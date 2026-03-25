Umíte říct Ne?

Říct „ne“ bývá těžší než říct „ano“. Přitom právě schopnost odmítnout, když je to potřeba, rozhoduje o našem duševním zdraví, osobní svobodě i úspěchu. Umět si říct „ne“ znamená vážit si sám sebe.

Možná si řeknete, že je to maličkost. Ale zkuste si vzpomenout, kolikrát jste naposledy řekli „ano“, i když jste nechtěli. Souhlasili jste s něčím, co vám nevyhovovalo, jen abyste nezklamali ostatní, nevyvolali konflikt, nebo nepůsobili neochotně. A pak jste se zlobili sami na sebe.

Říct „ne“ vyžaduje odvahu. Často větší, než si připouštíme. Protože odmítnutí může znamenat, že ztratíme přízeň, zakázku, příležitost. Nebo že se někdo urazí. Jenže tím, že řekneme „ano“ na všechno, postupně ztrácíme sami sebe.

Umět říct „ne“ je dovednost, kterou by nás měli učit už ve škole. Šetří totiž čas, energii i zdraví. Kolik lidí si zbytečně naloží víc práce, než zvládnou, jen proto, že nedokázali odmítnout kolegu nebo šéfa. Kolik rodičů dělá věci jen proto, že „se to očekává“. Kolik lidí se ocitlo v nešťastných vztazích jen proto, že neuměli včas říct „ne“.

Říct „ne“ neznamená být sobecký. Znamená to mít jasno v tom, co chceme, a kam až jsme ochotni zajít. Je to způsob, jak chránit svůj prostor a udržet si duševní rovnováhu.

Když se naučíme říkat „ne“, začneme si vážit svého času. Najednou zjistíme, že ho máme víc a hlavně pro věci, které opravdu dávají smysl.

Říct „ne“ může být i projevem zralosti. Když například odmítneme zakázku, která by nás přetížila, nebo přátelskou „laskavost“, kterou nejsme schopni splnit. Je to rozhodnutí, které často přinese respekt. Možná ne hned, ale časem určitě.

A je tu ještě jeden rozměr: říct „ne“ druhým často znamená říct „ano“ sobě. „Ano“ své rovnováze, svému zdraví, svému životu.

Umět si říct „ne“ není slabost, ale síla. Síla být upřímný, i když to není pohodlné. Síla odmítnout, i když tím riskujeme, že se to nebude líbit. A síla postavit se za sebe bez pocitu viny.
V životě nemůžeme říct „ano“ všemu. Ale když se naučíme říkat „ne“ tam, kde je to správné, začneme žít život podle sebe, ne podle očekávání ostatních.

Autor: Marek Ondračka | středa 25.3.2026 15:39 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Marek Ondračka

  • Počet článků 122
  • Celková karma 9,23
  • Průměrná čtenost 366x
Je mi padesát dva, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

