Ženy v nezáviděníhodných situacích
Nevím, kde se stala chyba, ale dnešní ženy se často ocitají v nezáviděníhodné situaci. Chlapi tak nějak nefungují tak, jak by měli. „Jak to je?“ Ptáte se?
Chlap by měl být „lovec“, který zabezpečuje rodinu. A to v různých „chlapských“ aspektech. Finančních, technických, úředních a dalších. Je oporou v kritických situacích. Zastává se ženy a chrání ji. Třeba i před vlastními rodiči, když je to zapotřebí. Pomáhá s výchovou dětí. Pečuje o ně a hraje si s nimi. Reprezentativně vystupuje na společenských a rodinných akcích. Společně pak s ženou pečují o dům, byt, zahradu.
A jaká je skutečnost, se kterou se dnes a denně setkávám? Tak za prvé úspěch je, když muž u ženy setrvá. Často vidím, že utíkají za mladší, pryč od rodiny, pryč od zodpovědnosti. A to prosím úplně klidně v době, kdy jsou jen dva roky po svatbě. Často bez sebemenšího ohledu na děti.
Mnozí, kteří zůstanou, své funkce stejně neplní.
Již po léta můj otec, který měl instalatérskou firmu žasl nad tím, jak všechny záležitosti okolo rekonstrukcí koupelen a kuchyní domlouvaly ženy. Ženy vybíraly obkladačky, vany, sprchové kouty, navrhovaly rozvržení jednotlivých zařizovacích předmětů apod. A nejen to. Ony vyjednávaly o ceně, domlouvaly termíny realizace, zajišťovaly potřebná povolení, atd.
Vícekrát jsem slyšel stížnosti na chlapy, kteří místo aby se věnovali rodině ať už na rodinných oslavách, nebo i doma po práci, tak koukají do mobilu. Věnují se sázkám po internetu a podobným nesmyslům. Že je takový muž v domácnosti s malou dceruškou, která by jistě nepohrdla, kdyby si mohla s tatínkem pohrát, to ho nezajímá.
Samostatnou kapitolou jsou „mužské“ práce. I tady chlapi nechávají holky na holičkách. A tak jsou v mém okolí ženy, které dokážou ohoblovat desky a vyrobit z nich různé předměty jako lavičky a stoly. Umí omítat zeď, oškrábat omítku a vymalovat, položit a olištovat lino, složit postel zakoupenou v rozloženém stavu. Musí to umět. Chlap, který by pomohl se v jejich prostředí nevyskytuje.
Hrozné! Strašně mě to irituje.
A tak když přijde ke mě do kanceláře mladá maminka s čerstvě narozeným miminem, aby ohlásila, že se v jejich bytě navýšil počet lidí o narozeného potomka, jen zvědavě čekám na to číslo, abych si odvodil, jestli se v bytě vyskytuje také tatínek. A co myslíte, že se dozvím? „Dvě osoby.“ Hlásí maminka. To hovoří za vše.
PS: Za mnou uvedenými příklady se skrývají konkrétní osoby z mého velmi blízkého okolí.
Marek Ondračka
Černobílá Amerika
Ještě v šedesátých letech minulého století fungovala ve Spojených státech otevřená rasová segregace. Přestože mnozí černí Američané reprezentovali svou zemi na olympiádách i pódiích doma, nesměli sedět v restauracích pro bílé.
Marek Ondračka
Diskomfort
Všichni to známe a odevšad to slyšíme: “Chcete pro sebe něco udělat? Vystupte ze své komfortní zóny.” Co to ale v praxi znamená?
Marek Ondračka
Zhluboka neznamená rychle
O tom, jak správné dýchání ovlivňuje naše zdraví. Dýcháme celý život, a přesto většina z nás dýchá špatně. Příliš rychle, povrchně, ústy místo nosem.
Marek Ondračka
Jak je to možné?
Kratom, HHC a já nevím co ještě. To je fenomén dnešní doby, díky kterému mi zůstává rozum stát, a který mě děsí ve spaní.
Marek Ondračka
Dobrou náladu si lze vyrobit
Dnes to bude opět o cvičení zaměřeném na upevnění a zlepšení zraku. Nekladu si v této oblasti zbytečně vysoké cíle, a tak se mi daří jich dosahovat.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Kamery na lumpy vypnuli, kvůli EU policie smazala databázi hledaných lidí na letišti
Premium Česká policie má unikátní systém, který umí v reálném čase skenovat podobu lidí a porovnávat ji v...
Na hraně šílenství. Hrůzná stařena ověšená šperky zvěčnila lesk a bídu Paříže
Seriál Při jedné ze svých pověstných nočních toulek narazil na hypnotickou postavu ověšenou šperky. Dámu,...
Pojištění soběstačnosti chrání i rodinu. Jak funguje a na kolik přijde
Zajištění proti ztrátě soběstačnosti dává oporu nejen tomu, kdo uzavře toto pojištění, ale také...
Schopnosti jednat s lidmi, číst situace a udržet klid. Co obnáší práce v ostraze
Doba, kdy ostrahu vykonávali lidé bez zkušeností nebo „na okraji“, je už pryč. Situace se totiž...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 90
- Celková karma 11,43
- Průměrná čtenost 383x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.