Miroslav Stern: Hvězda, která zhasla příliš brzy
Cesta mladého talentu
Miroslav Stern se narodil 8. března 2006 ve Stodě. Hudba ho provázela od útlého dětství a zpěv se stal jeho přirozeným jazykem. Už v pubertě bylo jasné, že nejde o obyčejného kluka – měl dar, který se nedá naučit: schopnost okamžitě oslovit posluchače a přenést do hlasu emoce, jež člověka zasáhnou naplno.
Do povědomí veřejnosti vstoupil v roce 2021. Ještě jako teenager si získal srdce mnoha posluchačů, a to nejen svým talentem, ale i autenticitou, s jakou přistupoval k hudbě. V době, kdy část hudební scény sází na rychlou slávu, on stavěl na poctivosti a emocích.
Tři alba, která mluvila za něj
Během tří let vydal tři studiová alba – Svůj (2022), Vychází hvězda (2023) a Zpívám tu navždy (2024). Každé z nich zachycovalo jinou etapu jeho osobního i uměleckého zrání.
- Na debutu Svůj se představil jako hledající mladý muž, který hledá své místo ve světě.
- Druhé album Vychází hvězda už neslo jasný rukopis zpěváka, který ví, co chce sdělit – písně vyprávěly o lásce, přátelství i o naději.
- Třetí, bohužel poslední deska Zpívám tu navždy působí dnes až mrazivě symbolicky. Byla plná energie, ale i hlubších textů, které se dotýkaly pomíjivosti života.
Hlas ulice i velkých pódií
Stern nebyl zpěvákem, který by se držel stranou lidí. Často vystupoval na festivalech a nebál se ani pouličního buskingu. „Hudba patří všem. Když zpívám na ulici, cítím, že jsem součástí života města,“ řekl v jednom z rozhovorů.
Jeho fanoušci oceňovali nejen hlas a talent, ale také jeho lidskost. Nikdy se nepovyšoval, dokázal si udělat čas na autogram či krátký rozhovor, a právě díky tomu působil blízce a opravdově.
Odkaz, který zůstane
Miroslav Stern byl příslibem nové generace hudebníků. Kritici o něm psali jako o „hlasovém zázraku“ a „klukovi, který může českou pop music posunout do nové éry“. Jeho smrt přišla náhle a bolestně, a mnohé sny tak zůstaly nenaplněné.
Přesto tu po něm zůstává víc než jen tři alba. Zůstává tu pocit, že jsme měli možnost slyšet někoho, kdo zpíval pravdu, kdo do každé noty dával kus sebe. Jeho písně budou dál znít, připomínat jeho příběh a inspirovat ty, kteří se rozhodnou jít stejnou cestou – cestou hudby a upřímnosti.
Miroslav Stern odešel příliš brzy. Ale jak sám zpíval: „Zpívám tu navždy.“
Marie Palová
Miroslav Stern, hvězda, která zůstává lidská
Miroslav Stern na koncertě na Staroměstském náměstí okouzlil publikum nejen svým silným hlasem, ale i přirozeným a lidským přístupem, který ukazuje, že opravdová hudba stále dokáže oslovit.
