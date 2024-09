Pokud někdo volí komunisty, kolaboranty, nebo nácky, je hloupý

Tempem a razantností jakou se stupňují závazné klimatické požadavky EU, stupňuje se i zuřivost voličů. A ptají se, kdo z Velkých Vontů za to může, Mažňák, nebo Losna? Pojďme to chronologicky rozluštit

Omluva Kateřině Konečné

Omlouvám se Kateřině Konečné za to, že jsem zde včera o ní napsala, že je to komunistická zrůda, živoucí fosilie komunismu a proruská kolaborantka, která podporuje masového vraha a válečného zločince Putina. Neměla jsem to psát.