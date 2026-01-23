Skvělý manažer Martin Kuba

Martin Kuba stojí za pozornost. Ne jako ideolog nebo marketingová figura, ale jako manažer veřejné moci, který ukazuje, že politika se dá dělat normálně, klidně a s výsledky.

Martin Kuba nepřišel do politiky z aparátu ani z neziskového inkubátoru. Působil jako lékař a záchranář. Kdo někdy rozhodoval o životě a smrti v minutách, ví, že alibismus neexistuje. A právě tahle zkušenost je v jeho politickém stylu čitelná dodnes:

  • rychlá orientace v problému,
  • schopnost rozhodnout,
  • odpovědnost za výsledek.

To jsou manažerské kompetence, které se v politice zoufale podceňují.

Když se Martin Kuba v roce 2020 stal hejtmanem Jihočeského kraje, převzal region s výrazným investičním dluhem, především v dopravě. O několik let později je Jihočeský kraj často dáván za příklad toho, jak může fungovat krajská správa, když má jasné vedení.

Jedním z nejviditelnějších výsledků Kubova vedení je posun v dopravní infrastruktuře:

  • aktivní role kraje při dokončování dálnice D3,
  • zprovoznění obchvatu Kaplice, navíc dříve, než se plánovalo,
  • rozběhnutí dalších obchvatů, například v Blatné, a příprava dalších projektů.

Pod Kubovým vedením výrazně vzrostlo investiční tempo kraje. Rok 2024 patřil k rekordním a peníze nemířily jen do asfaltu, ale také:

  • do škol a školských zařízení,
  • do sociálních služeb,
  • do projektů obcí a měst.

Jihočeský kraj patří mezi regiony, kde se podařilo zlepšit kvalitu železniční dopravy. Moderní soupravy, vyšší komfort, lepší spolehlivost. Zdánlivě drobnosti, které ale v součtu rozhodují o tom, zda lidé veřejnou dopravu používají, nebo se jí vyhýbají.

V české politice je bohužel téměř samozřejmostí, že výrazné jméno je dříve či později spojováno s nějakou kauzou, podezřením, zákulisními vazbami nebo alespoň nepříjemnými otázkami. U Martina Kuby tohle neplatí.

Za více než dvacet let ve veřejném prostoru – jako ministr, předseda strany i hejtman – nebyl spojován s korupční aférou, trestním vyšetřováním ani klientelistickými skandály. A to je v prostředí české politiky vlastnost, která si zaslouží pozornost sama o sobě.

Nejde o to, že by se vyhýbal rozhodnutím. Právě naopak. Řídil resort plný silných ekonomických zájmů a dnes stojí v čele kraje s miliardovými investicemi, a přesto kolem jeho jména nevzniká aura podezření. To není náhoda. To je výsledek osobního nastavení, důrazu na transparentnost a schopnosti držet si odstup od zákulisních her.

V době, kdy veřejnost ztrácí důvěru v politiku právě kvůli pocitu, že „všichni jsou stejní“, představuje Martin Kuba vzácný typ politika, u kterého se řeší výsledky, ne kauzy.

Další výraznou vlastností Martina Kuby je jeho nekonfliktní, racionální styl. V časech, kdy část politické scény funguje na principu neustálého konfliktu, Kuba:

  • komunikuje klidně,
  • vyjednává napříč politickým spektrem,
  • soustředí se na výsledek, ne na mediální vítězství.

I proto má v Jihočeském kraji podporu, která přesahuje hranice jedné politické značky.

Martin Kuba ukazuje, že:

  • politika může být služba, ne jeviště,
  • veřejná správa se dá řídit profesionálně,
  • rozhodnost a slušnost se nevylučují.

Příběh Martina Kuby neříká jen to, že jeden hejtman pracuje dobře. Klade mnohem nepříjemnější otázku: proč to, co je možné v Jihočeském kraji, není možné na úrovni státu?

Odpověď není složitá, jen se o ní nerado mluví. Stát dnes často neřídí lidé, kteří by byli zvyklí nést osobní odpovědnost za výsledek. Rozhodování se tříští mezi resorty, výbory, poradce a marketingové týmy. Když se něco nepovede, nikdo za to vlastně nemůže. A když se něco povede, je kolem toho tisková konference.

Martin Kuba ukazuje opačný model. Model, kde:

  • se rozhodnutí dělají, i když nejsou populární,
  • se projekty dotahují, místo aby se jen zahajovaly,
  • se nehledají výmluvy, ale řešení.

Martin Kuba není důkazem toho, že všichni politici jsou špatní. Je důkazem toho, že když se politika řídí jako odpovědná služba a ne jako permanentní kampaň, funguje. A že problémem Českého státu nejsou peníze ani zákony, ale nedostatek lidí, kteří umějí a chtějí řídit.

Autor: Marek Ondračka | pátek 23.1.2026 8:13 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

