Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Podobenství o svatební hostině a svatebním šatu.

Marek Ryšánek
přijmout pozvání na královskou svatební hostinu by mělo být samozřejmostí. Pozvaní nechtějí přijít. Vymlouvají se na zaneprázdněnost, dokonce ztýrají a zahubí královy služebníky.

Kázání na 25. 10. 2026

Biblické čtení: Matouš 22, 1 -14

Přijmout pozvání na královskou svatební hostinu by mělo být samozřejmostí. Pozvaní nechtějí přijít. Vymlouvají se na zaneprázdněnost, dokonce ztýrají a zahubí královy služebníky. Ale král chce sdílet radost ze svatby a hosty si stejně najde. A nakonec ještě čteme o člověku svázaném a uvrženém do temnot někdo jen proto, že nebyl náležitě oblečen. Je tady jednom místě shromážděno příliš tragických a nepochopitelných událostí. Jak spojit toto podobenství s naším vztahem k Bohu a tím vlastně s životem v realitě??

Vykladači často poukazují na to, že toto evangelijní místo je odkazem na tragické události z historie izraelského národa. Jde o dobytí Jeruzaléma a rozboření chrámu v roce 586 Babylóňany a v roce 70 Římany. Opravdu tyto události máme brát jako Boží trest za hříchy zpronevěřilého národa? Nemyslím si to. Tady jde spíše o důsledek lidských činů, ne přímo o Boží trest.

Je zřejmé, že královskými služebníky Ježíš míní Boží posly, proroky. Ti volali lid k tomu, aby se vrátil k následování samotného Hospodina, který se k svému lidu sklání. Motiv hostiny, která představuje setkání Hospodina se svým lidem, je obsažen i v dnešním prvním biblickém čtení. Vše již je připraveno. Pojďte a zdarma berte, radujte se a hodujte. Může se to zdát zvláštní a nepochopitelné, ale právě v oné velkorysosti a nezaslouženosti je pro mnohé problém. My lidé jsme rádi, když můžeme něco dokázat sami. Může být na sebe hrdí. Ale v té Boží nabídce, která je symbolizována pozváním na hostinu nelze nic přidat, nic si zasloužit. To zahanbuje. Lidé si raději hrají na ty, co něco dokázali. Vědomí, že vše co máme, je nezaslouženým darem může být zahanbující. Dělá nám dobře, když můžeme být hrdí na něco, co jsme sami dokázali, vytvořili. Ale tady není místo pro hrdost, zbývá vděčnost. Ta je na jedné straně zahanbující, zároveň však úžasně osvobozující. Pojď, ber, nerozpakuj se, nech se obdarovat, i když si nic nezasloužíš.

Proroci, kteří volali Izrael k pokání, k otevření se Boží milosti byli kamenováni a zabíjeni. Lidé, ke kterým byli pozváni, si nechtěli přiznat, že vše, co mají je nezasloužený dar a také vlastní malost a omezenost i když by jim to mohlo přinést svobodu Božích dětí. Bůh je tedy nechal jejich vlastnímu sobectví. To je přivedlo k pádům a katastrofám. A tak je to stále. Lidé, které Bůh povolává, aby volali k hostině Božího milosrdenství, to nemívají lehké. Ti, kteří je odmítnou, na sebe přivolávají důsledky svých činů.

Dále slyšíme o věci velice nemilosrdné. Král si nenechá vzít radost z hostiny. Jeden těch, které povolal, neměl náležité oblečení. Byl vyhnán, doslova vyhozen. Jak tomu rozumět? Napovědět nám může, co o oblékání, oděvu říká apoštol Pavel. Podle toho, co píše v listu Římanům, si máme obléci Krista. Co to znamená, rozvádí v listu Koloským: „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni, v jedno, společné tělo. A buďte vděčni.“ Nejsme dokonalí. Máme však k sobě a k bližním přistupovat s tímto postojem. Jinak si sami sobě připravujeme temnotu a pláč.

I nám zní výzva - pojďte vše už je připraveno. Přijměme svoji slabost, nedokonalost a radujme se z Boží lásky. Není osvobodivější důvod k práci, životu, službě než je vědomí nepodmíněné lásky Boží a z ní plynoucí vděčnost. Potom se i my stáváme milosrdní, pokorní, odpouštějící. Můžeme tak jít cestou, která vede z temnoty, beznaděje a naši bližní nás na ní mohou následovat.

Amen

Autor: Marek Ryšánek | sobota 31.10.2026 19:28 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Marek Ryšánek

O nutnosti odpuštění.

V dnešním evangelijním oddíle se dotýkáme pro mnohé citlivé, bolestné otázky odpuštění. Je snadné hlásat potřebu odpuštění. Úplně jinak to vypadá, když se nás dotkne nějaká nespravedlnost, nebo dokonce se staneme obětí zločinu.

18.10.2026 v 18:30 | Karma: 3,35 | Přečteno: 72x | Diskuse | Poezie a próza

Marek Ryšánek

O vztazích v církvi.

Když se setkávám s lidmi, kteří nemají zkušenosti s křesťanstvím, snažím se jim přiblížit funkci církve obrazem o rodině. Říkám jim, že církev může být taková svého druhu větší rodina, kde jedni druhých břemena nesou.

10.10.2026 v 20:26 | Karma: 3,61 | Přečteno: 88x | Diskuse | Poezie a próza

Marek Ryšánek

Nebe a peklo tady a teď. Co znamená ztratit život pro Krista?

dnešní evangelijní oddíl je součástí Ježíšova projevu, ve kterém vysílá své učedníky, aby hlásali evangelium. Již na začátku působení učedníků je Ježíš upozorňuje na to, že jejich zvěstování budou provázet těžkosti.

25.6.2026 v 19:02 | Karma: 4,15 | Přečteno: 67x | Diskuse | Poezie a próza

Marek Ryšánek

Bůh jako proudění lásky - zvěst trojiční neděle.

Dnešní neděle má název neděle trojiční. To by mohlo vzbuzovat dojem, že se budeme věnovat matematice uprostřed Boha, věroučným formulacím o jednotlivých osobách, které mají Božskou podstatu. Ale tak tomu není.

31.5.2026 v 16:58 | Karma: 3,77 | Přečteno: 84x | Diskuse | Poezie a próza

Marek Ryšánek

Zvěst svátku Nanebevstoupení Páně.

Ve čtvrtek si křesťanská církev připomněla svátek nanebevstoupení Páně. Je zvláštní shodou okolností, že si nanebevstoupení Ježíše Krista připomínáme v květnu. V květnu skončila druhá světová válka.

18.5.2026 v 19:04 | Karma: 6,33 | Přečteno: 84x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.
27. října 2026

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky
27. října 2026

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Při osmdesátikilometrové rychlosti většinou metro nezastaví dříve než za 200...
28. října 2026  11:55

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...
29. října 2026  6:06,  aktualizováno  7:39

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...

V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka

Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které...
25. října 2026

Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...
31. října 2026  19:14

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...

V Olomouci se sešli fanoušci lega, svá monumentální díla vystavují na výstavišti

V Olomouci se seĹˇli fanouĹˇci lega, svĂˇ monumentĂˇlnĂ­ dĂ­la vystavujĂ­ na vĂ˝staviĹˇti
31. října 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

V monumentální historické pevnosti, vlakové stanice, depa závodních aut i obří stavební stroje...

V Ústí nad Labem se uskuteční shromáždění na podporu veřejnoprávních médií

ilustrační snímek
31. října 2026  15:58,  aktualizováno  15:58

Na zahradě Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem se v úterý 3. listopadu uskuteční shromáždění na...

Praha se chystá na zimu. Do ulic vyjede 124 sypačů, na úklid chodníků nastoupí stovky lidí

Hlavní město prostřednictvím TSK zajistí zimní údržbu celkem 2 264 km...
31. října 2026

Zimní údržba v metropoli začne 1. listopadu a potrvá do konce března. Technická správa komunikací...

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Marek Ryšánek

  • Počet článků 279
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 282x
Potulný kazatel, který je vděčný za každý aktivně prožitý den, snaží se dávat formám obsah, hledat cestu k smysluplnému životu.

Otec 5 dětí.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.