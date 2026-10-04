Zabíjačková poezie
Už odmala jsem zabíjačky miloval. Tu atmosféru ničím nenahradíte. Bylo to fakt něco. Rodina se sešla a v dobrém rozmaru, za notného připíjení slivovicí, se zapojila do práce. A že jí bylo! Pro každého se našlo dost úkolů.
„Proč se vlastně zabíjačky dělaly?“ mohli by se dnešní mladí ptát.
Tak jim to tedy vysvětlím.
Maso bylo dříve luxusním zbožím. Hledaly se způsoby, jak ušetřit. A tak se doma vykrmilo prase a to se pak zabilo. Maso se vyudilo a později, když se rozšířily mrazáky, také zamrazilo. Cena elektřiny ještě nebyla tak vysoká jako dnes, a tak se to vyplatilo.
I když jste doma prase nevychovali, bylo možné si ho koupit z JZD. Prostě jste si půjčili vozík s klecí, ve vepříně jste si ukázali prstem na prase, které se vám líbilo, a přivezli jste si ho domů.
A jak to tedy celé probíhalo?
Zabíjačka se konala na podzim nebo v zimě, aby se maso nekazilo a neobtěžoval nás polétavý hmyz.
První vstával asi ve čtyři hodiny otec a zatopil pod kotlem. Bylo třeba přivést k varu hodně vody. Okolo páté dorazil řezník a porazil prase. Podřízl ho a vypustil z něj krev. Ta se musela zpravidla rukou pořádně míchat, aby se nesrazila, dokud nevychladla. Čím víc bylo krve, tím víc bylo jelit.
Prase se pak naložilo do trok, posypalo kalafunou a spařilo připravenou horkou vodou. Pomocí několika zvonků se celé oškrábalo a strhly se mu paznehty.
Očištěného čuníka pak řezník zavěsil na hák a začal ho postupně rozebírat. Jednotlivé části se ještě dočišťovaly od chlupů pomocí plamene. My jsme na to později používali horkovzdušnou pistoli. Šlo to s ní výborně.
Řezník postupně z různých částí odřezával kousky masa, ze kterých se pak smažila takzvaná smaženice. Bylo to jídlo, jehož hlavním účelem bylo nasytit pracovníky, aby neujídali ovar, protože by ho pak chybělo do tlačenky.
Chuť smaženice byla úžasná. Několikrát jsme později zkoušeli koupit ingredience v obchodě a připravit si ji. Nikdy se to nepovedlo.
Čerstvé maso ničím nenahradíš.
Po svačině zpátky do práce. Úkolů nás čekala spousta.
Do kotle se vkládaly kusy, které se měly ovařit. Na dno přišly obě poloviny hlavy, kostmi dolů, a na ně pak další kusy. Po uvaření se všechno vytáhlo a na velkém stole – nebo na vysazených dveřích položených na kozách – zbavovalo kostí. Vývar se přecedil přes cedník, aby v něm nezůstaly ani malé kousíčky kostí.
Uvařené maso se samozřejmě uždibovalo. Smaženice sice zahnala hlad, ale chuti čerstvého ovaru nešlo odolat. Každý si okusil.
Ale pozor! Jen s mírou, ať zůstane na výrobky.
Část vařených kůží se mlela do tlačenky. Mezitím se vařily kroupy na jelita a další maso se mlelo do jitrnic. Také střeva se musela pořádně vyprat v drti soli smíchané s najemno nakrájenou cibulí.
Pak začala skutečná výroba.
Smažily se škvarky, nakrájený ovar se plnil do plastových střev na tlačenky a ve velkých vanách a mísách se připravovaly náplně do jelit a jitrnic. Když si to paní domácí přála, připravil řezník i sekanou, kterou balil do bránice.
Plnění jitrnic se provádělo speciální nabíječkou, ale zažil jsem i řezníka, který je dokázal plnit jen tak rukou. A byl to úžasný grif. Ponořil ruku do náplně a zvláštním šnekovitým pohybem prstů ji dostával do střívka.
Díval jsem se na něj jako na kouzelníka.
Úžasné.
Na závěr se ovařovaly tlačenky a úplně nakonec jitrnice a jelita. Ty se pak rozložily na ony zmíněné dveře a nechaly vychladnout.
To už ovšem bývala značně pokročilá hodina. Všichni byli unavení, opilí, nebo obojí. A právě tehdy hrozilo, že jelita nebo tlačenky při vaření popraskají.
Už se nám to samozřejmě stalo.
Nic fatálního. Jen jsme měli nakonec mimořádně bohatou a hustou zabíjačkovou polévku, které se u nás říká prdelanka.
Zabíjačky jsem zbožňoval. Jako dítě i jako dospělec. Neznám mnoho jiných aktivit, které by dokázaly lidi tak krásně stmelit. Celý den spolu pracovali, povídali si, jedli, popíjeli, smáli se a večer měli před sebou výsledek společné práce.
Ne nadarmo pořádal můj otec i zabíjačky firemní, do kterých se zapojovali zaměstnanci. Popili, pojedli, pobavili se a ještě si domů odnesli nějaký ten výrobek.
Vlastně dělal teambuildingové aktivity dávno předtím, než jsme se dozvěděli, že se tomu tak říká.
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