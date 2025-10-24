Uzdravení z malomocenství v Bibli a z čeho potřebujeme být uzdraveni dnes.
Kázání na 12. 10. 2025
Biblická čtení: 2. Královská 5, 1 - 15; Lukáš 17, 11 - 19
dnešní biblické texty, které jsme četli, jsou plné naprosto překvapivých nepravděpodobných dějů a postav. V starozákonním příběhu čteme o tom, jak veliký vojevůdce, strůjce mnohých vítězství onemocní malomocenstvím. To se té době rovnalo rozsudku smrti. Takový člověk byl pro své okolí mrtev vlastně již za živa. Musel odejít od ostatních.
A pomoci, naděje se mu dostane z té nejméně očekávané strany. Malé děvčátko, možná s naivitou a přímostí dětem vlastní radí své paní - ať jde můj pán k Izraelskému prorokovi a bude uzdraven. Asi se k ní Naamanova manželka pěkně chovala. Lidskost se prostě vyplácí. Ale ti dospělí to dokážou vše zbytečně zamotat. Vše se řeší na královské, mezivládní úrovni. A u izraelského krále panuje zděšení. Naštěstí se o tom dozví prorok sám a vzkáže, ať jde Naamán k němu. A když Naamán přijede, dochází ke scéně, kterou když si představuji, naplňuje mne to veselím. Velkolepý průvod se zastaví před chýší. Elíša ani nevyjde ven a jen vzkáže, aby se Naamán sedmkrát okoupal v potoce. Elíšovi nic není do toho, kdo před ním stojí -žádná úcta, pocty -prostě běž, vykoupej se pořádně - tedy sedmkrát v potoce. Jak prosté. On ten slavný Jordán je totiž spíše potok, malá říčka. Generalissimus Naamán, očekávající obřady na úrovni chce odejít, urazí se. Naštěstí vyslechne své služebníky a udělá to, co mu prorok radí. A po té, co v sobě najde pokoru je očištěn a pozná, že skutečně působí Bůh. Ta pokora, ta je tu klíčová. Pokora, se kterou dá na radu dítěte, pokora se kterou jde k domu proroka, pokora se kterou poslechne radu svých služebníků a dá na jeho doporučení.
O malomocných čteme i v evangeliu. Deset jich bylo uzdraveno. Ale jen jeden se vrátil a děkoval. A to byl na rozdíl od ostatních, židů, Samařan. Tehdy byli Samařané považováni za odpadlíky, židé je nenáviděli. Vědomí vděčnosti za naprosto nesamozřejmé uzdravení ho vedlo k díkuvzdání. Na nic nemá nárok. Jednak jako malomocný, který je fakticky mrtvý. Jednak jako Samařan, se kterými se židé nestýkali. Ano, byl uzdraven z nemoci. Ale ta vděčnost a vědomí nesamozřejmosti, pokora, to zachránilo jeho další život. Ostatní, patrně židé, nepřišli. Mysleli si, že jako příslušníci vyvoleného národa mají na uzdravení nárok. A tak byli ochuzeni o to nádherné osvobozující zjištění, že se k nám Bůh sklání, obdarovává nás ze své svobodné vůle a lásky a ne kvůli tomu, že plním nějaké předpoklady.
Ano s odvahou vyjít ze zvyklostí a udělat něco, co není zvykem, co není vůbec obvyklé. Jít tam, kde by se nikdo nevydal - to je to co spojuje dnešní biblické oddíly. Naamán dává na radu děvčátka, jde za prorokem cizího národa a jde se pokorně vykoupat v potoce.
Ježíš se věnuje malomocným, kterým by se měl obloukem vyhnout. Jediný - Samařan, který je podle tehdejších představ ten od Boha nejvzdálenější mu poděkuje a tak dochází k spasitelné víře - vědomí Boží bezpodmínečné lásky a z ní vyplývající vděčnosti, která zachrání jeho nově začínající život. Malomocenství je strašná nemoc. Dnes je, díky Bohu léčitelná antibiotiky. Ale dnes více než malomocenství ničí životy lidí pýcha, sobectví, vědomí nadřazenosti, přehrady mezi lidmi. A to přináší často situace beznaděje, konfliktů. A tyto morové rány také léčí to, co spojuje dnešní biblická čtení - pokora, vědomí nesamozřejmosti a vděčnosti.
Bůh hledá člověka. A nabízí mu v jistém smyslu to, co prožil i Naaman - očištění od toho, co náš život ničí - strach, nepravdivé představy o sobě a životě, Můžeme zažít osvobození od svazujících představ, které lidi rozdělují. Můžeme prožít radost, vděčnost z vědomí nezasloužené milosti, se kterou se k nám Bůh sklání. Nastane to tehdy, když následujeme toho nejméně pravděpodobného spasitele . - ukřižovaného Ježíše. V něm ukázal Bůh, že je nám věrný, i když mi jsme nevěrní. A tak nenechte se odradit. A jděte s otevřeností a vděčností tou cestou, kterou tolik lidí opustilo, tou nepravděpodobnou cestou v opomíjené a opovrhované církvi ukřižovaného Ježíše, kterou tolik lidí opustilo a opouští. Je to cesta k záchraně života.
Amen
Marek Ryšánek
