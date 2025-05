Za jak dlouho uroste sval?

„Za jak dlouho naroste sval?“ Těžko říct. A koho to vlastně vůbec zajímá jak dlouho to trvá? Běžný člověk to asi neřeší.

Nepotřebuje mít bicepsy jak Schwarzenegger. Stejně tak se obejde bez pekáče buchet na břiše. Tak proč to řešit? Já myslím, že by to mělo zajímat každého. Zejména každého, kdo se o svoje tělo zatím moc nestaral. Protože když svaly zakrní, dřív nebo později si toho všimnete. Ztratíte sílu, všechno vás začne bolet, a páteř se vám začne pomalu, ale jistě rozpadat. Ano, čtete správně i páteř drží pohromadě hlavně svaly. Gravitace sice pomáhá, ale sama o sobě nestačí. Když máte špatné držení těla, gravitační síla vám naopak škodí. A čím slabší svaly kolem páteře, tím horší následky. Proto je potřeba vytvořit si „svalový krunýř“. Nejde to ale samo. Nestačí se jen protahovat nebo lehce hýbat, je potřeba cílené posilování. Protahovací a uvolňovací cviky, které vám ukazují na rehabilitacích, sice pomáhají ulevit od bolesti nebo srovnat vychýlenou páteř, ale to nestačí. Bez aktivního posilování se tělo nikdy nezpevní a problémy se budou vracet. A teď k té otázce – za jak dlouho sval naroste? Sval neroste při cvičení. Roste v klidu, během regenerace. Takže: pravidelně cvičíte, pár týdnů makáte, a pak na pár dní vysadíte. V tom odpočinku sval sílí. A pak znovu: trénink – odpočinek – růst. Je to koloběh, který musíte přijmout jako součást života. A netýká se to jen zad. I taková kolena si zaslouží pozornost. Zkuste denně pár dřepů nebo výpadů. Ideálně na nestabilní podložce jako je Bosu. Není to o hodinách v posilovně. Stačí pár minut denně, ale pravidelně. „A jak dlouho to bude trvat?“ ptáte se znovu. Přesnou odpověď vám nikdo nedá. Mně to trvalo devět let, než jsem se úplně zbavil bolestí. Dnes stačí pár minut každé ráno a držím si zdraví bez prášků. A příklad z jiného soudku: můj kamarád, o generaci starší, strávil víc než 25 let o berlích. Ale nikdy to nevzdal. Po celou dobu poctivě cvičil. A víte co? V pozdějším věku dosáhl skvělé kondice a sportovních výkonů, které mu mohli závidět i mladší.