Parlament ČR - sněmovna poslanců, nebo útočiště psanců ???
A to k nim možná přibude třetí - čestný prezident strany Motoristé sobě - Filip Turek, kandidát Motoristů na post ministra zahraničí.
Pro ty, kteří nevědí, nebo tápou, kdo to je psanec, tak to není něco jako disident, bojovník za svobodu, demokracii, nebo proti diktatuře. Je to, cituji: „Psanec je označení pro člověka - zločince. Psanci byli osoby trestané, osoby na útěku, ukrývající se osoby. Byli zapsaní v trestní listině a byli veřejně stíháni, za jejich dopadení byla vypsaná odměna. Psanec byla osoba nepohodlná společnosti, škůdce, rušitel pořádku a klidu. Psanec se ukrýval před spravedlností a vyhýbal se soudu. Ukrývání psance bylo zakázáno a bylo přísně trestáno. Původ slova najdeme v latině ve slově „proscriptio“, doslova to znamená zapsaný ve veřejné listině.“
No a takoví lidé se nám nyní chystají vládnout a velký podíl má na tom Ústavní soud, který části z nich zbaběle a alibisticky povolil kandidovat v parlamentních volbách pod hlavičkou SPD, ačkoliv se jednalo o koalici.
Aby ale nevznikla mýlka a mí odpůrci mi zase nepodsouvali něco, co jsem neřekla, jako u mého posledního blogu, kde jsem ÚS za toto rozhodnutí kritizovala. Já jsem nikdy nikde nepožadovala, aby byla kandidatura těchto nepřiznaných koalic zrušena. Ale ÚS měl z titulu nejvyšší a nejváženější soudní autority v zemi prostě prohlásit, že strana je strana a koalice je koalice, i když se k tomu nehlásí. On to také udělat mohl, ale nechtěl. Raději alibisticky prohlásil, že je to běžná praxe, a že poslanci musí změnit zákon. Ale běžná praxe je u nás také krátit daně, neplatit koncesionářské poplatky, řídit pod vlivem alkoholu, nebo podvádět při žádosti o dotaci. A necháme to proto být? (No, ty dotační podvody zatím ANO).
A tvrzení ÚS o tom, že poslanci musí předělat volební zákon, aby k těmto situacím nedocházelo, je komické. To si opravdu myslí, že tento zákon předělají poslanci, kteří se díky jeho nedodržování a obcházení dostali do parlamentu? Opravdu jsou soudci ÚS tak naivní?
A potom je tu ještě jedna věc:
Jedná se o úpravu koalic ve volebním zákoně v České republice, konkrétně se jedná především o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které upravuje Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.
Nejdůležitější a často diskutované ustanovení, které se týkalo koalic a bylo klíčové pro jejich vstup do Poslanecké sněmovny, byla tzv. uzavírací klauzule (nebo také klauzule, volební kvórum). Ta vyžadovala, aby koalice získaly vyšší procento hlasů pro vstup do Sněmovny, a sice:
o Koalice 2 stran: 10%
o Koalice 3 stran: 15%
o Koalice 4 a více stran: 20%
Ústavní soud v únoru 2021 (nález Pl. ÚS 44/17) zrušil tuto aditivní klauzuli s odůvodněním, že porušuje rovnost volebního práva.
Nic proti tomu, ale opakuji: Ústavní soud tuto aditivní klauzuli ZRUŠIL!!!
Nikde ani slovo o tom, že se musí předělat volební zákon, prostě ji zrušil sám. Jak vidno, ÚS podobné rozhodnutí udělat může a mohl ho udělat i v případu volebního podvodu formou nepřiznaných koalic kde nemusel dokonce ani nic rušit. Stačilo jenom sebrat odvahu a říct: spojení více stran je koalice a musí získat 8 resp. 11% hlasů. Nic více, nic méně.
Následky by byly velmi zajímavé. Komunisté a ruští kolaboranti ze STAČILO! by se samozřejmě do parlamentu stejně nedostali. Mnohem zajímavější by ale bylo, že by se tam v tom případě nedostalo ani SPD, protože necelých 8% je málo i pro koalici dvou stran, natož pro slepenec čtyř stran pod hlavičkou SPD.
No a Andrej Babiš by měl rázem po starostech se sestavováním vlády, se střetem zájmů i s rozpočtem. Volby by totiž drtivě vyhrál, ale s Motoristy by většinu dohromady nedal a zbyla by mu tak starost jediná, kam se schovat před spravedlností.
Díky Ústavnímu soudu to ale dopadlo tak, že slušným lidem budou vládnout psanci, kteří se v parlamentu ukrývají před zákonem a spravedlností.
Pro neznalé doplňuji, že diskusi nechám otevřenou, ale sama se jí nezúčastním, neboť mám trvalý zákaz diskusí.
Marie Jandová
Ústavní soud nehlídal ústavnost, ale legalizoval volební podvod!
Ústavní soud alibisticky a zbaběle rozhodl, že skryté koalice nejsou koalice a zvýhodnil je tak před koalicemi přiznanými. Dal tím lidem najevo, že podvádět a nedodržovat zákony se vyplácí.
Marie Jandová
Andreji, vezmi nás do vlády, nebo půjdeš sedět !
Andreji, zakaž tohle, nebo půjdeš sedět. Andreji, povol tohle, nebo půjdeš sedět. Andreji, udělej tohle, nebo půjdeš sedět. Andreji, nedělej tohle, nebo půjdeš sedět. Andreji, řekni tohle, nebo půjdeš sedět. Andreji !!!
Marie Jandová
Vezmeme si zemi zpátky, hlásá komunistka Konečná před volbami
Nevážení komunisté, tato země nikdy nebyla vaše, dokud jste ji pod vedením vraha, alkoholika, syfilitika a proruského slouhy Gottwalda neukradli, neznásilnili a nezmrzačili.
Marie Jandová
Pokud někdo volí komunisty, kolaboranty, nebo nácky, je hloupý
Protože jinak je mi jedno, kdo jakou demokratickou stranu volí, respektive uznávám, že každý se může rozhodnout podle svého svědomí a přesvědčení. Od toho máme od roku 1989 svobodné volby.
Marie Jandová
Kdo může za Green Deal?
Tempem a razantností jakou se stupňují závazné klimatické požadavky EU, stupňuje se i zuřivost voličů. A ptají se, kdo z Velkých Vontů za to může, Mažňák, nebo Losna? Pojďme to chronologicky rozluštit
