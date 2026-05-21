Stejskání
I mě se po mnohém stýská. Po věcech dávno minulých, které odnesl čas a už tu s námi nejsou.
No a o jedné takové věci chci dnes psát. Věřte nebo nevěřte, ale mi se stýská po Spartakiádě. Mladí dneska jistě netuší, co to vlastně tenkrát za Socialismu bylo za akci.
Jednalo se o organizované cvičení v trikotech s různými pomůckami na speciálně složenou hudbu. Akce se konala na největším stadionu v Evropě v pražském Strahově. Účastnily se různé kategorie cvičenců: děti, mládež, dospělí a hlavně vojáci.
Tato akce je dnes prezentována jako akce organizovaná komunistickou garniturou. Však se také tehdejší pohlaváři s radostí ukazovali na tribuně stadionu a tady jakoby se chlubili, jak se nám to letos zase povedlo. Jako by to byla jejich zásluha.
Jejich zásluha to ale nebyla. Přípravou na Spartakiádu žila celá republika. Po všech tělocvičnách a stadionech v republice se nacvičovaly sklatby. I já jako žák jsem se účastnil takové přípravy. Oblékli jsme si předpřipravené dresy, popadli lana a počítali takty sklatby, podle které jsme se přesouvali po tělocvičně a vytvářeli všelijaké útvary. Do Prahy jsem se nedostal. Mj. proto, že jsme nestihli potřebný úsek skladby nacvičit. Postoupit mohli jen ti nejlepší.
Byl to tenkrát v televizi úžasný pohled. Obrovský stadion a na něm cvičenci různých věkových kategorií vytvářející různé obrazce. Skvěle secvičení a organizovaní.
Samostatnou kapitolou představovalo cvičení vojáků. Ti během několika vteřin vpadli na stadion a zaujali svá místa. To co následovalo doslova bralo dech. Vytvářeli různé věže, kdy se na sebe postavili v několika patrech a následně vyhazovali jednotlivé cvičence do prostoru, kde je následně zachytávali. Vypadalo to jako živá fontána. Za jejich cvičení by se nemuseli stydět cvičení artisté. Podobných figur bylo přehršel. Cvičení to bylo náročné a vkusné.
Spartakiáda byla triumf lidského umu. Dokonalé organizace a bezvadně zvládnuté vizuální stránky, jejíž úrovně dnešní slety Sokolů nedosahují.
Dnes už se takové, jak by někdo řekl megalomanské, akce nepořádají. Zorganizovat něco takto hromadného je naprosto nereálné. Lidé o to ani nemají zájem. Myslí si, že by to byla oslava komunismu. To je samozřejmě nesmysl.
Smrt na traktoriádě
Tímto článkem reaguju na událost, která se nedávno stala. Na traktoriádě někde v Čechách spadl z traktoru malý chlapec a otec ho přejel.
Příliš tvrdé přistání
Dnes se přeneseme v čase o dobrých třicet let zpět, téměř pětatřicet. Měl jsem tehdy ošklivou nehodu, která by měla zapůsobit jako odstrašující příklad pro ty, kteří podceňují bezpečnost při jízdě na kole.
Vaše tělo vám lže
Říká se, že víno a legíny vám řeknou vždycky pravdu. Ale teď vážně. Chci psát o tom, jak složité je vyznat se v signálech vlastního těla.
Malý terorista
Zkušenost, kterou disponuji, mi přinesl sám život. Získal jsem ji díky tomu, že máme doma dvojčata. Kdybych je neměl, asi bych dnes neměl o čem psát. Nevím, jestli bych byl dostatečně uvědomělý a choval se stejně.
Ruku na srdce, dokážete si něco odepřít?
Jsem už dost starý, a tak vím, že klíčem ke spokojenému životu je umění si věci odpírat. Pokušení číhá na každém kroku. Je třeba umět mu odolávat.
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.