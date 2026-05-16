Smrt na traktoriádě
Sám jsem se několikrát se svým synem traktoriády zúčastnil, a tak je mi toto prostředí dobře známo.
Traktoriády se těší velkému zájmu. Konkrétní podmínky závodu bývají různé. Součastí bývají spanilé jízdy, jízdy zručnosti, závod na čas, překonávání blátivých brodů, apod.
My jsme se zúčastnili poprvé, když bylo synovi třináct. Vymohl jsem si u pořadatelů, aby syn mohl řídit traktůrek, který kdysi postavil můj otec. Jedná se o jakési golfové vozítko s motorem z jawy 250. Foto přikládám. Nejezdí příliš rychle a vůle v řízení je tak veliká, že by to ani nebylo vhodné. Přesto jsme si to užili. Předvedli jsme obecenstvu náš stroj a pro třináctiletého chlapce to byl jistě zážitek projet trať s několika zatáčkami, kopečky, prohlubněmi a vodním příkopem.
Zúčastnili jsme se pak ještě dvakrát s obdobným strojem. Ten byl od strejdy taky s motorem z jawy 250. Taky přikládám. Dojížděli jsme zpravidla mezi posledními. To nám ale nijak nevadilo.
Když pak chlapec dospěl, už nás podobný druh zábavy přestal zajímat. A taky, a teď se teprve dostávám k hlavnímu tématu, forma, jakou traktoriáda má, mě neoslovuje.
Místo přehlídky domácích pomocníků se zde prezentují závodní speciály, které jsou postaveny za jediným účelem. Být co nejrychlejší.
Vznikají tak závody nebezpečně rychlých strojů, jejichž výroba není řízena žádnými předpisy. Také traktoriáda jako taková není řízena žádnými bezpečnostními opatřeními. Už dávno jsem si říkal, že to smrdí průserem. Bylo otázkou času, kdy se něco stane. Diváci jsou blízko. Co kdyby selhaly brzdy, upadlo kolo, …
Přál bych si, aby se na traktoriádách přestala řešit rychlost. Ať je to přehlídka staré nebo i nové techniky, dovedností stavitelů traktorů a třeba i řidičů (třeba i mladých proč ne) při dovednostních soutěžích. Ale na rychlostní závody prosím zapomeňte.
Marek Ondračka
Příliš tvrdé přistání
Dnes se přeneseme v čase o dobrých třicet let zpět, téměř pětatřicet. Měl jsem tehdy ošklivou nehodu, která by měla zapůsobit jako odstrašující příklad pro ty, kteří podceňují bezpečnost při jízdě na kole.
Marek Ondračka
Vaše tělo vám lže
Říká se, že víno a legíny vám řeknou vždycky pravdu. Ale teď vážně. Chci psát o tom, jak složité je vyznat se v signálech vlastního těla.
Marek Ondračka
Malý terorista
Zkušenost, kterou disponuji, mi přinesl sám život. Získal jsem ji díky tomu, že máme doma dvojčata. Kdybych je neměl, asi bych dnes neměl o čem psát. Nevím, jestli bych byl dostatečně uvědomělý a choval se stejně.
Marek Ondračka
Ruku na srdce, dokážete si něco odepřít?
Jsem už dost starý, a tak vím, že klíčem ke spokojenému životu je umění si věci odpírat. Pokušení číhá na každém kroku. Je třeba umět mu odolávat.
Marek Ondračka
Za rohem je bagr
Dnešní článek je o cestování s malými dětmi. Trávení dovolených v jejich společnosti. Výletech na hory a podobně. Jak známo, máme dvojčata, a tak myslím, že mohu o této problematice fundovaně pohovořit.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Větrné elektrárny ve Vrančicích na Příbramsku nebudou, lidé je odmítli v referendu
Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo...
Ostravská galerie PLATO slaví deset let víkendovým přespáním v zahradě
Ostravská galerie PLATO, která se zaměřuje na prezentaci současného umění, připravuje víkendový...
Tvůrci mohou přihlašovat své filmy na další ročník Sportfilmu v Liberci
Mezinárodní festival Sportfilm začal přijímat přihlášky od tvůrců sportovních filmů pro soutěžní...
Jeseník zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení, označí 2400 sloupů
Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Přibližně 2400 sloupů dostane své...
Pronájem bytu 2+1 80 m2 U Tržiště v centru Plzně
U Tržiště, Plzeň - Jižní Předměstí
18 000 Kč/měsíc
- Počet článků 131
- Celková karma 9,20
- Průměrná čtenost 355x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.