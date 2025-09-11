Změněné stavy vědomí
Na světě ale existuje řada legálních prostředků, jak si změněné stavy vědomí přivodit a při tom se všem těmto důsledkům vyhnout. Ba naopak ve všech těchto oblastech, o kterých jsem hovořil, působí velmi prospěšně. Není to sice taková „rána“, jako když si šlehnete Heroin. Ale účinky jsou podobné a jednoznačně velmi příjemné až slastné.
Látky vyplavující se v mozku, které vám přivodí stavy radosti a pohody totiž vznikají v různých docela běžných situacích.
Tak za prvé bych uvedl Pocit z dobře vykonané práce. Ten je jistě velmi příjemný, zvlášť když následuje po nějaké pořádné dřině. Ať už fyzické nebo psychické.
Dále veškeré Pozitivní sociální interakce. Setkání s přáteli nebo rodinou, předávání dárků, dobré skutky.
Pak tady máme další skupinu aktivit. Cvičení, relaxace, plavání, sauna. To vše je velmi příjemné. Energetické cvičení jako je Čchi-kung, Jóga nebo Tai-chi. Samozřejmě.
Nezapomeňme na Sex - zábavu chudých.
Především zde ale patří Sport. To je jedna velká jízda prospěšných látek, které na mozek působí.
Pojďme si přečíst jaké hormony štěstí se vyplavují při sportu tak, jak to píše umělá inteligence:
Při sportu se v těle uvolňuje několik hormonů štěstí, které mají pozitivní vliv na náladu a pohodu. Mezi hlavní patří:
- Endorfiny – Tyto hormony jsou často označovány jako „hormony štěstí“ nebo „přirozené tlumiče bolesti“. Uvolňují se při fyzické námaze a pomáhají snižovat bolest, zlepšovat náladu a navozovat pocit euforie.
- Serotonin – Tento neurotransmiter se spojuje s pocity klidu a pohody. Fyzická aktivita, zejména aerobní cvičení, může pomoci zvýšit jeho produkci, což zlepšuje náladu a bojuje proti depresím.
- Dopamin – Dopamin je zodpovědný za pocit motivace a odměny. Při pravidelném cvičení dochází k jeho uvolňování, což posiluje pocit uspokojení a může přispívat k dlouhodobé motivaci pro další cvičení.
- Oxytocin – I když se oxytocin uvolňuje především při sociálních interakcích (například při objetí nebo blízkém kontaktu), skupinové sporty nebo cvičení s přáteli mohou přispět k jeho produkci, což zlepšuje sociální vazby a pocit sounáležitosti.
- Adrenalin (epinefrin) – Při intenzivní fyzické aktivitě dochází také k uvolňování adrenalinu, který stimuluje tělo a dodává energii. Tento hormon sice není přímo hormonem štěstí, ale přispívá k pocitu vzrušení a zlepšení výkonu.
Kombinace těchto hormonů vytváří příjemný pocit po cvičení, často označovaný jako „runner’s high“ (běžecká euforie).
No není to pestrá nabídka drog, za které nemusíte nic platit? Nemusíte trpět abstinenčními příznaky (i když trochu ano), neničíte si svou tělesnou schránku, nehrozí vám těžké psychické poruchy, sociální vyloučení, odporný vzhled, finanční problémy, kriminalita, … Zkrátka vše, co toxikomany běžně trápí. Užíváte si účinků těchto přírodních látek a prospíváte svému tělu i duši. Jste neustále dobře naladěni. Vaše okolí vás miluje. Prostě krása!
Marek Ondračka
Jak jsem uvěřil
Věřím v Boha. Tím se netajím. Nejsem ale vychovaný ve víře. Ani si neumím představit, že bych svůj život v současné době zatížil návštěvami na nedělních bohoslužbách a dalších církevních svátcích.
Marek Ondračka
Nevysvětlitelné jevy
Jak jste na tom vy? Věříte na nevysvětlitelné jevy, nebo jste ti racionálně založení, co vše „nadpřirozené“ odbývají mávnutím ruky?
Marek Ondračka
Když dobré slovo nestačí
Mají tělesné tresty v rodině ještě místo? Na to nechť si čtenář odpoví sám. Já tuto otázku ponechávám otevřenou.
Marek Ondračka
Ženy nás následují, važme si toho
Správná žena svého muže ctí a následuje. To platilo dříve a podle mě by to mělo platit i dnes. Muž tak musí být velmi opatrný, aby oba nesvedl na scestí.
Marek Ondračka
Selhání tržních mechanismů
Přechod z centrálně plánovaného socialismu na tržní kapitalismus v Československu byl v 90. letech 20. století historickým okamžikem.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici
Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a...
Z okna bytu během oslavy vylétla kovová berle, na ulici zranila dva chlapce
Dva osmileté chlapce zranila v centru Brna berle, která nečekaně vylétla z okna v prvním patře....
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Černochová bude bilancovat
Sledujeme online Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby...
Pražský hrad dostává jinou tvář. Novým logem bude nápis inspirovaný gotikou
Hrad představil svou novou vizuální identitu. V otevřené soutěži zvítězil návrh Studia Marvil,...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 83
- Celková karma 10,89
- Průměrná čtenost 399x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.