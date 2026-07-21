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Šepot květin

Znáte výraz Šepot květin? Víte, kdy se používá? Jestli ne, tak se to dozvíte právě teď. Možná budete docela překvapeni.

Šepot květin totiž není o květinách.

Je to popis chodu motoru.

Když je motor dokonale seřízený, všechno do sebe zapadá, zapalování je přesné, směs správná, motor je zahřátý a přede jako spokojená kočka. Nevydává žádné pazvuky, nic neklepe, nic necuká. Jen si tiše a pravidelně vrní. Tehdy se říká, že motor vydává šepot květin.

To je nádherný výraz.

Technický, a přitom poetický.

Šepot květin vydávala tátova motorka, když si ji v roce 1967 přivezl domů. Slyším ho pokaždé, když někdo nastartuje udržovanou Tatru 603. A slyším ho vždycky, když je motor auta nebo motocyklu v plné kondici, dostává správné palivo, je správně seřízený a běží přesně tak, jak konstruktéři zamýšleli.

Naposledy jsme ten šepot květin zažili u Volkswagenu Touran, který opravoval můj syn.

Čekala ho výměna motoru. Na internetu našel použitý motor, sedl do svého postaršího Fordu Transit a vydal se pro něj až do Chrudimi, dobrých několik set kilometrů od domova. Zaplatil za něj třicet tisíc korun a doufal, že nekupuje zajíce v pytli.

Prodávající tvrdil, že motor má najeto 170 tisíc kilometrů.

Jenže jak to ověříte, když motor leží na zemi vedle auta?

Nezbývá než věřit. Namontovat ho, zapojit všechny hadice, kabely, čidla a pak čekat na okamžik pravdy.

Po montáži, kterou syn zvládl společně s kamarády během jediné noci, přišel ten okamžik.

Motor nastartovali.

Běžel.

Jenže...

Nebylo to ono.

Chod nebyl úplně hladký. Nebylo to nic dramatického, žádná katastrofa, ale od motoru očekával víc. Chyběla mu lehkost, klid a pravidelnost.

Po několika dnech se k autu znovu vrátil. Připojil diagnostiku, zkontroloval hodnoty, motor znovu seřídil a provedl potřebné korekce.

Pak znovu otočil klíčkem.

A najednou to přišlo.

Motor se uklidnil. Začal běžet lehce, pravidelně a téměř neslyšně. Jen tiše vrněl.

Podívali jsme se na sebe a bylo jasno.

Teď už je to ten pravý šepot květin.

Možná je škoda, že podobné výrazy z našeho jazyka pomalu mizí. Jsou to slova, která vznikla mezi obyčejnými lidmi, v dílnách, garážích a stodolách. Nečetla se v učebnicích ani ve slovnících. Předávala se z otce na syna, od souseda k sousedovi, spolu se zkušenostmi a láskou k řemeslu.

A možná právě proto mají takové kouzlo.

Stačí jednou uslyšet motor, který opravdu šeptá jako květiny, a už ten výraz nikdy nezapomenete.

Autor: Marek Ondračka | úterý 21.7.2026 20:34 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

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