Taky hledáte chybu vždy jen u sebe?

Jsou lidé, kteří v každém konfliktu automaticky hledají chybu především u sebe. Ne proto, že by byli slabí nebo si nevážili sami sebe, ale proto, že jsou citliví, empatičtí a chtějí žít v souladu s ostatními.

Přesně taková je i moje žena. Vždy se snaží být milá, ohleduplná, vstřícná a připravená pomoci. A když dojde ke sporu, první otázka, kterou si položí, zní: „Co jsem udělala špatně?“

Takový přístup je vzácný. A také velmi zranitelný.

Problém nastává ve chvíli, kdy se tito lidé střetnou s někým, kdo stejnou míru slušnosti a empatie nesdílí. Jsou lidé neuctiví, hrubí, bezohlední, někdy dokonce zlí. Konflikt s nimi není dialogem, ale nárazem do zdi. A právě tehdy bývají hodní lidé nejvíc zraněni.

Moje žena si takové střety bere hluboce k srdci. Neuctivost druhých ji bolí, protože si neumí představit, že by se sama chovala podobně. A tak znovu a znovu hledá chybu v sobě, i když tam často žádná není.

Jak se obrnit a ochránit si vlastní auru

Je těžké se obrnit před lidmi, kteří nám znepříjemňují život. Před těmi, kteří kritizují bez důvodu, pomlouvají, shazují nebo si léčí vlastní frustraci na ostatních. Přesto je to nutné. Ne kvůli nim, ale kvůli sobě.

Ochránit si svou „auru“, svou vnitřní rovnováhu, není sobecké. Je to forma duševní hygieny. Pokud dovolíme, aby každý nevyžádaný útok narušil naši psychiku, brzy ztratíme energii, radost i chuť být tím dobrým člověkem, jakým jsme.

Hodní lidé a jejich slabina

Mnozí poctiví a hodní lidé nesnesou představu, že by o nich někdo mohl říct křivé slovo. Záleží jim na dobré pověsti, na tom, jak působí na ostatní. A podle toho se také chovají – jsou slušní, pozorní, korektní za všech okolností.

Jenže realita je taková, že ani tohle není záruka. I ten nejslušnější člověk může být pomluven. I ten nejčestnější může být zraněn. A často právě těmi, kteří sami se sebou nejsou v míru.

Všem se zalíbit nelze

Jedna z nejtěžších, ale zároveň nejvíce osvobozujících životních lekcí zní: nelze se zalíbit všem. A čím dříve to přijmeme, tím lépe pro naši duši.

Hodní lidé by si měli dovolit nebýt dokonalí v očích všech. Měli by přijmout, že cizí zlost, závist nebo hloupost nejsou jejich odpovědností. A že někdy je nejlepší obranou nadhled.

Já sám si v takových chvílích pomáhám jedním úslovím, které používám docela často:

„Když mě pomluví idiot, tak je to vlastně pochvala.“

Zní to drsně, ale je v tom kus pravdy. Ne každá kritika má hodnotu. Ne každý názor si zaslouží naši pozornost. A ne každý konflikt je třeba prožít až do hloubky.

Možná bychom se všichni, a zejména ti hodní a citliví, měli učit méně se obviňovat a více chránit. Protože dobrota není slabost. Slabostí je jen to, když si ji necháme vzít.

Autor: Marek Ondračka | neděle 8.2.2026 18:10 | karma článku: 0 | přečteno: 38x

Další články autora

Marek Ondračka

Proč musíme podporovat Ukrajinu

Svět se již několik let nachází na rozcestí, které připomíná temné kapitoly minulosti. Ruská agrese na Ukrajině není jen regionálním konfliktem. Je to útok na svrchovanost, demokracii a principy mezinárodního práva.

3.2.2026 v 8:13 | Karma: 13,88 | Přečteno: 306x | Diskuse | Politika

Marek Ondračka

Když Jak je důležitější než Co II. - Otužování

Otužování je trendy. Myslím že se dá hovořit o masovém rozsahu. Otužují se i známé osobnosti. O herci Luďkovi Munzarovi bylo známo, že každé ráno za každého počasí chodil plavat do přilehlého rybníka.

27.1.2026 v 10:07 | Karma: 6,77 | Přečteno: 87x | Diskuse | Osobní

Marek Ondračka

Skvělý manažer Martin Kuba

Martin Kuba stojí za pozornost. Ne jako ideolog nebo marketingová figura, ale jako manažer veřejné moci, který ukazuje, že politika se dá dělat normálně, klidně a s výsledky.

23.1.2026 v 8:13 | Karma: 17,32 | Přečteno: 249x | Diskuse | Politika

Marek Ondračka

Ostuda vzešlá z voleb

Povolební eskapády mě rozpalují doběla. Stydím se za amatéry, kteří se dostali k moci. Mám na mysli SPD a Motoristy. To, co předvádějí, je neodpustitelné.

18.1.2026 v 17:02 | Karma: 15,75 | Přečteno: 448x | Diskuse | Politika

Marek Ondračka

Když Jak je důležitější než Co I. - Cvičení

Zahajuji sérii článků. Dnes to bude o cvičení. Jeho aspektech. Prostě ze všech různých úhlů pohledu. Tak, aby cvičení bylo účinné, a abychom minimalizovali úsilí a maximalizovali efekt.

13.1.2026 v 15:36 | Karma: 4,97 | Přečteno: 72x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power
5. února 2026  15:13

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.
5. února 2026

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Potomci rodiny Löw-Beer vypsali odměnu milion korun za nalezení ztracené sochy

Potomci rodiny LĂ¶w-Beer vypsali odmÄ›nu milion korun za nalezenĂ­ ztracenĂ© sochy
8. února 2026  18:27,  aktualizováno  18:27

Potomci brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu milion korun za...

3. den ZOH 2026: Sjezd Zabystřana, dva české páry na ledě i hokej s Kanadou. Kdo další jde do akce?

I čeští fanoušci přijeli do Bormia podpořit sjezdaře Jana Zabystřana.
8. února 2026  19:31,  aktualizováno  19:45

Druhý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině byl pro Čechy zlatostříbrný. Snowboardistka...

Super Bowl 2026: Kdo proti sobě nastoupí a kdo se postará o Halftime Show?

Quarterback Seattle Seahawks Sam Darnold
8. února 2026  19:42

Super Bowl je tu. Vrchol Národní liga amerického fotbalu je sportovním svátkem a velkou show....

REPORTÁŽ: Co se stane, když zavřete 7 novinářů deníku Metro a pustíte stopky?

Dobrá parta je základ. V novinách i v únikovce.
8. února 2026  18:03

V redakci deníku Metro jsme hraví, máme rádi show, občas to i pěkně zapijeme. Tak jako ten večer,...

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Marek Ondračka

  • Počet článků 109
  • Celková karma 12,86
  • Průměrná čtenost 392x
Je mi padesát dva, mám bipolární poruchu a překonal jsem rozsáhlou dysbalanci páteře. Nejen ve zdravotní rovině jsem tak nasbíral jakési zkušenosti.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.