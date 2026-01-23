Skvělý manažer Martin Kuba
Martin Kuba nepřišel do politiky z aparátu ani z neziskového inkubátoru. Působil jako lékař a záchranář. Kdo někdy rozhodoval o životě a smrti v minutách, ví, že alibismus neexistuje. A právě tahle zkušenost je v jeho politickém stylu čitelná dodnes:
- rychlá orientace v problému,
- schopnost rozhodnout,
- odpovědnost za výsledek.
To jsou manažerské kompetence, které se v politice zoufale podceňují.
Když se Martin Kuba v roce 2020 stal hejtmanem Jihočeského kraje, převzal region s výrazným investičním dluhem, především v dopravě. O několik let později je Jihočeský kraj často dáván za příklad toho, jak může fungovat krajská správa, když má jasné vedení.
Jedním z nejviditelnějších výsledků Kubova vedení je posun v dopravní infrastruktuře:
- aktivní role kraje při dokončování dálnice D3,
- zprovoznění obchvatu Kaplice, navíc dříve, než se plánovalo,
- rozběhnutí dalších obchvatů, například v Blatné, a příprava dalších projektů.
Pod Kubovým vedením výrazně vzrostlo investiční tempo kraje. Rok 2024 patřil k rekordním a peníze nemířily jen do asfaltu, ale také:
- do škol a školských zařízení,
- do sociálních služeb,
- do projektů obcí a měst.
Jihočeský kraj patří mezi regiony, kde se podařilo zlepšit kvalitu železniční dopravy. Moderní soupravy, vyšší komfort, lepší spolehlivost. Zdánlivě drobnosti, které ale v součtu rozhodují o tom, zda lidé veřejnou dopravu používají, nebo se jí vyhýbají.
V české politice je bohužel téměř samozřejmostí, že výrazné jméno je dříve či později spojováno s nějakou kauzou, podezřením, zákulisními vazbami nebo alespoň nepříjemnými otázkami. U Martina Kuby tohle neplatí.
Za více než dvacet let ve veřejném prostoru – jako ministr, předseda strany i hejtman – nebyl spojován s korupční aférou, trestním vyšetřováním ani klientelistickými skandály. A to je v prostředí české politiky vlastnost, která si zaslouží pozornost sama o sobě.
Nejde o to, že by se vyhýbal rozhodnutím. Právě naopak. Řídil resort plný silných ekonomických zájmů a dnes stojí v čele kraje s miliardovými investicemi, a přesto kolem jeho jména nevzniká aura podezření. To není náhoda. To je výsledek osobního nastavení, důrazu na transparentnost a schopnosti držet si odstup od zákulisních her.
V době, kdy veřejnost ztrácí důvěru v politiku právě kvůli pocitu, že „všichni jsou stejní“, představuje Martin Kuba vzácný typ politika, u kterého se řeší výsledky, ne kauzy.
Další výraznou vlastností Martina Kuby je jeho nekonfliktní, racionální styl. V časech, kdy část politické scény funguje na principu neustálého konfliktu, Kuba:
- komunikuje klidně,
- vyjednává napříč politickým spektrem,
- soustředí se na výsledek, ne na mediální vítězství.
I proto má v Jihočeském kraji podporu, která přesahuje hranice jedné politické značky.
Martin Kuba ukazuje, že:
- politika může být služba, ne jeviště,
- veřejná správa se dá řídit profesionálně,
- rozhodnost a slušnost se nevylučují.
Příběh Martina Kuby neříká jen to, že jeden hejtman pracuje dobře. Klade mnohem nepříjemnější otázku: proč to, co je možné v Jihočeském kraji, není možné na úrovni státu?
Odpověď není složitá, jen se o ní nerado mluví. Stát dnes často neřídí lidé, kteří by byli zvyklí nést osobní odpovědnost za výsledek. Rozhodování se tříští mezi resorty, výbory, poradce a marketingové týmy. Když se něco nepovede, nikdo za to vlastně nemůže. A když se něco povede, je kolem toho tisková konference.
Martin Kuba ukazuje opačný model. Model, kde:
- se rozhodnutí dělají, i když nejsou populární,
- se projekty dotahují, místo aby se jen zahajovaly,
- se nehledají výmluvy, ale řešení.
Martin Kuba není důkazem toho, že všichni politici jsou špatní. Je důkazem toho, že když se politika řídí jako odpovědná služba a ne jako permanentní kampaň, funguje. A že problémem Českého státu nejsou peníze ani zákony, ale nedostatek lidí, kteří umějí a chtějí řídit.
Marek Ondračka
Další články autora
- Počet článků 105
- Celková karma 12,96
- Průměrná čtenost 398x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.