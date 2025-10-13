Zhluboka neznamená rychle
Přitom právě dech může být nejsnazší a nejúčinnější cestou ke zlepšení zdraví, kondice.
O RnDr. Mgr. Rostislavu Václavkovi jsem už psal a jistě se k němu ještě vrátím. Jeho přístup k lidskému zdraví je natolik inspirativní, že jeden článek nestačí.
Dnes se chci zastavit u tématu, které se týká nás všech – funkčního dýchání. Možná se to zdá banální, ale způsob, jakým dýcháme, má přímý vliv na naše zdraví, kondici i psychickou pohodu.
Dýchej přirozeně
Většina lidí v moderním světě dýchá nesprávně.
Přirozené dýchání přitom není žádná věda, spíš návrat k tomu, co naše tělo od přírody umí.
Zásady přirozeného dechu kromě zmíněného Václvka krásně popisují knihy Dech od Jamese Nestora a Tao dechu od Dennise Lewise.
Jak na to
- Dýchej nosem.
Ústa měj zavřená, zuby se lehce dotýkají, jazyk spočívá u horního patra.
Nádech 5,5 sekundy, výdech 5,5 sekundy – pomalu a klidně.
- Dýchej zhluboka, ne rychle.
Hluboký dech znamená používat bránici. Při nádechu klesá dolů, nasává vzduch do plic a jemně masíruje břišní orgány.
Při výdechu se bránice zvedá a pomáhá tělu zbavit se zplodin metabolismu.
Proč dýchat pomalu
Už dánský fyziolog Christian Bohr před sto lety zjistil, že krev s vyšším obsahem oxidu uhličitého lépe uvolňuje kyslík z hemoglobinu do tkání.
Když dýcháme příliš rychle a hluboce, ztrácíme oxid uhličitý, cévy se zužují a tělo se paradoxně hůře okysličuje.
Výsledkem mohou být závratě, křeče, bolesti hlavy nebo i krátkodobé mdloby.
Pomalejší dech naopak udržuje rovnováhu mezi kyslíkem a oxidem uhličitým, což je klíč k dobrému zdraví, stabilní psychice a vyšší výkonnosti.
Jak říká Anders Olsson:
„Na množství kyslíku nezáleží. Zdravé tělo ho má vždy dost. Důležité je mít i dostatek oxidu uhličitého.“
Takže si pamatujme:
Zhluboka ano, ale pomalu.
Kdo chce vědět více, odkazuji ho na zmíněné knihy a Youtube, kde jsou pořady nazvané Dýchánky zdarma k dispozici.
Marek Ondračka
- Počet článků 87
- Celková karma 11,38
- Průměrná čtenost 389x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.