Doporučení paní ministryni
Hnedka vysvětlím, proč je ta opatrnost na místě.
Kdybychom vzali poslední čtyři rozpočty schválené (již ano nebo vbrzku) za vlád Andreje Babiše (2019-2021 plus 2026), tak celkový schodek je 1,126 bilionu korun. Zatím je na tom pan aktuální premiér trochu lépe než Petr Fiala, protože za jeho vlády (2022-2025) schválené rozpočty dosáhly schodku celkem 1,211 bilionu.
Samozřejmě to hned příští rok s prstem v nose překonáte, ale teď je teď, tak se držme současnosti.
Paní ministryně, teď si představte, že bychom vzali vážně vaše tvrzení, že za 310 miliardy v roce 2026 nese odpovědnost Fiala. To ale nutně znamená, že za 360,4 miliardy v roce 2022 nese naopak odpovědnost Babiš. No, v logice věci jasně, já bych se nepokoušel o tom hádat, je to nesporné.
Co by nám to s těmi čísly udělalo?
Velké au.
Dostáváte se rázem do čela největších lůzrů a zadlužitelů této země. No fakt. Kdybychom za „vaše“ (Babišovské) brali rozpočty 2019 až 2022, tak jste rázem na hodnotě 1,176 bilionu korun. Fialovské rozpočty 2023-2026 jsou pak v součtu 1,161 bilionu. Jste tím v čele o krásných 15 miliard.
Já bych to na tu minulou vládu být vámi neházel.
Víte, jak funguje bumerang?
Tomáš Marek
Programové prohlášení vlády: Všechno všem, některým ještě více
Tož jsem uskutečnil první čtení programového prohlášení vlády šestikoalice. Je to trochu nudné slohové cvičení, jen místy pak trochu silná káva.
Tomáš Marek
Prezident není „Otec Napravitel“
Zaznamenávám vcelku pořád, tedy furt, jistý nepřehlédnutelný tlak, aby prezident, jako „zachránce demokracie“, jako jakási „pojistka moci“, „Otec Napravitel“, odmítl jmenování některých kandidátů na ministry.
Tomáš Marek
Kdo byl opravdu nejhorším ministrem financí v dějinách České republiky?
Jak teď Lukáš Kovanda a podobní blouznivci pořád dávají na odiv, že umí zkopírovat graf a opakují, jak tato vláda měla strašný podíl na růstu dluhu vzato k produktu, chce to trochu uvést do souvislostí.
Tomáš Marek
Agroterorismus
Mezi aktivisty, kteří se lepí k silnicím a zastavují dopravu, a mezi traktoristy, kteří blokuj dopravu, není žádný velký rozdíl. Pokud jedněm říkáme (oprávněně) ekoteroristé, pak ti druzí mají být označování jako agroteroristé.
Tomáš Marek
Paní Alenko, vraťte se na finance!
Na sítích se šíří nechutná lež, že Alena Schillerová udělala za své působení na Ministerstvu financí schodek 500 miliard. Musím se paní Alenky zastat. Není, není, není to pravda. Dokázala vytvořit schodek krásných 813 miliard.
