Vánoce - poezie nebo thriller?
Kázání na 28. 12. 2025
Biblická čtení: Židům 2, 10 – 18 Matouš 2, 13 - 23
Vánoční svátky má většina lidí spojených s pohodou, poezií koled o děťátku v jeslích. Kolem sebe vidíme výzdobu, barevná, blikající světla. Vystavené betlémy na nás působí idylicky. V televizi běží pohádky. Skutečná zvěst Vánoc ale až tak idylická a poetická není. Já jsem prezentaci o Vánocích, kterou jsem měl v místní knihovně nazval „ Vánoce – Poezie , nebo thriller?“
Základem zvěsti Vánoc je příběh chudých lidí vyhnaných na cestu kvůli zvůli mocných. Ježíš se, podle Lukášova evangelia, narodil ve chlévě, protože se pro něj nenašlo místo. Dá se říci, že Ježíš se narodil lidem, kteří v té době byli vlastně bezdomovci. A problémy je provázejí i potom. Dítěti usiluje o život despota Herodes. Myslí si, že je ohrožena jeho moc. Bůh ale rodinu doprovází i nadále. Již dříve Josef s Marií poslechli Boží pokyny. Maria řekla jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvé vůle. Josef na pokyn ve snu Marii nevydal trestu, nepropustil, ale nechal ji u sebe. A když mudrci od východu odejdou na pokyn ve snu Josef s rodinou odchází do Egypta. A opět na pokyn anděla se vrací. Tentokrát do Galileje, protože v Judsku vládne Herodův syn, který si se svým krutým otcem nezadá. Takže vedle toho, že se Ježíš narodil jako bezdomovec, stal se vzápětí po narození utečencem, jak dnes říkáme migrantem. V této souvislosti je potřeba říci, že migrace , vlna utečenců je problémem. Je potřeba si ale uvědomit, že ten, koho následujeme byl v podobné situaci a podle toho upravit náš vztah k migrantům, kterých v naší republice je jen pár.
Rodina s Ježíšem se podle Matoušova evangelia odstěhuje do Nazareta. Podle Lukáše rodina pocházela z Nazareta a do Betléma přišla na sčítání lidu. Na čem se obě evangelia shodnou je to, že Ježíš vyrůstal v Nazaretu. To bylo malé, bezvýznamné městečko, s ne moc dobrou pověstí. V evangeliu podle Jana Natanael říká: „ Co dobrého může vzejít z Nazareta.“ Ale žádné místo není tak zapadlé, aby tam Bůh nemohl působit, naplňovat své plány a zaslíbení.
Čteme v evangeliu i o tragickém osudu Betlémských dětí. Byli bychom rádi, kdyby Bůh zachránil i je. Je to jedna z událostí, jejichž smysl nechápeme, nevíme, proč je Bůh dopouští. Nemáme uspokojivé odpovědi. Částečnou odpovědí je to, že příčinou této tragické události je zvůle zkaženého mocipána. Je to pro nás výzvou k tomu, aby se každý z nás snažil dle svých možností omezovat zlo, zvůli mocných kolem nás.
Již v této úvodní části evangelia nacházíme to, co je popsáno v prvním čtení z epištoly Židům. Zde čteme „...že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy.“ Ano, utrpení provázelo Ježíše a jeho rodinu už od počátku. Tato rodina však ve všech těchto nepříjemných událostech držela pospolu. Poslouchala Božích pokynů. Bůh i v těchto obtížných okolnostech rodinu doprovázel, plnil své plány. Plnila se stará proroctví. Celý následující příběh života, smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta je plný protivenství, pronásledování, nepochopení.
I dnešní rodiny zažívají různé problémy, různá protivenství. Často nerozumíme tomu, co se děje kolem nás. Ale můžeme vědět, že Hospodin, který doprovázel Ježíše a jeho rodinu je stejný včera, dnes i navěky. V epištole Židům čteme o tom, že nás nazývá bratry. Jsme tedy Ježíšovými bratry a sestrami ve víře. Dále čteme, že jsme Boží děti, milované Boží děti, které náš Otec miluje a doprovází takové, jací jsou. O Ježíši čteme v dnešním textu z epištoly Židům: „ Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.“ Ty zkoušky, které stíhali Ježíšovu rodinu jsou přítomny i dnes. Miliony lidí trpí zvůlí několika mocných. Vlny migrantů se dávají do pohybu kvůli válkám hladu a nemocem.
My žijeme momentálně v zemi, kde je svoboda, mír a dostatek. To není vůbec samozřejmé. I nás chce Bůh zjevený v Kristu doprovázet. Chce nás učit děkovat za vše, co máme, učit nás nesamozřejmosti toho, co nám bylo dáno a ve vděčnosti se dělit s potřebnými. I na nás chce plnit svá zaslíbení. Chce nám dát sílu a moudrost k tomu, abychom dokázali zvládnout zkoušky a protivenství, které na nás přicházejí. Tak jako Bůh doprovázel Ježíše a jeho rodinu a plnil svá zaslíbení a plány, tak chce doprovázet i nás. Nemusíme být zmateni tím, čím procházíme. Nemusíme být zmateni, když věci nejdou podle plánu, vyvinou se úplně jinak, než jak jsme si představovali. Bůh nás chce doprovázet, učit, dávat nám sílu a moudrost právě v těch situacích, zkouškách a protivenstvích, které právě prožíváme. I když se vydáváme směrem, který není v jeho plánu, není v souladu s jeho vůlí, tak on s námi začne znova, když s ním opět navážeme spojení. Boží vedení se dá přirovnat k navigaci. Ta také najde nakonec správnou cestu k cíli i když zabloudíme. Je potřeba ale být citlivými na jeho vedení. Josefovi se zjevoval ve snech. Josefovi i Marii se zjevil anděl. K nám Bůh může promluvit v modlitbě. Ta není určena k tomu, abychom si od Boha něco vyprosili. Je to nástroj k tomu, abychom se naladili na Boží vůli. Máme tu Písmo Svaté. Bůh k nám také může promlouvat skrze jiné lidi.
Jsou však v duchovním životě i období tzv. temné noci. Boží přítomnost, vedení jakoby se ztratilo. Není to znakem nedověry. Je to Boží očišťující prostředek. Bůh nás tak očišťuje od falešných představ, lpění, sebestřednosti. Nakonec zjistíme, že nám tato období zkoušek a tříbení přinesla velké požehnání. Je potřeba vytrvat, rozvažovat, co o Bohu a jeho lásce víme, cvičit se v trpělivosti a vděčnosti. Je potřeba vyhnout se rozhodnutím, kterých bychom později litovali.
Vánoční příběh nám ukazuje jak Bůh působí tam, kde to lidé nečekají a tak, jak bychom to nečekali. Působí skrze lidi vydané protivenstvím a zkouškám. Maria a Josef zažili skrze anděly a sny záblesky zjevení vůle Boží . Potom prožili dlouhá období, kdy museli z těchto záblesků žít, rozvažovat jak jednat. O Marii čteme , že vše rozvažovala ve svém srdci. Tak vám přeji, aby i pro vás okamžiky Boží přítomnosti byly vodítkem ve chvílích a dnech všednosti, kdy třeba nevíme jak a pro co se rozhodnout. Bůh je s námi a chce svá zaslíbení naplňovat i když se nám zdá, že věci se nevyvíjejí dobře, vítězí zlo a svévole. To co začalo jako příběh chudých lidí zmítaných dobou, sobectvím svévolí mocných je teď tím, co naplnilo celý svět. Amen
Marek Ryšánek
