Vyznání k tanci
Možná si teď říkáte, že jsem se zbláznil. Jak chcete tancovat ve čtyřech lidech v obýváku? Nebo někde u ohně? Na současnou populární hudbu, rock, nebo dokonce metal?
Ano, uznávám, je to komplikované. Ne vždy jsou k tomu vhodné podmínky. Ale mnohem častěji, než byste si mysleli, to možné je. Jenže lidé netančí. Nechtějí. Nemají potřebu. A já tomu nerozumím.
Moje nadšení z tance totiž mé okolí příliš nesdílí. Naše rodinné oslavy jsou v tomto ohledu v podstatě katastrofou. Netančí nikdo! Vůbec nikdo! A co je nejhorší, nikomu to ani nechybí.
Sedí se, povídá, jí, pije, úspěch je, když se někdo zasměje. Hudba nehraje vůbec, nebo slouží jen jako jakási nenápadná zvuková kulisa. A já sedím, poslouchám, a když už nějaká hudba zazní, přemýšlím, jaká by to byla nádhera, kdyby se všichni zvedli a začali tancovat.
Jenže nezvednou.
Za svůj život jsem již nesčetněkrát prokázal, že tancovat lze v podstatě na cokoli, co má alespoň trochu rytmus. A nemusí to být žádná taneční hudba. I na metal lze s úspěchem křepčit, pohybovat se do rytmu a užívat si hudbu způsobem, který pouhý poslech nikdy nemůže nabídnout.
Protože tanec je pro mě především intenzivním prožitkem hudby. Nechávám ji procházet svým tělem i myslí v plném rozsahu, tak, jak je to jen možné. Rytmus mě vede, melodie mě unáší a já se jí podřizuji. V tu chvíli není důležité, jak u toho vypadám. Důležité je, co prožívám.
Jsem absolventem tanečních, což dnes zdaleka není samozřejmostí ani u mladých, ani u dospělých. Přesto musím přiznat, že ze standardních a latinskoamerických tanců už téměř nic neovládám.
A má to docela prosté vysvětlení.
Už krátce po absolvování tanečních jsem zjistil, že naučené tance vlastně nemám kde uplatnit. Na plesech se příslušná hudba hrála jen sporadicky, a když už zazněla, složité taneční figury se v přeplněném sále prováděly jen velmi obtížně. Člověk se musel více soustředit na to, aby někoho nesrazil, než na samotný tanec.
A tak jsem postupně všechno zapomněl.
Tedy skoro všechno.
Zůstaly mi tři tance. Polka, valčík a čardáš. Ten poslední ovládám dokonce včetně valašského skoku. A přiznávám, že jsem na to docela pyšný.
Na všechno ostatní mám vlastní taneční styl. Říkejme mu třeba volná rytmická kreace.
Spočívá v tom, že uchopím partnerku a v rytmu hudby ji vláčím dopředu, dozadu, otáčím doleva i doprava a podle potřeby zrychluji nebo zpomaluji. Tempo si přizpůsobuji tak, jak mi právě vyhovuje. Jestli by to nějaký profesionální tanečník označil za tanec, netuším. A popravdě je mi to úplně jedno.
Dalším způsobem, jakým tančím, jsou nejrůznější výměny a podtáčky. Nic komplikovaného. S partnerkou si v rytmu hudby měníme místa, přitom provádíme různé otočky, chvíli se točí ona, chvíli já. Někdy se ocitneme tělo na tělo, párkrát se společně zatočíme a pokračujeme dál.
Žádná velká taneční věda. Přesto jsem díky těmto jednoduchým sestavám obdržel od taneční partnerky nejednu pochvalu.
Dokázal bych tancovat i když jsem na parketu úplně sám. Jenže to mě zdaleka tolik netěší. Tanec je pro mě především společnou radostí. Potřebuji někoho, s kým mohu hudbu sdílet. S kým se mohu točit, smát a nechat se unášet rytmem.
Navíc moje sólové taneční kreace by představovaly určitý problém pro mé děti. Nechci jim dát důvod, aby se za mě styděly.
Manželka je v tomto ohledu mnohem tolerantnější. Bere mě takového, jaký jsem, a dobře ví, že když začne hrát hudba, která mě osloví, dlouho sedět nevydržím.
Jenže celá ta záležitost má i svou smutnější stránku.
Otázka tance na rodinných oslavách mě totiž opravdu trápí. V poslední době jsme jich absolvovali několik a musím přiznat, že pro mě představovaly v podstatě utrpení.
Hodiny a hodiny jídla, pití a debat. A k tomu téměř přísný zákaz hudby. O tanci ani nemluvě.
Nechci nikomu upírat právo bavit se po svém. Chápu, že někdo rád sedí a povídá si. Vždyť i já si rád popovídám. Ale proč by se při tom nemohla pustit hudba? Proč by se v určité chvíli nemohly odsunout židle a začít tancovat? Proč musí být zábava omezena pouze na konzumaci a konverzaci?
A teď si vzpomeňme na vyprávění našich dědečků.
„Jó, když jsme byli mladí, mamka navařila guláš, pozvala celou rodinu, tata vytáhl harmoniku a všichni zpívali.“
Dokážete si tu atmosféru představit?
Nikdo nepotřeboval profesionální aparaturu, reproduktory ani dokonale sestavený playlist. Stačila harmonika, pár známých písniček a především chuť se společně pobavit.
A já bych do toho šel klidně ještě dnes!
Ty staré lidovky bych si s nimi s chutí zazpíval. A kdyby někdo začal hrát, určitě bych nezůstal sedět. Vždyť dnes už ani nemusíme znát texty zpaměti. Každý má v kapse mobil a během několika vteřin si může najít slova téměř jakékoli písničky.
Abych byl spravedlivý, ani v naší rodině to s tím společným zpíváním nebylo nijak slavné.
Můj otec byl aktivní muzikant a především zpěvák. Vystupoval na pohřbech, svatbách i rodinných oslavách. Hudba byla významnou součástí jeho života. Jenže doma s námi nikdy nezpíval.
Vyřádil se jinde. Ve společnosti, mezi muzikanty nebo s kamarády z práce. Na našich rodinných narozeninových oslavách jsem ho slyšel zpívat snad dvakrát za celý život.
Přitom vím, že v jeho dětství tomu bylo jinak. Jeho otec, můj dědeček, hrával na harmoniku a doma se společně zpívalo. Tatínek na to vzpomínal.
A tak si říkám, kde se to vlastně zlomilo.
Dědeček hrál a rodina zpívala. Otec zpíval, ale převážně mimo rodinu. A já bych dnes tak rád zpíval a tancoval se svými blízkými, jenže o to nikdo nestojí.
Není to trochu zvláštní?
Máme dnes techniku, o jaké se našim předkům ani nesnilo. V mobilním telefonu máme prakticky veškerou hudbu světa. Můžeme si pustit cokoli, kdykoli a kdekoli. Nemusíme umět hrát na žádný nástroj, nemusíme znát texty písniček zpaměti.
Máme všechno.
Jen tu chuť společně zpívat a tancovat jako bychom někde cestou poztráceli.
Možná se lidé stydí. Možná mají pocit, že tančit neumějí. Možná se bojí, že budou ostatním připadat směšní. Jenže proč by měl člověk při zábavě neustále přemýšlet nad tím, jak vypadá?
Copak se musíme celý život kontrolovat?
Vždyť malé děti, když uslyší hudbu, se často začnou samy od sebe pohupovat, poskakovat a tancovat. Nikdo je to nemusí učit. Je to pro ně naprosto přirozené. A my dospělí? Sedíme, pozorujeme a maximálně si poklepáváme nohou.
Jako bychom s přibývajícím věkem získávali nejen zkušenosti a rozum, ale také stále více zábran.
Nechci tvrdit, že se naši předkové uměli bavit lépe než my. Možná se jen bavili jinak. Ale přece jen mám pocit, že společný zpěv a tanec dokázaly vytvořit něco, co při sebelepší debatě u prostřeného stolu nevznikne.
Pocit sounáležitosti. Společné nadšení. Radost, kterou člověk nejen prožívá, ale také sdílí s ostatními.
A právě to mi dnes schází.
Nejde mi o to, aby všichni ovládali standardní tance nebo nějaké složité taneční figury. Nejde mi ani o to, abych někoho přesvědčoval, že můj způsob zábavy je lepší než jeho.
Jen bych si přál, abychom se občas dokázali odvázat. Abychom na chvíli odložili ostych, přestali řešit, jak vypadáme, a nechali se unést hudbou.
A tak budu dál na rodinných oslavách marně přemlouvat ostatní, aby vstali od stolu. Budu dál hledat příležitosti, kdy se dá tancovat. A když konečně nějaká přijde, budu si ji užívat naplno.
Marek Ondračka
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