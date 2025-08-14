Ženy nás následují, važme si toho
Připomněl jsem si tento fakt na festivalu death metalové hudby minulý týden. Metalovou hudbu dnes mladí moc nemusí. Zde jsem ale pár mladých párů viděl. To byste nevěřili, jak se dívky perfektně stylizovaly a vyzdobili přesně v souladu s velmi tvrdou hudbou, která zde zaznívala. Chlapec se zpravidla nesl jako pán tvorstva. Potetovaný, vystajlované vlasy i vousy, nazdobený metalovými cvočky, řetízky, pyramidkami. Nebyla zde výjimkou ani sukně. Jen aby dotyčný vypadal co nejvíc stylově a originálně. Takový exotický zjev si za ruku vedl tu svou krásku. Síťované punčochy, okované boty, díry v džínách, otrhané svršky. Pod takovou slupkou se nezřídka skrývaly velmi jemné bytosti, které jistě ve svém běžném životě nosí květované šaty, sukýnky, blůzky nebo kostýmky. Prostě normální holky, které se jen příslušně nazdobily, aby se svým partnerem prožili tvrdý festivalový den co nejintenzivněji.
Nevěřím, že dotyčná poslouchala death metal dřív, než poznala svého přítele. Spíš ji k této hudbě přivedl on. A ona jako poslušná družka jej v této zálibě podporuje.
Tak to totiž je. Dívky své životy ohýbají podle potřeb a koníčků chlapce. Nezřídka začínají sportovat. To když mají chlapa sporťáka. Jiné se starají o dobytek. Vyjíždějí na hory do zahraničí, absolvují turistické přechody ve Skotsku, nebo v Krkonoších. Sjíždějí řeky. A to přestože v dosavadním životě nespaly ani jednou pod stanem. A na túru s rodiči vyrazily jen občas.
Kamarád mi v tomto duchu zmínil zajímavý příklad. Při rybaření viděl tuto scénu. Otec, manželka a malá dcera chytali všichni tři ryby na protějším břehu. Když holčičce zabrala ryba, otec ji nechal s udicí bojovat, manželka vše natáčela na mobil. Pak už jen přistrčil podběrák a úlovek vytáhli a přeměřili. Vše zdokumentováno.
Případ, kdy manželka rybáře za celý život nepoznala jinou dovolenou než s chytáním ryb už znám, ale aby otec zapojil manželku i dceru, to jsem slyšel poprvé.
Podobných příkladů je ale nespočet. Jistě jich sami vymyslíte mnoho.
Aby to taková dívka zkousla a zvládla, je zapotřebí velké množství lásky. Opravdu hodně velké množství.
Považuju to za správné. Nelíbí se mi, když pár funguje odděleně. Já mám svoje zájmy, ty máš svoje. Občas se potkáme doma. Tak by to být nemělo. Tedy, nemělo by to tak být v míře nepřiměřené.
U nás doma třeba moje žena akceptuje všechny moje kamarády. Setkáváme se s nimi, popíjíme a jen tak klábosíme. Nebo pořádáme klasickou párty. Kamarádky mojí ženy už ale tímto způsobem nenavštěvujeme. Na to už nám tak nějak nezbývá čas.
Vidíte? I v takové maličkosti se ženská oddanost projevuje.
Holky jsou v tomto ohledu velmi statečné. Važme si toho chlapi a nezneužívejme toho.
Marek Ondračka
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.