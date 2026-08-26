Život jako jízda se zataženou ruční brzdou
Přitom možná ani netuší, kolik energie, síly a dobrého pocitu mohou získat úplně jinak – pohybem, otužováním, nebo správným dýcháním (např. dle Buteyko) nebo prostě tím, že začnou své tělo používat tak, jak bylo stvořeno.
Droga vám možná něco dá, ale mnohem víc si později vezme. Ať už se bavíme o marihuaně, tvrdších drogách, nikotinu, nebo alkoholu. Nechci se přitom stavět do role nějakého mravokárce. Ani já nejsem abstinent. Alkohol si občas dám. Jen si uvědomuji jeho škodlivost a snažím se k němu podle toho přistupovat.
Potenciál lidského těla jsem měl možnost na sobě poměrně důkladně zkoumat. Zjistil jsem při tom úžasné věci a některé získané poznatky se snažím předávat dál. Ne vždy ale nacházím pochopení.
Nejraději bych samozřejmě ovlivnil své blízké. Chtěl bych, aby se otužovali, aby vyzkoušeli dechová cvičení, aby se více hýbali a zkusili poznat, co všechno jejich vlastní tělo dokáže. Jenže příliš pochopení pro své nadšení nenacházím.
Lidé mají podle mě zvláštní sklon žít svůj život se zataženou ruční brzdou. Zvyknou si na určitý stav a přijmou ho jako normální. Zadýchávám se do schodů? No a co, vždyť stárnu. Bolí mě záda? To má přece každý. Špatně spím? V mém věku nic neobvyklého.
A tak jedeme dál. Motor by mohl táhnout, ale brzda zůstává zatažená.
Přitom je nádherný pocit zjistit, že něco, co jste považovali za nevyhnutelné, vůbec nevyhnutelné být nemusí. Když se přestanete zadýchávat při chůzi do schodů nebo při jízdě na kole. Když naštípete hromadu masivních dubových špalků a druhý den vás nebolí záda. Když zjistíte, že práce s dechem vám pomáhá lépe spát. A ano, dobrá fyzická kondice se může projevit i tam, kde to muže obzvlášť potěší – v sexuálním životě.
Mnoha změn lze dosáhnout vlastním přičiněním. Často k tomu nepotřebujete drahé přístroje ani permanentku do luxusního fitness centra. Potřebujete především chuť něco změnit, hledat rozumné informace, naslouchat lidem, kteří dané věci skutečně rozumějí, a potom věnovat trochu času tomu, abyste jejich rady vyzkoušeli na sobě.
Ne všechno bude fungovat každému. Ne všechno, co funguje mně, musí fungovat vám. Ale stojí za to hledat.
Vážení a milí, pokud máte pocit, že by váš život potřeboval trochu nakopnout, zkuste nejprve hledat energii sami v sobě. Nespoléhejte na cigaretu, skleničku nebo jiný stimulant, který vás na chvíli vytáhne nahoru a potom si vybere svou daň.
Hýbejte se. Posilujte. Choďte ven. Zkuste pracovat s dechem. Otužujte se, pokud vám to vyhovuje. Poznávejte své tělo a zjišťujte, co všechno ještě dokáže. Garantuju vám, že je toho opravdu hodně.
Možná jednoho dne zjistíte, že vám celou dobu nechyběl silnější motor.
Stačilo jen povolit ruční brzdu.
Marek Ondračka
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