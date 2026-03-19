Střet zájmů - už zase
Poradkyně ministra paní Alexandra Semancová zastává funkci, ve které se podílí na tvorbě pravidel pro čerpání dotací Evropské unie. Zároveň vlastní firmu Siptrade, která se zpracováním žádostí o dotace živí. Jasný střet zájmů.
Je zde důvodné podezření, že bude ze své pozice poskytovat lukrativní informace do své firmy, a tak bude mít nemalou konkurenční výhodu při zpracování dotačních projektů. Že by pak při výběru projektů upřednostnila projekty podané svou firmou, to už je trochu silnější tabák, ale ani to bych nevylučoval.
Chápu, že Evropská unie tento stav hodlá potrestat.
Nicméně si stejně myslím, že tímto způsobem je náš boj proti střetu zájmů marný.
Úřednice by mohl firmu přepsat na manžela či děti (nevím zda to EU umožňuje). Nebo ji dát do svěřeneckého fondu, jak nám předvedl premiér.
Nikdo ale nikdy nezabrání tomu, aby si se svými bývalými zaměstnanci nezašla na kafe, kde jim lukrativní informace nesdělí. Po ukončení funkce si firmu ze svěřeneckého fondu vyzvedne a je vše vyřešeno. Takže vztah k ní po celou dobu bude mít více než mateřský.
Obávám se, že situace není jednoduše řešitelná. Nebo možná ano.
Takoví lidé by měli žít v obavách, že jakékoliv projevy korupce plynoucí z jejich nekalé činnosti (a zvýhodňování projektů nebo poskytování lukrativních informací o dotačních programech takovou činností jistě je) budou velmi přísně potrestány.
V tomto případě s omezením EU souhlasím. Je ale důležité se soustředit na jádro věci.
Chci, aby si paní úřednice uvědomila, že o telefonickém a ústním hovoru může vzniknout záznam. Člověk, kterému takovou informaci sdělí je dneska její kamarád, ale zítra se z něj může stát nepřítel, který rád prozradí, jak nepoctivě vystupovala. Stane se z něj svědek korupčního jednání. A proto by měla být velmi na pozoru a chovat se poctivě. Nepochybuji, že se tak chovat bude.
Je to přístup, který bych zdůraznil ve všech případech tzv. střetu zájmů. Jde myslím si zavést univerzálně. Totiž soustředit se na vlastní projevy korupce a ne na to, kdo je čí švagr.
Na závěr chci říct, že jsem rád, že do předmětné funkce byla nominována právě paní Alexandra Semancová. Je to typický případ, kdy je zvolen kompetentní člověk, který má jistě nemalé zkušenosti z praxe a v případě dotačních programů ví, o čem v dané problematice jde.
Je to další případ mnou prosazovaného přístupu, aby do státních manažerských funkcí byli voleni lidi z praxe.
A jak to pak vyřešit, aby nebyli napojeni na svůj původní business? To jsem se snažil svým článkem říci také.
Marek Ondračka
Umíte se prodat?
Otázka, která zní trochu drsně, ale v dnešní době vystihuje realitu. Ať už jste podnikatel, řemeslník, zaměstnanec nebo manažer, každý z nás musí umět ocenit vlastní práci.
Marek Ondračka
Nesnáze s cenou
Jako ekonom mám v otázce ceny jasno. Učili nás to jednoduše: cena vzniká v průsečíku nabídky a poptávky. Když je něco příliš drahé, lidé nejsou ochotni to za tu cenu koupit. Cena pak klesne.
Marek Ondračka
Přijímat je někdy těžší než dávat
Dávat pomoc je společensky ceněná role. Přijímat pomoc už tak jednoduché není. Možná právě proto, že přijímání nás staví do pozice zranitelnosti, závislosti a někdy i do role, kterou si nechceme připustit.
Marek Ondračka
Duchovní
Pod tímto slovem si člověk může představit ledacos. Nejčastěji je spojováno s náboženstvím. V církevním prostředí se skloňuje ve všech pádech. Jde přece o svatého Ducha a kolem něj se v teologii mnoho věcí točí.
Marek Ondračka
Historky z Frantova života
Dovolte, abych vzpomenul na našeho kamaráda Frantu, který nás nedávno opustil. Nemyslím, že je nutné pouze truchlit. Lepší bude na něj vzpomenout s humorem. Věřím, že by si to tak přál.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.