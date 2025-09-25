Ústavní soud nehlídal ústavnost, ale legalizoval volební podvod!
Svým rozhodnutím usnadnil vstup do sněmovny té nejhorší politické spodině, do které patří komunisté, náckové a ruští kolaboranti, kteří by se jinak do parlamentu nedostali nejen, jako samostatné strany, ale dokonce ani jako koalice. Soud, který má hlídat mj. rovnost při volbách, ale svým rozhodnutím způsobil, že podvodné nekoalice jsou na tom dokonce mnohem lépe, než koalice oficiální.
Uvedu příklad:
Koalice „Spolu“ se skládá ze tří subjektů - ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a pro vstup do sněmovny musí tím pádem získat minimálně 11% hlasů.
Naproti tomu nekoalice „Stačilo!“ se skládá z KSČM, Stačilo, Sociální demokracie, České strany národně sociální, KSČ, hnutí „Moravané“ a uskupení „Sdružení demokraté – Sdružení nezávislých“. To je SEDM stran a hnutí, kterým stačí pro vstup do sněmovny získat společně 5% hlasů.
Takže pokud koalice SPOLU získá ve volbách 10% hlasů, do sněmovny se nedostane, zatímco nekoalice Stačilo! tam usedne s procenty pěti. A aby toho nebylo málo, ještě na ni připadne část hlasů , které obdržely demokratické strany ze Spolu a propadly. Tím pádem se můj hlas může dostat k Rudé Káče, a to bych si raději ruku usekla.
Nicméně ÚS rozhodl a nezbývá, než jeho rozhodnutí respektovat. Svoji funkci ale nesplnil, neboť má dohlížet na to, zda se volby konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva , jak říká Ústava ČR v článku 18 a on nás posunul spíš někam do Běloruska.
Komické na celé věci je, že ÚS zvýhodnil strany a hnutí, kterým leží v žaludku a nejraději by ho zrušily, stejně jako Senát.
Já si jenom říkám, co může i díky Ústavnímu soudu vzniknout za vládu, když bude složená ze stran, které podváděly už při volbách a šéfovat jí bude člověk, který je za podvod už odsouzený.
Omlouvám se, ale diskutovat opět nebudu, neboť mám trvalý zákaz diskusí.
Marie Jandová
Andreji, vezmi nás do vlády, nebo půjdeš sedět !
Andreji, zakaž tohle, nebo půjdeš sedět. Andreji, povol tohle, nebo půjdeš sedět. Andreji, udělej tohle, nebo půjdeš sedět. Andreji, nedělej tohle, nebo půjdeš sedět. Andreji, řekni tohle, nebo půjdeš sedět. Andreji !!!
Marie Jandová
Vezmeme si zemi zpátky, hlásá komunistka Konečná před volbami
Nevážení komunisté, tato země nikdy nebyla vaše, dokud jste ji pod vedením vraha, alkoholika, syfilitika a proruského slouhy Gottwalda neukradli, neznásilnili a nezmrzačili.
Marie Jandová
Pokud někdo volí komunisty, kolaboranty, nebo nácky, je hloupý
Protože jinak je mi jedno, kdo jakou demokratickou stranu volí, respektive uznávám, že každý se může rozhodnout podle svého svědomí a přesvědčení. Od toho máme od roku 1989 svobodné volby.
Marie Jandová
Kdo může za Green Deal?
Tempem a razantností jakou se stupňují závazné klimatické požadavky EU, stupňuje se i zuřivost voličů. A ptají se, kdo z Velkých Vontů za to může, Mažňák, nebo Losna? Pojďme to chronologicky rozluštit
Marie Jandová
Omluva Kateřině Konečné
Omlouvám se Kateřině Konečné za to, že jsem zde včera o ní napsala, že je to komunistická zrůda, živoucí fosilie komunismu a proruská kolaborantka, která podporuje masového vraha a válečného zločince Putina. Neměla jsem to psát.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Moje vina je spíš morální, málo jsem si prověřoval lidi, tvrdí Hlubuček u soudu
Ve čtvrtek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá jedna z nejvýraznějších osob celé...
Za vraždu dvou prodavaček v Hradci půjde mladistvý před soud v půlce října
Krajský soud v Hradci Králové začne 14. října projednávat případ vraždy dvou prodavaček v Hradci...
Tisíce odběratelů bez elektřiny, stovky zásahů hasičů. Vítr zkomplikoval dopravu
Přibližně 13 tisíc odběratelů bylo v poledne kvůli silnému větru stále bez dodávek elektřiny....
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Slovenský expremiér podpořil Fialu
Sledujeme online Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby...
Manipulanta
INTEROBAL k.s.
Plzeňský kraj
- Počet článků 113
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2805x