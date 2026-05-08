Vaše tělo vám lže
Lidské tělo vám lže docela často. Člověk to musí včas rozeznat a nesmí se nechat zmást. Říká se, že tělo si samo řekne co chce. To se týká cvičení, pohybu i jídla. Je a není to pravda. Někdy to tak je a někdy není. Kdyby to platilo všeobecně, tak by se muselo považovat za správné přejídání, zvýšený příjem sladkostí, cigaret, alkoholu, drog. Takže ne. Není správné poslouchat tělo vždy, když volá po nějaké té laskomině či přehnaném odpočinku.
Je nutné si odpírat. O tom už jsem psal.
Co byste ale řekli tomu, kdybych vám sdělil, že si máte odpírat dech. „Přestat dýchat!?“, ptáte se.
Ne přestat dýchat, ale pomocí přesně cílených dechových cvičení a postupů dech zmírnit.
Ono totiž i v případě dechu vám vaše tělo lže. Je dokázáno, že průměrný člověk provede okolo 22 tisíc nádechů a výdechů za den. Správně to má být zhruba 8 tisíc nádechů a výdechů.
„Jak je to možné? To bych se udusil. Dýcháme přece podvědomě. Tělo si samo řídí množství vzduchu, které vdechne a při zvýšené námaze přirozeně navýší i objem vdechovaného vzduchu“
To je pravda. Naše podvědomí totiž zdegenerovalo. Předýchávání je civilizační choroba, kterou dnes spolu s jinými trpíme.
Před lety se ukrajinský lékař Buteyko dechovými vzorci zabýval a pomocí dechových cvičení začal léčit lidi trpícími astmatem. Vyvinul metody, pomocí kterých lze dech zmírnit a zpomalit a tím způsobem provést v tělech pacientů fantastické pokroky.
Celý princip je již dnes popsán v mnoha publikacích (Václavek, James Nestor, …), takže dále už jen stručně.
Při „předýchávání“, tj. dechu běžného člověka, dochází k nadměrnému tlaku v krvi. Její důležitou součástí je hemoglobin, který slouží jako transportér kyslíku, který z krve dopravuje kyslík do buněk, kde s jeho pomocí dochází tzv. buněčnému dýchání a výrobě energie. V současném stavu dochází k tomu, že díky předýchávání se zvyšuje přilnavost kyslíku na hemoglobin. V okamžiku, kdy transport dorazí k buňce, je tato přilnavost tak vysoká, že se kyslík z hemoglobinu neoddělí zcela. Do buněk se ho dopraví jen malé množství. A tak vzniká jen zlomek energie proti tomu, kolik by se jí mohlo vyrobit, kdyby se kyslíku dostalo při snížené přilnavosti hemoglobinu.
Vypadá to tak, že např. při zvýšené námaze si tělo řekne o hyperventilaci a vy, zpravidla ústy, což je také chyba, dopravíte do těla ještě více kyslíku, přestože je ho v něm dostatek. Tělo vám prostě lže, že chce kyslíku více, i když ho vůbec nepotřebuje.
Jak to ale udělat? Dýchat méně jen tak není jednoduché. Jen si to zkuste. Garantuju vám, že se začnete dusit. Proto je třeba se obrátit na odborníky a nebo na internet. Na internetu jsou desítky pořadů. Ty se zaměřují na nejrůznější neduhy, které pomocí dechových cvičení můžete odstranit.
Jak je to ale možné, že zde naleznete řešení v případě astmatu, fóbiíí, alergií, hubnutí, psychických poruch a dalších problémů?
Vysvětlení je jednoduché. Všechny tyto problémy mají společného jmenovatele, a to nedostatečné okysličení buněk. Když mluvím o buňkách, myslím tím všechny buňky v těle. Proto když vitalizujete buňky, vitalizujete celé tělo. Kdo má problémy s kostmi, posílí kosti. Kdo má problémy s játry, posílí játra. Stejně tak mozek. Velice snadno si můžete sehnat informace o tom, jak detailně biochemické procesy, které se ve všech zmíněných zdravotních komplikacích projevují, fungují.
Základní princip je ale pořád stejný. Je to funkční dech. Pomalý, brániční, hluboký dech.
Doporučuju všem hledejte dostupné informace, které se touto tématikou zabývají. Zaměřují se dnes i na lékařskou obec a děti. Je to naprosto úžasná záležitost, která může každému z nás přinést neuvěřitelné přínosy.
Kromě léčby chorob si můžeme zmíněným způsobem navýšit sportovní výkonnost. Stačí si najít školitele s certifikátem.
Dechu zdar!
Marek Ondračka
Malý terorista
Zkušenost, kterou disponuji, mi přinesl sám život. Získal jsem ji díky tomu, že máme doma dvojčata. Kdybych je neměl, asi bych dnes neměl o čem psát. Nevím, jestli bych byl dostatečně uvědomělý a choval se stejně.
Marek Ondračka
Ruku na srdce, dokážete si něco odepřít?
Jsem už dost starý, a tak vím, že klíčem ke spokojenému životu je umění si věci odpírat. Pokušení číhá na každém kroku. Je třeba umět mu odolávat.
Marek Ondračka
Za rohem je bagr
Dnešní článek je o cestování s malými dětmi. Trávení dovolených v jejich společnosti. Výletech na hory a podobně. Jak známo, máme dvojčata, a tak myslím, že mohu o této problematice fundovaně pohovořit.
Marek Ondračka
Posilování v pozdějším věku
Nedávno (už je to pár let) jsem viděl v televizi zajímavou reportáž. Domov péče o seniory v Ostravě otevíral nové fitcentrum pro své svěřence. Bylo to moderně vybavené zařízení.
Marek Ondračka
Pejskaři
Je to úžasné. Oddaný pohled vašeho psa, nejlepšího přítele, který říká, že za vámi za všech okolností stojí, a že jedině vy jste jeho pán. Je vám oporou a každodenní dávkou pozitivní energie.
|Další články autora
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů
Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval...
Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů
Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval...
Platnéřská ulice
Instalace retardérů v Praze 1 na Starém Městě v Platnéřské ulici.
Jungmannovo náměstí
Mlžítko na Jungmannově náměstí.
- Počet článků 129
- Celková karma 9,26
- Průměrná čtenost 357x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.