Tyč za 2700 Kč nebo prkno zadarmo
Nedávno jsem si znovu uvědomil jednu věc.
Mám padesátiletou známou, která celý život bojuje s bolestmi v bederní oblasti páteře. Má na to i potvrzenou změněnou zdravotní schopnost. Kromě toho ji trápí povislé svaly paží v oblasti tricepsů. Občas přijde na naše cvičení. Občas znamená zhruba jednou za měsíc.
Přitom sama říká, že během cvičení ji nic nebolí. Bolesti přicházejí v běžném životě a v podstatě ji provázejí neustále.
Přesto má pocit, že problém je někde jinde.
Nedávno mi vyprávěla o nové fyzioterapeutce a speciální cvičební pomůcce za 2 700 korun. Je to jakási tyč, o kterou se člověk při cvičení opírá a tím má zlepšovat svou kondici. Přiznám se, že když jsem to slyšel, napadlo mě, jakou šanci má obyčejné prkno nebo mrtvý brouk proti pomůcce za téměř tři tisíce korun. Prkno totiž nemá marketingové oddělení, barevný leták ani moderní název. Jen funguje. A právě to je jeho největší problém.
Někdy mám pocit, že kdybych své cvičence nechal dělat stejné cviky s holí za tři tisíce korun, považovali by je za převratnou novinku. Když je ale děláme bez ní, jsou to prý pořád ty samé nudné cviky. Jenže lidské svaly nerozlišují, jestli stojíte na drahé podložce, držíte značkovou tyč nebo cvičíte v teplákách na koberci. Reagují na zatížení, pravidelnost a čas.
Protože svaly žádné zázraky neznají.
Pokud jsou hluboké svaly kolem páteře oslabené desítky let, nelze očekávat, že se jejich stav změní během několika návštěv cvičení nebo díky nové pomůcce. Lidské tělo funguje jinak. Potřebuje čas, opakování a zatížení.
Když na našich lekcích cvičíme prkno, mrtvého brouka, výpady nebo kliky, občas slyším, že cvičíme pořád stejné cviky.
Ano, cvičíme.
Protože právě opakování je podstatou tréninku.
Nikdo se nenaučí hrát na housle tím, že každý týden zkusí jiný hudební nástroj. Nikdo nezvládne cizí jazyk tím, že si jednou za měsíc otevře učebnici. A stejně tak nikdo nevybuduje silné a funkční svaly tím, že si občas zacvičí.
Mluvím i z vlastní zkušenosti.
Moje problémy se zády nezmizely za měsíc ani za rok. Šest let jsem cvičil dvakrát týdně dvě hodiny. Potom jsem dalších několik let každé ráno zařazoval patnáctiminutovou sestavu přesně zaměřených cviků.
Nebyl v tom žádný trik.
Jen vytrvalost.
A ještě jedna věc.
Když jsem se rozhodl své problémy skutečně řešit, zaplatil jsem si osobního trenéra. Nestálo to málo peněz. Právě proto jsem jeho rady bral velmi vážně. Když mi řekl, že mám něco dělat, dělal jsem to. Když mi doporučil změnu, snažil jsem se ji dodržovat.
Dnes si občas říkám, že cena měla možná větší význam než samotné peníze.
Když za něco zaplatíme, vzniká v nás pocit závazku. Máme tendenci si říkat: „Když už mě to stálo tolik peněz, tak to přece nevzdám.“
Naopak moje cvičení je v podstatě zadarmo. A možná právě v tom je část problému. Lidé si rádi vyslechnou moje doporučení, ale často jim nepřikládají stejnou váhu, jakou jsem kdysi přikládal radám svého trenéra.
Je to zvláštní paradox.
Rady, které nic nestojí, bývají často podceňované. Přitom jejich hodnota může být obrovská.
Někdy mám pocit, že kdybych své cviky zabalil do drahého kurzu, přidal několik anglických názvů a vybíral za ně tisíce korun, působily by důvěryhodněji než dnes.
Jenže prkno je pořád prkno. Mrtvý brouk je pořád mrtvý brouk. A lidské tělo pořád funguje stejně jako před deseti nebo dvaceti lety.
Právě to bývá pro mnoho lidí nejtěžší přijmout. Zdraví něco stojí. Stojí čas, energii a často i změnu životních priorit.
Člověk místo práce na zahradě, věnování se rodině nebo koníčkům musí cvičit. Potom odpočívat. A další den znovu cvičit. Hodiny a hodiny týdně.
Ne proto, že by ho to bavilo.
Ale proto, že chce mít funkční tělo.
Mám pocit, že dnešní doba nás učí hledat rychlá řešení. Nové metody, nové přístroje, nové pomůcky. Jenže lidské tělo se za posledních několik tisíc let příliš nezměnilo.
Pořád reaguje na pohyb.
Pořád reaguje na zatížení.
Pořád reaguje na pravidelnost
Pořád reaguje na výdrž.
Neříkám, že existuje jediná správná cesta. Každý člověk je jiný a každý zdravotní problém vyžaduje individuální přístup.
Jsem ale přesvědčený o jedné věci.
Pokud chceme, aby nám tělo sloužilo i po padesátce, šedesátce nebo sedmdesátce, musíme mu věnovat čas. Ne jednou za měsíc. Ne když se nám chce.
Pravidelně a často.
Protože právě pravidelnost a dostatečná výdrž je ten největší zázrak, který většina lidí stále hledá někde jinde.
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