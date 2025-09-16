Andreji, vezmi nás do vlády, nebo půjdeš sedět !
ANO, i tak může probíhat povolební jednání o budoucí koaliční vládě, potažmo o podpoře jednobarevné vlády menšinové. Andrej Babiš volby s pravděpodobností hraničící s jistotou vyhraje a bude se ohlížet po koaličních partnerech, se kterými by mohl vládnout. A protože i on sám kategoricky odmítl spolupráci se stranami současné vládní koalice + Piráti, nezbývají mu než komunisté, náckové a ruští kolaboranti, protože nikdo jiný se do Poslanecké sněmovny nedostane.
A on je nejspíše vzít bude muset, protože na něho budou mít mocnou zbraň v podobě hlasování o jeho vydání soudu.
Pražský vrchní soud totiž rozhodl, že soubor důkazů je podle odvolacího senátu natolik rozsáhlý, že se podařilo vytvořit ucelený řetězec. Navíc podle něho došlo ke spáchání dvou trestných činů: dotačního podvodu a také poškozování finančních zájmů Evropské unie. Soudce Šott se bude muset řídit pokyny odvolacího vrchního soudu, který ho k tomu ve verdiktu vyneseném v soudní síni zavázal. Senát soudkyně Evy Brázdilové přitom v odůvodnění rozsudku zmínil, že je o vině Babiše a Nagyové přesvědčen. Sečteno a podtrženo, Babiš je vinen a soudce Šott už bude rozhodovat pouze o výši trestu, pokud se nějakým zázrakem neobjeví nové důkazy. Že se při tom nepřetrhne, jako před volbou prezidenta, kdy stihl vynést osvobozující rozsudek, ze kterého byli v šoku úplně všichni včetně Babiše a jeho obhájců, ještě před prvním kolem, aby „sprostý podezřelý“ nebyl znevýhodněn, je jasné.
Takže až bude zvolena nová sněmovna, bude muset soudce Šott opět - už počtvrté!!! - požádat o Babišovo vydání. Že to bude voda na mlýn pro ty, kteří budou chtít Andreje Babiše vydírat, je více než jasné.
Myslím, že i toto, nejen Babišův střet zájmů, by měl pan prezident Pavel vzít v potaz při uvažování o tom, koho pověří sestavením nové vlády. Byl by to v demokratické zemi unikát: Člověk odsouzený za dotační podvod a poškozování finančních zájmů Evropské unie bude sestavovat vládu závislou na komunistech, náccích a ruských kolaborantech.
Diskusi nechám otevřenou, i když sama diskutovat nesmím, ale ráda si přečtu vaše názory.
Marie Jandová
Vezmeme si zemi zpátky, hlásá komunistka Konečná před volbami
Nevážení komunisté, tato země nikdy nebyla vaše, dokud jste ji pod vedením vraha, alkoholika, syfilitika a proruského slouhy Gottwalda neukradli, neznásilnili a nezmrzačili.
Marie Jandová
Pokud někdo volí komunisty, kolaboranty, nebo nácky, je hloupý
Protože jinak je mi jedno, kdo jakou demokratickou stranu volí, respektive uznávám, že každý se může rozhodnout podle svého svědomí a přesvědčení. Od toho máme od roku 1989 svobodné volby.
Marie Jandová
Kdo může za Green Deal?
Tempem a razantností jakou se stupňují závazné klimatické požadavky EU, stupňuje se i zuřivost voličů. A ptají se, kdo z Velkých Vontů za to může, Mažňák, nebo Losna? Pojďme to chronologicky rozluštit
Marie Jandová
Omluva Kateřině Konečné
Omlouvám se Kateřině Konečné za to, že jsem zde včera o ní napsala, že je to komunistická zrůda, živoucí fosilie komunismu a proruská kolaborantka, která podporuje masového vraha a válečného zločince Putina. Neměla jsem to psát.
Marie Jandová
Kateřina Konečná - čistokrevná proruská kolaborantka
A rusáci, jak známo, naši republiku zařadili mezi nepřátelské státy, dokonce na druhé místo, hned za USA. Což slušné lidi těší, ale kolaboranti, kteří ten barbarský stát miluji, to nemohou skousnout.
