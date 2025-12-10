Tvůrci trendů
Opravdoví mistři trendy nekopírují, oni je tvoří. Ti pak slaví opravdové úspěchy. Někdy se to ale tak trochu zvrtne. Jak? To se dozvíte v dnešním článku.
Jedním z výrazných příkladů tvůrčí originality je československá Tatra 603, uvedená na trh v roce 1955. V době, kdy svět automobilů směřoval k unifikovaným, uhlazeným a konvenčním tvarům, přišla Tatra s něčím, co vypadalo, jako by přiletělo z jiné planety.
- Kulatá příď s charakteristickou sestavou reflektorů.
- Reflektory uprostřed ve trojici, jaká neměla nikde obdoby.
- Splývavá prosklená záď, která připomínala proudnicový tvar letadel.
- A pod kapotou vzduchem chlazený osmiválec, technicky navazující na předválečné mistrovské kousky Tatry.
Výsledek?
Auto, které nemělo konkurenci, protože se nikomu ani nezdálo, že něco takového je vůbec možné navrhnout.
Tvary Tatry 603 dodnes působí neotřele a originálně. Nepodobají se ničemu, co běžně vídáme. A možná právě proto působí tak moderně i po sedmdesáti letech.
U lidí T603 dokonce získává čím dál tím větší oblibu. Tak velkou, že chcete-li si dnes koupit veterána v opravdu dobrém stavu, milion korun vám stačit nebude. Kde kdo se dříve podivoval nad její „podivností“ a dnes ji obdivuje jako nadčasovou krásku.
Když marketing vítězí nad zdravým rozumem
Dnes jsme ovšem svědky toho, že lidé nepodléhají ani tak skutečným trendům, jako spíš trendům dobře prodejným.
Stačí, aby architekt, módní návrhář, marketér nebo influencer vytvořil „příběh“ a lidé začnou obdivovat věci, které by samy o sobě nikoho nenadchly.
Třeba pánské obleky s extrémně úzkými, krátkými kalhotami, které působí, jako by je nositeli půjčila mladší sestra.
A přesto právě tyto obleky dnes „letí“.
Nebo „luxusní zážitky“, jako je noc na seně se suchým WC za 3 500 Kč. Bez topení a pitné vody zato s přesvědčivým příběhem o „návratu k přírodě“.
Marketing se stal kouzelníkem, který z obyčejnosti dělá luxus a z absurdity módní hit.
Když trendy netvoří kvalita, ale hypnotizující příběh
Dnes už často trend neurčují mistři jako kdysi — lidé, kteří přinesli něco převratného, originálního, vizionářského.
Dnes trend často určuje:
- správný influencer
- správné klíčové slovo (“eko“, „slow“, „handmade“, „urban“)
- a krásná fotka.
Pointa je jednoduchá:Kdo umí vytvořit příběh, vytvoří trend. Bez ohledu na to, jestli produkt skutečně stojí za to.
-
Proč lidé podléhají marketingovým trendům? Pojďme si přečíst, co k tomu říká umělá inteligence.
Možná si říkáš: Jak je možné, že tolik lidí skočí na věci, které jsou očividně absurdní?
Odpověď je jednoduchá – lidská psychika je na to předem připravená. Marketing to jen dokonale využívá.
1. Touha patřit mezi ostatní
Člověk je tvor sociální.
Chceme zapadnout, nechceme být „ti divní“.
Když něco frčí – krátké kalhoty u obleku, děravé džíny, noc na seně – lidé to dělají hlavně proto, že to dělají ostatní.
2. Strach z toho, že něco promeškáme
„Když to nezkusím, přijdu o zážitek.“
„Když si to nekoupím, budu mimo.“
Marketing staví na tom, že lidé nechtějí být poslední, kdo nový trend objeví.
Ať už jde o boty, auto nebo „zážitek“ spát na seně.
3. Potřeba cítit se výjimečně
Mnohé drahé nesmysly kupujeme ne kvůli kvalitě, ale kvůli pocitu.
Trendy fungují jako sociální signál:
„Já si to můžu dovolit.“
„Já mám přístup k něčemu, co ostatní nemají.“
4. Marketing využívá jednoduché emoce, ne logiku
Rozum říká:
„Proč bych spal za 3,5 tisíce na seně?“
Emoce říká:
„Je to romantika, dobrodružství, návrat k přírodě!“
A lidé kupují podle emocí, logiku si nechávají až na ospravedlnění svého nákupu.
5. Efekt autority
Když něco doporučí známý módní návrhář, architekt, influencer nebo „expert“, lidé předpokládají, že to má hodnotu.
Často slepě.
Lidská mysl přeceňuje autority i tam, kde žádná odbornost není.
6. Záměrné vytváření nedostatku
Limitované edice, poslední kusy, „jen tento víkend“.
Marketing ví, že nedostatek zvyšuje touhu.
Lidé si raději koupí blbost rychle, než aby riskovali, že jim „unikne“.
7. Potřeba zjednodušovat svět
Když je něco označeno jako „prémiové“, „designové“ nebo „bio“, lidé to automaticky považují za vyšší kvalitu.
Mozek má rád zkratky.
Marketing mu je ochotně nabízí.
8. Lidé milují příběhy ne produkty
Neprodává se to, co to je.
Prodává se to, co o tom vyprávíme.
Noc na seně není ubytování.
Je to „detox od civilizace“.
Děravé džíny nejsou hadry.
Jsou „projevem svobody“.
-
Myslím, že je to docela trefné.
A tak marketing tvoří trendy místo skutečných inovátorů
Skuteční tvůrci přinášejí originální nápady. Tatra 603, architekti Bauhausu, hudební skladatelé a aranžeři, průkopníci hi-fi techniky nebo vizionáři v IT.
Dnes trendy často tvoří i ti, kdo umí:
- říct zajímavý příběh,
- vytvořit hezkou fotku,
- nebo přesvědčivě zapůsobit na emoce davu.
A protože většina lidí se rozhoduje podle emocí a společenských signálů, vznikají trendy, které jsou… no, někdy opravdu podivné.
Marek Ondračka
