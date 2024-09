Z deníčku chovatele koček

Každý kdo má doma dlouhosrstou kočku pochopí Pravidla noční bojové hry „Odstraň mucholapku z kočky“

Pravidla: počet hráčů nesmí být méně než dva! Potřebuješ nůžky, benzinový čistič, šampon pro kočky, pevnou vůli, lékárničku, sestru z IZS na telefonu, aby ti poradila jak zastavit tepenné krvácení, veterináře na telefonu aby ti podal přesné pokyny jak odstranit zahryzlou kočku z předloktí, sadu opravdu tlustých ručníků a pro masochisty: Fén.

Průběh hry: Vyber si noc, kdy si řekneš: „Půjdu dřív spát, jsem moc unavený“. Za tmy zaregistruješ šílenější zvuky než obvykle, nedá ti to a dojdeš zjistit o co jde. Kolem tebe proběhne barevná šmouha rychlostí Mach3. Po několika pokusech se ti šmouhu povede odchytit. Zjistíš, že je to kočka omotaná mucholapkou. Abys kočku udržel budeš i ty vzápětí polapen mucholapkou a tak s kočkou splynete v jedno. Jedna duše, jedno tělo, jeden slepenec. Volej o pomoc! Za asistence nejméně další jedné osoby se snaž mucholapku odstranit lihovým nebo benzinovým čističem-přece bys nechtěl ten krásný kožíšek stříhat! Po 10.vteřinách co kočka ucítí benzín jí totálně hrábne. Jak rád bys teď stříhal, ale polepená kočka přešla do Brownova pohybu a mrská sebou tak rychle, že se okolní vzduch začal ohřívat. Zavři oči a doufej, že pomocník má dobrou mušku a známého plastického chirurga. Pomocníkovi neraď a nenadávej, mohlo by se stát, že ti nůžky OMYLEM 3x přistanou v ledví.

Po odloučení od mucholapky kočku vyšamponuj a vysuš. Ukliď tu spoušť. Pokud si toto všechno absolvoval pod dvě hodiny, naistaluj upgrade Mucholapka 2.0-musel si podvádět!