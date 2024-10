Za rohem je bagr

Dnešní článek je o cestování s malými dětmi. Trávení dovolených v jejich společnosti. Výletech na hory a podobně.

Jak známo máme dvojčata, a tak myslím, že mohu o této problematice fundovaně pohovořit.

Nejsme s manželkou žádní sportovci, a tak nás výlety na kolech s přívěsným vozíkem minuly. Totéž platí o sedačkách upevněných na zádech, se kterými bychom absolvovali túry po okolí.

A taky máme tu krásnou výmluvu. Měli jsme dvě děti najednou a vozík pro dvojčata, to už je přece jen něco jiného než vozík pro jedno dítě. Taky tahat na zádech jednoho malého prcka je něco jiného, než když musíte nést oba. Manželka už nemá na zádech místo na batoh s potřebným oblečením a vybavením. Nemá tolik sil, aby špunta unesla. Nikdo vás nevystřídá.

A tak jsme trávili většinu času, kdy byly děti malé doma, nebo u babičky. Malé výlety na Štramberk nebo na rozhlednu v Chlebovicích nepočítám. To ale bylo maximum. Vzít své malé děti na nějakou delší dovolenou pro nás nepřipadalo v úvahu. A to nejen pro to, že byli dva. Máme totiž názor, že malé dítě z dovolené svých rodičů nic nemá. Co má z toho, že se vyskytne v Tunisu nebo v Egyptě? Nic. Jen rodiče mají pocit, že vypadli ze svého stereotypu a absolvují tyto akce, přesto že není možné, aby si pořádně odpočali. Taky si myslím, že tyto malé děti v různých letoviscích obtěžují ostatní turisty. Děti často brečí, maminky je okřikují, když něco provedou, a tím vším jsou všem na obtíž.

Mám zkušenost, kdy rodiče s batoletem, které mělo asi tak půl roku, absolvovali exkurzi v simulovaném dole v Ostravském Landeku. Je to moc pěkná iluze. Sjedete výtahem o patro níž do sklepa, kde je vše načerno natřeno tak, jak to bývá ve skutečném dole. V průběhu prohlídky vám průvodce zhasne světlo a pustí těžní kombajn. Moc pěkný zážitek. Co z toho to batole mělo nevím. A tatínek který jej celou dobu držel na rukou a opatrně dával pozor, aby se dítěti nic nestalo? To taky nevím.

Cestování s malými dětmi je dnes trendy. Vidím to všude okolo. Pokládám to osobně za hazard. Pohlídat malého ďáblíka doma v prostředí, kde to znám, to by šlo. Ale v cizím prostředí? Nikdy nevíte kterým směrem vyrazí za nějakým podnětem. Hrůza. Co by se stalo, kdyby maminky zůstaly s dětmi pár let doma? Prostě by si dovolenou (která žádnou dovolenou není) na pár let odpustily. A ty výlety s vozíkem na kole nebo se sedačkou na zádech? Na krátké vzdálenosti budiž. Ale několik hodin takto strávených je podle mého názoru pro prcka utrpením.

Naše dvojčata nám nejednou připravily perné chvilky. Konkrétně zmíním jeden případ. Nakonec jsme se tomu tenkrát zasmáli, i když nám už docházelo oblečení, do kterého bychom je převlekli. Byly jim tři roky, když jsme se zúčastnili firemního pobytu spojeného s mikulášskou nadílkou. V restauraci u večeře se v jednu chvíli oba nacházeli na čtyřech uprostřed stolu pokrytého vrstvou polévky, kterou zde rozlili. Dodneška s manželkou nechápeme, jak se to stalo. Oba jsme v tu chvíli seděli za stolem v jejich těsné blízkosti.

Když dětem bylo asi pět, možná i o něco míň, začali jsme postupně vyrážet na delší výlety po okolí. Bydlíme v Beskydech, a tak o pěkné kopečky u nás není nouze. Holčička byla aktivní a pěkně šlapala. Za to chlapec. Toho chození po horách vůbec nebavilo. Až jednou jsme na cestě vedoucí po vrstevnici potkali bagr. To se mu moc líbilo. Od té doby, kdykoli jsme vyrazili někam na kopec, říkali jsme mu:„Pojď Petříku za rohem je bagr. Jé on tu není, tak asi bude až za tím dalším rohem.“ A tak jsme chlapce na horách rozpohybovali.

Výlety s malými dětmi jsou náročné. To ví každý, kdo je někdy měl. Proč komplikovat život sobě, těm malým tvorečkům i ostatním turistům? Stačí pár let počkat a vyrážet s nimi na dovolené v době, kdy už z toho vy i děti budete něco mít.