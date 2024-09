Na sever 2

NP Åsnens. Národní park byl otevřen 25. května 2018 korunní princeznou Viktorií. Je třicátým národním parkem Švédska a ze 75 % pokrytý vodní plochou. Nabízí velké množství kvalitních cyklostezek a bohatou floru i faunu.

Ráno v lese kde jsme spaly, vstávám a vařím si kafe, Maja se snaží nabrat na sebe co nejvíc bince než půjde do auta! Daří se jí to skvěle-má v tom mnoholetou praxi. Osobně si myslím, že původně měla být prase, ale na poslední chvíli si to Pán Bůh rozmyslel, ale v genetickém kódu už to bylo vepsáno.

Parkuji u Ulvö. Je tu toaleta, místo na piknik, a molo pro čluny. Kdysi tu také byla železniční stanice, (její bývalá budova je na fotce-je krásně opravená).

Tam kde kdysi vedly koleje, je dnes luxusní cyklostezka. Vede kolem celého parku. Opravdu doporučuji návštěvu s kolem nebo koloběžkou. V turistické sezóně fungují půjčovny kol na několika místech parku.

kdysi tu vedly koleje, dnes se tu jezdí na kolech tenhle strom byl asi hodně zapomnětlivý, tak si udělal uzel

Plán na den 7.6.2024 byl jasný: projít se v NP Åsnens, přejet do Kalmaru, prohlédnout si město a hlavně zámek a kolem 17.hod dorazit na ostrov Öland. Plán to byl krásný, jasný, jednoduchý a jako většina plánů vzal za své-už kolem poledne. Pobíhala jsem po NP Åsnens jak šílený derviš, značení na mapě naprosto neodpovídalo značení v lese a tak z plánované procházky 12km byl brzy dvojnásobek. Počasí vystřídalo všechny podoby (kromě sněžení) a to několikrát dokola. Zpět k autu jsme tedy dorazily mokré, unavené a v mém případě hladové. Je zajímavé, že Maje vždy zabalím nějakou ňamku na cestu, ale na sebe jsem nějak pozapomněla-vždyť jdu přece jen na krátkou procházku.

Celý park mě hodně potěšil. Nádherné vodní plochy s velkým množstvím ptactva, krásné lesy s vyšlapanými chodníčky a obrovské, opravdu obrovské množství velkých lesních jahod.

lokace parku jezero Alsjon jezero Brosjon přírodní pítko

No a nakonec přikládám důkaz: Švédsko již není monarchií, má svého prezidenta.