Za rohem je bagr
Nejsme s manželkou žádní velcí sportovci, a tak nás výlety na kolech s přívěsným vozíkem minuly. Totéž platí o sedačkách upevněných na zádech, se kterými bychom absolvovali túry po okolí.
A taky máme tu krásnou výmluvu. Měli jsme dvě děti najednou a vozík pro dvojčata, to už je přece jen něco jiného než vozík pro jedno dítě. Taky tahat na zádech jednoho malého prcka je něco jiného, než když musíte nést oba. Manželka už nemá na zádech místo na batoh s potřebným oblečením a vybavením. Nemá tolik sil, aby špunta unesla. Nikdo vás nevystřídá.
A tak jsme trávili většinu času, kdy byly děti malé doma, nebo u babičky. Malé výlety na Štramberk nebo na rozhlednu v Chlebovicích nepočítám. To ale bylo maximum. Vzít své malé děti na nějakou delší dovolenou pro nás nepřipadalo v úvahu. A to nejen proto, že byli dva. Máme totiž názor, že malé dítě z dovolené svých rodičů nic nemá. Co má z toho, že se vyskytne v Tunisu nebo v Egyptě? Nic. Jen rodiče mají pocit, že vypadli ze svého stereotypu a absolvují tyto akce, přesto že není možné, aby si pořádně odpočali. Taky si myslím, že tyto malé děti v různých letoviscích obtěžují ostatní turisty. Děti často brečí, maminky je okřikují, když něco provedou, a tím vším jsou všem na obtíž.
Mám zkušenost, kdy rodiče s batoletem, které mělo asi tak půl roku, absolvovali exkurzi v simulovaném dole v Ostravském Landeku. Je to moc pěkná iluze. Sjedete výtahem o patro níž do sklepa, kde je vše načerno natřeno tak, jak to bývá ve skutečném dole. V průběhu prohlídky vám průvodce zhasne světlo a pustí těžní kombajn. Moc pěkný zážitek. Co z toho to batole mělo nevím. A tatínek který jej celou dobu držel na rukou a opatrně dával pozor, aby se dítěti nic nestalo? To taky nevím.
Cestování s malými dětmi je dnes trendy. Vidím to všude okolo. Pokládám to osobně za hazard. Pohlídat malého ďáblíka doma v prostředí, kde to znám, to by šlo. Ale v cizím prostředí? Nikdy nevíte kterým směrem vyrazí za nějakým podnětem. Hrůza. Co by se stalo, kdyby maminky zůstaly s dětmi pár let doma? Prostě by si dovolenou (která žádnou dovolenou není) na pár let odpustily. A ty výlety s vozíkem na kole nebo se sedačkou na zádech? Na krátké vzdálenosti budiž. Ale několik hodin takto strávených je podle mého názoru pro prcka utrpením.
Naše dvojčata nám nejednou připravila perné chvilky. Konkrétně zmíním jeden případ. Nakonec jsme se tomu tenkrát zasmáli, i když nám už docházelo oblečení, do kterého bychom je převlékli. Byly jim tři roky, když jsme se zúčastnili firemního pobytu spojeného s mikulášskou nadílkou. V restauraci u večeře se v jednu chvíli oba nacházeli na čtyřech uprostřed stolu pokrytého vrstvou polévky, kterou zde rozlili. Dodneška s manželkou nechápeme, jak se to stalo. Oba jsme v tu chvíli seděli za stolem v jejich těsné blízkosti.
Když dětem bylo asi pět, začali jsme postupně vyrážet na delší výlety po okolí. Bydlíme v Beskydech, a tak o pěkné kopečky u nás není nouze. Holčička byla aktivní a pěkně šlapala. Zato chlapec. Toho chození po horách vůbec nebavilo. Až jednou jsme na cestě vedoucí po vrstevnici potkali bagr. To se mu moc líbilo. Od té doby, kdykoli jsme vyrazili někam na kopec, říkali jsme mu:„Pojď Petříku za rohem je bagr. Jé on tu není, tak asi bude až za tím dalším rohem.“ A tak jsme chlapce na horách rozpohybovali.
Výlety s malými dětmi jsou náročné. To ví každý, kdo je někdy měl. Proč komplikovat život sobě, těm malým tvorečkům i ostatním turistům? Stačí pár let počkat a vyrážet s nimi na dovolené v době, kdy už z toho vy i děti budete něco mít.
Marek Ondračka
Posilování v pozdějším věku
Nedávno (už je to pár let) jsem viděl v televizi zajímavou reportáž. Domov péče o seniory v Ostravě otevíral nové fitcentrum pro své svěřence. Bylo to moderně vybavené zařízení.
Marek Ondračka
Pejskaři
Je to úžasné. Oddaný pohled vašeho psa, nejlepšího přítele, který říká, že za vámi za všech okolností stojí, a že jedině vy jste jeho pán. Je vám oporou a každodenní dávkou pozitivní energie.
Marek Ondračka
Tata 78
Jsou lidé, kteří ve vašem životě nestojí v popředí. Nemají potřebu být slyšet, vidět, obdivováni. A přesto, nebo právě proto, tvoří to nejpevnější, co v životě máte.
Marek Ondračka
Umíte říct Ne?
Říct „ne“ bývá těžší než říct „ano“. Přitom právě schopnost odmítnout, když je to potřeba, rozhoduje o našem duševním zdraví, osobní svobodě i úspěchu. Umět si říct „ne“ znamená vážit si sám sebe.
Marek Ondračka
Není to drahé?
O tom, že cenu určuje nabídka a poptávka, jsem už psal. Na první pohled je to jednoduché. Dodavatel nabídne cenu a odběratel ji buď akceptuje, nebo se obrátí jinam. Trh rozhodne. Tečka.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Plzeň umožní třídit kovové obaly i do kontejnerů na sklo
Lidé v Plzni mohou nově vyhazovat kovové obaly také do kontejnerů na sklo. Takzvaný multikomoditní...
Takhle jste Prahu ještě neviděli! Slavnosti na Strahově po 399 letech nabídnou unikátní výhled
Slavnosti svatého Norberta otevřou běžně uzavřené prostory Strahovského kláštera. Připomenou slavné...
Pod mostem na dálnici u Napajedel pracují potápěči, cyklostezka už je volná
Pod loni dokončeným mostem přes řeku Moravu na dálnici D55 u Napajedel na Zlínsku pracují potápěči....
Dal kamarádce fentanyl, zkolabovala a zemřela. U soudu dostal 11 let a musí platit
Premium Jedenáct let má podle rozsudku olomouckého krajského soudu strávit ve věznici se zvýšenou ostrahou...
Prodej nízkonákladového bytu 3+kk (Praha-západ) v klidné lokalitě Libčice nad Vltavou, část Letky
Letecká, Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
8 000 000 Kč
- Počet článků 126
- Celková karma 9,46
- Průměrná čtenost 361x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.