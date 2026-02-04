Doporučení paní ministryni

Paní ministryně Schillerová, já bych byl hodně opatrný s tím tvrzením, že za schodek roku 2026 může Fialova vláda.

Hnedka vysvětlím, proč je ta opatrnost na místě.

Kdybychom vzali poslední čtyři rozpočty schválené (již ano nebo vbrzku) za vlád Andreje Babiše (2019-2021 plus 2026), tak celkový schodek je 1,126 bilionu korun. Zatím je na tom pan aktuální premiér trochu lépe než Petr Fiala, protože za jeho vlády (2022-2025) schválené rozpočty dosáhly schodku celkem 1,211 bilionu.

Samozřejmě to hned příští rok s prstem v nose překonáte, ale teď je teď, tak se držme současnosti.

Paní ministryně, teď si představte, že bychom vzali vážně vaše tvrzení, že za 310 miliardy v roce 2026 nese odpovědnost Fiala. To ale nutně znamená, že za 360,4 miliardy v roce 2022 nese naopak odpovědnost Babiš. No, v logice věci jasně, já bych se nepokoušel o tom hádat, je to nesporné.

Co by nám to s těmi čísly udělalo?

Velké au.

Dostáváte se rázem do čela největších lůzrů a zadlužitelů této země. No fakt. Kdybychom za „vaše“ (Babišovské) brali rozpočty 2019 až 2022, tak jste rázem na hodnotě 1,176 bilionu korun. Fialovské rozpočty 2023-2026 jsou pak v součtu 1,161 bilionu. Jste tím v čele o krásných 15 miliard.

Já bych to na tu minulou vládu být vámi neházel.

Víte, jak funguje bumerang?

Autor: Tomáš Marek | středa 4.2.2026 7:00 | karma článku: 7,74 | přečteno: 105x

Další články autora

Tomáš Marek

Programové prohlášení vlády: Všechno všem, některým ještě více

Tož jsem uskutečnil první čtení programového prohlášení vlády šestikoalice. Je to trochu nudné slohové cvičení, jen místy pak trochu silná káva.

1.11.2025 v 3:00 | Karma: 16,64 | Přečteno: 319x | Diskuse | Společnost

Tomáš Marek

Prezident není „Otec Napravitel“

Zaznamenávám vcelku pořád, tedy furt, jistý nepřehlédnutelný tlak, aby prezident, jako „zachránce demokracie“, jako jakási „pojistka moci“, „Otec Napravitel“, odmítl jmenování některých kandidátů na ministry.

31.10.2025 v 12:10 | Karma: 12,43 | Přečteno: 292x | Diskuse | Společnost

Tomáš Marek

Kdo byl opravdu nejhorším ministrem financí v dějinách České republiky?

Jak teď Lukáš Kovanda a podobní blouznivci pořád dávají na odiv, že umí zkopírovat graf a opakují, jak tato vláda měla strašný podíl na růstu dluhu vzato k produktu, chce to trochu uvést do souvislostí.

2.10.2025 v 7:00 | Karma: 14,36 | Přečteno: 616x | Diskuse | Ekonomika

Tomáš Marek

Agroterorismus

Mezi aktivisty, kteří se lepí k silnicím a zastavují dopravu, a mezi traktoristy, kteří blokuj dopravu, není žádný velký rozdíl. Pokud jedněm říkáme (oprávněně) ekoteroristé, pak ti druzí mají být označování jako agroteroristé.

7.3.2024 v 17:03 | Karma: 37,93 | Přečteno: 2474x | Diskuse | Společnost

Tomáš Marek

Paní Alenko, vraťte se na finance!

Na sítích se šíří nechutná lež, že Alena Schillerová udělala za své působení na Ministerstvu financí schodek 500 miliard. Musím se paní Alenky zastat. Není, není, není to pravda. Dokázala vytvořit schodek krásných 813 miliard.

22.9.2023 v 10:45 | Karma: 35,37 | Přečteno: 1205x | Diskuse | Ekonomika
Další články autora

Nejčtenější

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude
29. ledna 2026  17:40

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...

Program curlingu na ZOH 2026: Mix hraje už dnes, Česko reprezentuje i mužský tým

Vít Chabičovský a Julie Zelingrová
4. února 2026  8:18

Curling na ZOH 2026 v Miláně a Cortině nabídne českou stopu. Muži se kvalifikovali přímo díky bodům...

Frýdek-Místek získal zpět pozemky, které kdysi město prodalo pod cenou

Frýdek-Místek získal díky rozhodnutí soudu zpět pozemky na sídlišti Riviéra,...
4. února 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Kořeny v době před více než 15 lety má spor mezi zástupci frýdecko-místeckého magistrátu a spolkem...

Jak se hraje curling? Máme stručný přehled pravidel zimního sportu gentlemanů

Curlingové centrum Třešňovka
4. února 2026  7:10

Curling patří mezi oblíbené zimní sporty a v Česku má už více než třicetiletou tradici. Jde o...

Vstupenky na baráž o MS jdou do prodeje už dnes. Nejlevnější stojí 500 korun

Český fotbal čekají v březnu 2026 největší zápasy za posledních 20 let.
4. února 2026  7:06

Český fotbal stojí na prahu historické šance. Už za několik týdnů odehraje reprezentace dva klíčové...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tomáš Marek

  • Počet článků 81
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1729x
Před mnoha lety novinář, nyní ekonomický a mediální poradce.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.