Umíte říct Ne?
Možná si řeknete, že je to maličkost. Ale zkuste si vzpomenout, kolikrát jste naposledy řekli „ano“, i když jste nechtěli. Souhlasili jste s něčím, co vám nevyhovovalo, jen abyste nezklamali ostatní, nevyvolali konflikt, nebo nepůsobili neochotně. A pak jste se zlobili sami na sebe.
Říct „ne“ vyžaduje odvahu. Často větší, než si připouštíme. Protože odmítnutí může znamenat, že ztratíme přízeň, zakázku, příležitost. Nebo že se někdo urazí. Jenže tím, že řekneme „ano“ na všechno, postupně ztrácíme sami sebe.
Umět říct „ne“ je dovednost, kterou by nás měli učit už ve škole. Šetří totiž čas, energii i zdraví. Kolik lidí si zbytečně naloží víc práce, než zvládnou, jen proto, že nedokázali odmítnout kolegu nebo šéfa. Kolik rodičů dělá věci jen proto, že „se to očekává“. Kolik lidí se ocitlo v nešťastných vztazích jen proto, že neuměli včas říct „ne“.
Říct „ne“ neznamená být sobecký. Znamená to mít jasno v tom, co chceme, a kam až jsme ochotni zajít. Je to způsob, jak chránit svůj prostor a udržet si duševní rovnováhu.
Když se naučíme říkat „ne“, začneme si vážit svého času. Najednou zjistíme, že ho máme víc a hlavně pro věci, které opravdu dávají smysl.
Říct „ne“ může být i projevem zralosti. Když například odmítneme zakázku, která by nás přetížila, nebo přátelskou „laskavost“, kterou nejsme schopni splnit. Je to rozhodnutí, které často přinese respekt. Možná ne hned, ale časem určitě.
A je tu ještě jeden rozměr: říct „ne“ druhým často znamená říct „ano“ sobě. „Ano“ své rovnováze, svému zdraví, svému životu.
Umět si říct „ne“ není slabost, ale síla. Síla být upřímný, i když to není pohodlné. Síla odmítnout, i když tím riskujeme, že se to nebude líbit. A síla postavit se za sebe bez pocitu viny.
V životě nemůžeme říct „ano“ všemu. Ale když se naučíme říkat „ne“ tam, kde je to správné, začneme žít život podle sebe, ne podle očekávání ostatních.
Marek Ondračka
Není to drahé?
O tom, že cenu určuje nabídka a poptávka, jsem už psal. Na první pohled je to jednoduché. Dodavatel nabídne cenu a odběratel ji buď akceptuje, nebo se obrátí jinam. Trh rozhodne. Tečka.
Marek Ondračka
Střet zájmů - už zase
Dnes budu psát o mém oblíbeném tématu. Jak je to s tím střetem zájmů krásně složité a zapeklité. Konkrétně to bude o dotacích.
Marek Ondračka
Umíte se prodat?
Otázka, která zní trochu drsně, ale v dnešní době vystihuje realitu. Ať už jste podnikatel, řemeslník, zaměstnanec nebo manažer, každý z nás musí umět ocenit vlastní práci.
Marek Ondračka
Nesnáze s cenou
Jako ekonom mám v otázce ceny jasno. Učili nás to jednoduše: cena vzniká v průsečíku nabídky a poptávky. Když je něco příliš drahé, lidé nejsou ochotni to za tu cenu koupit. Cena pak klesne.
Marek Ondračka
Přijímat je někdy těžší než dávat
Dávat pomoc je společensky ceněná role. Přijímat pomoc už tak jednoduché není. Možná právě proto, že přijímání nás staví do pozice zranitelnosti, závislosti a někdy i do role, kterou si nechceme připustit.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.