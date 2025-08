Tento článek není o známé ostravské ulici. Je o lásce ke stodolám. O tom, jak jsem si v nich hrál v dětství a o tom, jak se s nimi setkávám dnes.

Stodola, to je stavení, které stojí poblíž rodinné usedlosti, a slouží k uskladnění sena, slámy nebo dřeva a nepřeberného množství strojů a zařízení sloužících k obdělávání půdy.

Taková stavení vznikala kdysi, když lidé sami na svých pozemcích hospodařili. I přes kolektivizaci, kdy byly sedlákům pozemky zabaveny, zůstaly menší plochy (tzv. záhumenky) v držení malých hospodářů. Výsledky svého hospodaření, tzn. maso, mléko, zrní, brambory, řepu, … museli v určitém množství odvádět státu.

O tom ale psát nechci. Chci psát o své fascinaci stodolou jako takovou. Je to báječné místo, ke kterému jsem od malička tíhnul. V dětství jsem si s kamarády ze sousedství v jedné takové často hrál. Sloužila ke hrám na schovávanou, na vojáky, nebo jako prolézačka. V seně jsme skákali salta, rvali se a všelijak blbli. Když venku pršelo nebylo lepšího místa, kam se zašít. Moc jsme si to zde užívali.

V pozdějším věku až do současnosti přicházím do styku se stodolami na statku, který spoluvlastní má žena. Jedná se o stavení staré 150 let a u něj jsou stodoly hned dvě. Co všechno zde můžete nalézt?

Velké množství ostrví (asi 100 kusů) i s tebly, které napovídají z jak velké plochy se zde kdysi sváželo seno. Stará anglická fréza značky J.A.P. London z roku 1940, která je plně funkční. Ta když nám zazpívá, zorničky všech přítomných chlapců a chlapů se roztáhnou vzrušením. K ní je zde řada příslušenství. Kompletní sestava pluhů, ploužků, radlic, ježků a bran. V horní stodole je dominantou mlátička Vichtrle & Kovařík. No prostě je zde spoustu dobových strojů, které na vás vždy dýchnou neopakovatelnou atmosférou.

To, co cítím pokaždé, když do stodoly přijdu, se nedá přesně popsat. Otevřeme vrata a vstoupíme. Škvírami zde proniká světlo a vy zcela zřetelně vidíte, jak se v prostoru rozvíří stoletý prach. Ne nějak agresivně, jen tak akorát, abyste velmi intenzivně cítili tu vůni. Všechny stodoly voní podobně. Proschlým dřevem, olejem z uskladněných strojů a senem.

Kdybych mohl, naordinoval bych čichání této vůně jako terapii. Vzal bych duševně nemocného člověka, posadil bych ho do stodoly, nechal bych ho pozorovat desítky let starou techniku a při tom čichat tu nádhernou vůni, kterou nikde jinde neucítíte.

S přibývajícím časem stodol ubývá. Lidé dnes žijí jinak. Nehospodaří způsobem, jako dřív. Metody se mění.

A tak mám štěstí, že máme v rodině takovou vzácnost. Slibuju, že se budu snažit, abychom ji pro nadcházející generace udrželi co nejdéle.