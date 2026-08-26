Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Život jako jízda se zataženou ruční brzdou

Naše tělo má obrovský potenciál. Málokdo ho však dokáže skutečně využít. Mnozí lidé si pomáhají různými stimulanty a na jejich vlně se řítí životem.

Přitom možná ani netuší, kolik energie, síly a dobrého pocitu mohou získat úplně jinak – pohybem, otužováním, nebo správným dýcháním (např. dle Buteyko) nebo prostě tím, že začnou své tělo používat tak, jak bylo stvořeno.

Droga vám možná něco dá, ale mnohem víc si později vezme. Ať už se bavíme o marihuaně, tvrdších drogách, nikotinu, nebo alkoholu. Nechci se přitom stavět do role nějakého mravokárce. Ani já nejsem abstinent. Alkohol si občas dám. Jen si uvědomuji jeho škodlivost a snažím se k němu podle toho přistupovat.

Potenciál lidského těla jsem měl možnost na sobě poměrně důkladně zkoumat. Zjistil jsem při tom úžasné věci a některé získané poznatky se snažím předávat dál. Ne vždy ale nacházím pochopení.

Nejraději bych samozřejmě ovlivnil své blízké. Chtěl bych, aby se otužovali, aby vyzkoušeli dechová cvičení, aby se více hýbali a zkusili poznat, co všechno jejich vlastní tělo dokáže. Jenže příliš pochopení pro své nadšení nenacházím.

Lidé mají podle mě zvláštní sklon žít svůj život se zataženou ruční brzdou. Zvyknou si na určitý stav a přijmou ho jako normální. Zadýchávám se do schodů? No a co, vždyť stárnu. Bolí mě záda? To má přece každý. Špatně spím? V mém věku nic neobvyklého.

A tak jedeme dál. Motor by mohl táhnout, ale brzda zůstává zatažená.

Přitom je nádherný pocit zjistit, že něco, co jste považovali za nevyhnutelné, vůbec nevyhnutelné být nemusí. Když se přestanete zadýchávat při chůzi do schodů nebo při jízdě na kole. Když naštípete hromadu masivních dubových špalků a druhý den vás nebolí záda. Když zjistíte, že práce s dechem vám pomáhá lépe spát. A ano, dobrá fyzická kondice se může projevit i tam, kde to muže obzvlášť potěší – v sexuálním životě.

Mnoha změn lze dosáhnout vlastním přičiněním. Často k tomu nepotřebujete drahé přístroje ani permanentku do luxusního fitness centra. Potřebujete především chuť něco změnit, hledat rozumné informace, naslouchat lidem, kteří dané věci skutečně rozumějí, a potom věnovat trochu času tomu, abyste jejich rady vyzkoušeli na sobě.

Ne všechno bude fungovat každému. Ne všechno, co funguje mně, musí fungovat vám. Ale stojí za to hledat.

Vážení a milí, pokud máte pocit, že by váš život potřeboval trochu nakopnout, zkuste nejprve hledat energii sami v sobě. Nespoléhejte na cigaretu, skleničku nebo jiný stimulant, který vás na chvíli vytáhne nahoru a potom si vybere svou daň.

Hýbejte se. Posilujte. Choďte ven. Zkuste pracovat s dechem. Otužujte se, pokud vám to vyhovuje. Poznávejte své tělo a zjišťujte, co všechno ještě dokáže. Garantuju vám, že je toho opravdu hodně.

Možná jednoho dne zjistíte, že vám celou dobu nechyběl silnější motor.

Stačilo jen povolit ruční brzdu.

Autor: Marek Ondračka | středa 26.8.2026 18:32 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Další články autora

Marek Ondračka

Příběh vzniku velké lásky

Bylo mi devatenáct a jí šestnáct. Před třiceti čtyřmi lety se začal příběh velké lásky, který dodnes neskončil. Dnes se dozvíte, jak to celé začalo. Bylo to docela dobrodružné, a tak doufám, že vás moje historky z té doby zaujmou.

24.8.2026 v 21:59 | Karma: 11,82 | Přečteno: 165x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Led Zeppelin jedině naživo

O některých kapelách se tvrdí, že jejich hudba je nejlepší, jen když ji slyšíte na koncertě. Jedině tam naplno vyzní to, co chtějí hudebníci posluchačům předat.

21.8.2026 v 20:31 | Karma: 7,90 | Přečteno: 120x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Otevřenost

Spolu s upřímností je i otevřenost vlastnost, která nemusí být vašemu okolí vždy příjemná. Co naplat, je to vlastnost, na které si rovněž zakládám.

20.8.2026 v 13:59 | Karma: 4,26 | Přečteno: 52x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Přetvářka

S přetvářkou se setkávám celý život. Poslední dobou na ni ale narážím čím dál častěji. Nebo jsem si jí možná začal víc všímat.

19.8.2026 v 7:29 | Karma: 9,17 | Přečteno: 145x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Důvěra

Dnes chci psát o důvěře. Jelikož žiju v dlouholetém fungujícím svazku, důvěru si užívám v hojné míře. Moji blízcí vědí, že mi mohou věřit.

17.8.2026 v 15:17 | Karma: 8,53 | Přečteno: 114x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.
22. srpna 2026  12:54

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.
22. srpna 2026  8:41

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.
25. srpna 2026

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....
20. srpna 2026  14:02

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.
23. srpna 2026

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...

SPD, Motoristy a Trikoloru povede do voleb v H.Králové krajský radní Jireš (SPD)

ilustrační snímek
26. srpna 2026  18:37

Lídrem sdružení SPD, Motoristů sobě, Trikolory a nezávislých pro říjnové komunální volby v Hradci...

Uskupení Jihlava srdcem se chce dostat do zastupitelstva spojením s Naším Českem

ilustrační snímek
26. srpna 2026  18:03,  aktualizováno  18:03

Uskupení Jihlava srdcem si od spojení s hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby slibuje...

vydáno 26. srpna 2026  19:22

Ve Valdštejnské zahradě v Praze vystoupil jako tradičně každoročně na konci srpna Symfonický...

vydáno 26. srpna 2026  19:21

Ve Valdštejnské zahradě v Praze vystoupil jako tradičně každoročně na konci srpna Symfonický...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Marek Ondračka

  • Počet článků 162
  • Celková karma 11,12
  • Průměrná čtenost 332x
Je mi padesát dva, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.