podívej, jak to mezi nimi jiskří,“ zašeptala jedna.

„Myslím, že tohle není první setkání,“ odpověděla druhá.

„Byl bych rád, kdybychom zůstali v kontaktu,“ řekl nakonec, s vážností v hlase, která prozrazovala, že mu na tom skutečně záleží.

„Budeme v kontaktu,“ přikývla. „Až přijedete do mého města, provedu vás i s rodinou.“

Cítil, jak těžko se mu zvedá. Ačkoliv na něj doma čekaly tři děti a neodkladná práce, věděl, že se mu nebude odcházet lehce. Tato žena ho fascinovala už před lety – a s lety se její hloubka a kouzlo zdály jen intenzivnější. Miloval svou partnerku, byla úžasná, ale tady, v této chvíli, se ztrácel ve svých emocích.

Zvedla se, aby ho objala. Její objetí bylo pevné a srdečné. Objali se a ten moment byl plný něčeho nevysloveného. Zůstali tak déle, než je na zdejší chladné kraje obvyklé.

Dámy u vedlejšího stolku si s úsměvem ťukly hrnky, ale pak jim oběma ve stejný okamžik začala pomalu padat brada. Sledovaly, jak si oblékl kabát, ještě jednou se za ní otočil a znovu ji objal, jako by jí nechtěl pustit. Nakonec přece jen prošel dveřmi a zmizel.

„Cože?“ zašeptala jedna.

„Vyhrála jsem,“ řekla druhá, tentokrát s nádechem smutku. „To je škoda.“

Jak šel kolem rohu kavárny, otočil se. Stála tam a mávala mu. Na tváři měla úsměv, ale v očích byla něha, kterou si odnesl s sebou. Uvidí se ještě? Napadlo je oba ve stejný moment.

M.C.