Jak se rodí jednostranný příběh. Konflikt na demonstraci v Ostravě v širším kontextu
(autor úvodní fotografie: Mariana Ryšavá, fotografováno na shromážení Milionu Chvilek, Ostrava 15.2.2026)
Včerejší demonstrace v Ostravě měla být jednou z mnoha politických akcí, které v posledních týdnech probíhají po celé republice. Místo toho se část veřejné debaty stočila k potyčce mezi dvěma skupinami účastníků.
Proto jsem se během dne snažila dohledat dostupná fakta a podívat se na situaci z více zdrojů.
Co píše tisk
Podle reportáže serveru Seznam Zprávy začala jinak poklidná akce vypjatě. Na náměstí se kromě příznivců prezidenta sešli i jeho odpůrci. Původně avizovaný pochod proti spolku Milion chvilek pro demokracii, který organizoval aktivista Milan Ďurina, přivedl zhruba tři desítky lidí, mimo jiné i členy hnutí Stačilo! a KSČM. Zprávy z jiných médií uvádí 9 účastníků.
Před zahájením hlavní akce se odpůrci přesunuli do míst, kde už čekali účastníci následné demonstrace. Došlo ke slovní výměně a následně ke strkanici poté, co se jeden z účastníků pokusil vzít druhé straně českou vlajku. Na místo přijela policie.
To je základní rámec, na kterém se dostupné informace shodují.
V článku Seznam zpráv je klíčová tato pasáž, dovolím si ji proto citovat:
„Jinak poklidná akce v Ostravě začala vypjatě. Kromě příznivců prezidenta se před čtvrtou hodinou na druhé straně náměstí sešli i jeho odpůrci. Na akci původně avizované jako pochod městem proti Milionu chvilek, který zorganizoval aktivista Milan Ďurina, dorazilo zhruba třicet lidí, včetně členů hnutí Stačilo! a KSČM.Před začátkem setkání Milionu chvilek se odpůrci přemístili do míst, kde čekali jeho příznivci. To přešlo ve slovní roztržku. „Co vás tak málo? Běžte pryč!“ skandovali fanoušci Petra Pavla. Následně došlo ke strkanici, když se jeden z účastníků akce Milionu chvilek snažil odpůrcům prezidenta vzít českou vlajku. Na místo poté dorazilo i několik policejních aut“
Zdroj: Odkaz
Co ukazují videa
Na sociálních sítích se rychle začalo šířit video sdílené mimo jiné profilem KSČM a samotným organizátorem protiakce Milanem Ďurinou. Toto video se šíří velice rychle, má aktuálně přes 800 sdílení. Záznam zachycuje až samotný závěr konfliktu – moment, kdy už dochází ke strkanici. V tomto výřezu mohou účastníci druhé demonstrace působit jako ti, kdo konflikt vyvolali.
Tento fakt je však velmi důležitý pro pochopení celé situace, vrátíme se k němu později.
Zdroj:
Druhé video, které zachycuje delší úsek situace, ale ukazuje i předchozí dění. Je na něm slyšet a vidět opakované slovní provokování ze strany organizátorů protiakce a snaha samotného kameramana vyzývat obě skupiny ke klidu.
Zdroj:
Právě časový kontext je zde klíčový. Krátké výřezy bez předchozího dění mohou velmi snadno vytvořit jednostranný obraz.
Interpretace a odpovědnost
Podle mne nelze přehlédnout, že protiakce plánovaná na 15:00 měla podle facebookové události probíhat formou pochodu městem. Namísto toho se její účastníci přesunuli přímo do prostoru, kde se již shromažďovali lidé na následnou demonstraci.
V prostředí vypjaté politické atmosféry a ve velkém davu stačí málo – jeden člověk, kterému „ujedou nervy“ – a situace eskaluje. Navíc, Ostrava je, jak známo kraj razovitý, nejspíš právě proto byla Ostrava skvělou volbou na plánování protiakce, na které se podílela strana KSČM.
Přesto, fyzická reakce není správná. Pokus vzít druhé straně vlajku byl chybou a konflikt tím eskaloval. Pokud chceme, aby veřejný prostor zůstal demokratický, musíme být schopni zvládnout i provokaci bez fyzické odpovědi.
Poznámka k aktuálnímu narativu
Zajímavé je i to, jak rychle se po incidentu začal šířit výklad, že šlo o „demonstraci na podporu komunisty“. Přitom protiakce v 15:00 byla podle dostupných informací otevřeně spoluorganizována členy KSČM.
Co z toho plyne
Jediná dlouhodobě funkční strategie je podle mě jednoduchá – držet si standard slušnosti a věřit, že u slušných lidí zvítězí hledání skutečné pravdy a demokratických hodnot, nikoliv nenávist, nálepkování a plánované vyvolávání konfliktů.
Neměli bychom označovat druhé hanlivými výrazy, zesměšňovat či reagovat fyzicky. Demokracie stojí na tom, že jí věří dostatečný počet lidí. Pokud rezignujeme na kulturu veřejného prostoru, dáváme prostor těm, kdo konflikt potřebují, aby získali své příznivce.
Emoce jsou pochopitelné. O to větší odpovědnost ale neseme za to, jak s nimi naložíme.
Mariana Ryšavá
