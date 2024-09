Jak jen to udělat, aby se na rodinných oslavách všichni dobře bavili? Staří i mladí. Toť otázka. Odpovědí může být tento článek.

Před několika lety se každý rok konal Slípkův ples. Dozvěděl jsem se o této úžasné akci od svého otce, který je muzikant, a který na něm se svou kapelou každý rok hrál.

Rodina Slípkova si uspořádala velkou rodinnou akci jen pro sebe. Základem bylo sedm sourozenců a jejich rodiny. Celkem se jich sešlo vždy okolo sta. Měli to perfektně zorganizované. Tetičky napekly koláče, sekanou, kuřata, uvařily guláš. Zarezervovali si sál v hospodě, objednali hudbu a veselili se vždy do pozdních nočních hodin. Myslím, že si udělali i tombolu.

Taková akce se mi zdá bezvadná. Řeknu vám proč. Celý život se zabývám organizací rodinných oslav. A celý život narážím na spoustu překážek. Rodina se musí sejít, na tom trvám. Ale je složité to nějak uchopit. Snažím se vymyslet něco, aby se zúčastnění bavili, a zejména mladí, aby to nepovažovali za ztrátu času. Slípkovi to vymysleli skvěle. Nemuseli se scházet na každé jednotlivé narozeniny. Udělali jednou v roce velkou akci a bylo to. Vybrali si hudbu, která oslovila všechny napříč generacemi.

Už to, že se dokázali sejít ve stejný čas je myslím neuvěřitelné. Já mám problém svolat kamarády jednou ročně na oslavu svých narozenin. Mají dovolené několikrát ročně, pracují na směny, mají přítelkyně, které mají děti ve střídavé péči, dají přednost návštěvě koncertu, nebo cyklotripu, apod.

Taky ta hudba. To je problém. Mám osobní zkušenost, že lidi jsou dneska strašně vybíraví a hned tak je něco neuspokojí. Jsem sice založením rocker, ale nijak náročný nejsem. Na akcích mi stačí, když to má rytmus, na který se dá tancovat. Nepohrdnu cimbálovkou, dechovkou ani Michalem Davidem. A tak se mi Slípkův ples moc líbí. A nejen on. Není totiž jediný. Znám i jiné případy, kdy si rozvětvené rodiny pořádají podobné oslavy. Všude, kde se daří udržet zábavu napříč generacemi si zaslouží můj obdiv.