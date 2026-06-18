Za jak dlouho uroste sval
V takovém případě se totiž můžete dozajista dočkat toho, že vaše svaly atrofují. To má za následek, že už nemáte tolik sil, jako dřív. To je jasné. To ale není vše.
Velmi neblaze to působí na vaši páteř. Tu totiž drží pohromadě také svaly. Jen díky gravitaci se vám páteř při nečinnosti nerozpadne hned. Gravitace na vás totiž působí a namáhá svaly okolo páteře jaksi bez vašeho vědomí. Při správném držení těla pomáhá. Při špatném škodí.
Je jasné, že je nutné svalový krunýř posilovat. O tom už jsem psal. Jak dlouho to ale trvá, než se takový sval utvoří? To je otázka, kterou je nutné si pokládat. Jen si to představte. Máte okolo páteře svaly tlusté několik centimetrů. Jak to udělat, aby se jejich objem trvale zvětšil? Musíte velmi cíleně tyto svaly posilovat. To znamená namáhat. Zvolit správné cviky a začít na sobě makat. Správné cviky znamená posilovací cviky. Všechny cviky nejsou posilovací. Většina cviků, které vás učí na rehabilitacích jsou uvolňovací a protahovací. Mají za úkol vrátit vychýlenou páteř do správné pozice. To ale nestačí. Musíte aktivně posilovat. Jedině tak se svalový krunýř zpevní a trvale problémy s páteří odstraní. Sval pak roste v období relaxace. To znamená, že aktivně několik týdnů posilujete a pak na chvíli cvičit přestanete. V ten okamžik sval naroste. A pak znovu. Posilujete a posilujete. Pak odpočinek způsobí nárůst svalové hmoty, a tak pořád dokola.
A nejen páteř. I taková kolena je nutno posilovat. Dřepy nebo aspoň výpady. Denně proč ne? Nejlépe na Bosu.
„Jak dlouho to pak bude trvat?“ Ptám se znovu. Přesně vám to nikdo neřekne. Mě to trvalo 9 let, než jsem se úplně zbavil bolestí. Abych si tento stav trvale udržel, cvičím každé ráno chvilku a je to. Jiný příklad je můj o generaci starší přítel. Ten strávil více než 25 let o berlích. Celou dobu cvičil. Díky tomu se v pozdějším věku dočkal skvělé kondice a úžasných sportovních výkonů.
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