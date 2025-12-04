Žaluju na tento stát
Na Slovensku prý už je blahobyt. Lidí tam mají už všeho dost. Černý humor, to já můžu. Smích při něm krásně zamrzá. Slováků je mi upřímně líto. My na tom tak špatně snad ještě nejsme. Jsou ale situace, které mě přivádí k šílenství. O vybraných z nich se dnes zmíním.
Opravdu upřímně si myslím, že kdyby poslanci odjeli na nějaký vzdálený ostrov na dlouhodobou dovolenou, tak by se v této zemi žilo líp. Zákonodárná moc. Kouzelné slovní spojení, které způsobuje hluboké vrásky na nejednom českém čele. To, co z poslanců jednou za čas vypadne, je mnohdy tak nebetyčná pitomost, že zůstává rozum stát. Není se čemu divit. Je to jejich práce. Oni musí vykázat nějakou činnost. Jejich prací je schvalovat nové zákony a nařízení. A oni dělají to, co se od nich očekává. Vymýšlejí. Vymýšlejí a schvalují. Co na tom, že jsou to nesmysly. V bláhovém pohnutí mysli se domnívají, že vymyslí něco, co zlepší život občanům v tomto státě. Bůh ví, že se jim to až příliš často nedaří. Nebudu hovořit o poslancích evropských. Tam je to to samé v bledě modrém.
Příběh první
Maminka s tříletým chlapečkem prochází ulicemi města. Chlapeček je neposlušný. Nechce se držet maminčiny ruky. Co chvíli se vytrhne a vrhá se směrem k vozovce, na které se prohánějí auta jedno za druhým. Maminka je zoufalá. Ráda by chlapečkovi uštědřila několik výchovných plácnutí na zadek, aby se uklidnil. Má ale smůlu. V tomto státě by překročila zákon.
Příběh druhý
Majitel staršího statku, který zdědil po předcích, a který spoluvlastní se svou sestrou pečuje také o sad o velikosti cca 2000 m2. Ještě že má sestru a její rodinu. Na údržbu domu i tak rozsáhlého pozemku je zapotřebí co nejvíce rukou. Sám je správný hospodář. Pravidelně kosí a také pečuje o sad, který zde rostl dlouhou řádku let. Přistupuje k němu zodpovědně a každý rok velmi důkladně prořezává větve, tak aby sad dál plodil, a aby větve nepřekážely při kosení. Každý podzim v období vegetačního klidu je z toho pěkná hromada. Rád by je spálil tak, jako to činil každý rok. I svěží větve chytnou, když se udělá pořádný základ ohně ze suchého dřeva. Toho má ve stodole dostatek, takže není zdánlivě problém. To by ale nesměl žít v tomto státě. Tady je to zakázané. Osobně znám případ ze sousední vesnice, kdy k podobnému ohni dorazili policisté a pokutovali. Stálo to 2500,- Kč.
Příběh třetí (zatím imaginární)
Běžný řidič si před jízdou umístí svůj mobil do držáku. Používá navigaci a taky handsfree. To není problém. Většina dnešních rádii se bez problémů spáruje s mobilem, a tak není nutné držet mobil u ucha. Během jízdy si také rád pouští hudbu z mobilu. A tak za jízdy občas na mobil ťukne prsty, aby provedl požadovaný úkon. To je ale chyba. V brzké době tak pravděpodobně v tomto státě poruší zákon. Další nesmysl. Hned vedle mobilu má velký displej s infotainmentem, kde je nucen ovládat funkcionality, kterými je auto vybaveno.
Jak daleko to ještě půjde? Co všechno nám ještě zakážou? Je vůbec v tomto státě žít a nepřekračovat nějaký zákon?
Marek Ondračka
Harmonický vývoj
Je přirozené, že jako lidstvo toužíme po harmonickém vývoji. Nejde o nic menšího než o soulad mezi tím, co děláme, a tím, co potřebujeme.
Marek Ondračka
O neobvyklém setkání
Byl to slunečný podzimní den roku 2002. Jel jsem vlakem do Prahy na konferenci, kam mě poslal můj zaměstnavatel. Pracoval jsem u něj jako IT konzultant.
Marek Ondračka
Robert Šlachta - Když poctivost nestačí
Dnes to bude o člověku, kterému velmi fandím. Myslím, že si zaslouží mnohem více pozornosti, než se mu dostává. Rád bych jej viděl v nějaké veřejné funkci, kde by mohl být našemu státu velmi prospěšný.
Marek Ondračka
Koupíme si to, až našetříme
Zatímco jsme my a zejména naši rodiče šetřili každý halíř a kupovali jen to, na co jsme opravdu měli, dnešní doba fandí okamžitému uspokojení.
Marek Ondračka
Jak se dnes balí holky?
Na toto téma jsem si udělal malý průzkum ve svém okolí. Informace takto získané jsem zpracoval do níže uvedeného článku.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...
Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...
Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...
V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin
Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky...
Kroměříž dokončuje obnovu vyrozumívacího a varovného systému za 20,7 milionu Kč
Kroměřížská radnice dokončuje modernizaci a rozšíření informačního, vyrozumívacího a varovného...
Humor místo hrůzy nabídne nová inscenace Drákuly v Městském divadle Brno
Humor místo hrůzy nabídne nová inscenace Drákuly v Městském divadle Brno. Autory komediální verze...
Onkologický ústav v Brně otevřel pracoviště pro radioaktivní léčbu
Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně otevřel nové pracoviště teranostiky, které umožní rozšířit...
programátor/ ERP konzultant
Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč
- Počet článků 96
- Celková karma 13,25
- Průměrná čtenost 407x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.