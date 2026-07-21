Šepot květin
Šepot květin totiž není o květinách.
Je to popis chodu motoru.
Když je motor dokonale seřízený, všechno do sebe zapadá, zapalování je přesné, směs správná, motor je zahřátý a přede jako spokojená kočka. Nevydává žádné pazvuky, nic neklepe, nic necuká. Jen si tiše a pravidelně vrní. Tehdy se říká, že motor vydává šepot květin.
To je nádherný výraz.
Technický, a přitom poetický.
Šepot květin vydávala tátova motorka, když si ji v roce 1967 přivezl domů. Slyším ho pokaždé, když někdo nastartuje udržovanou Tatru 603. A slyším ho vždycky, když je motor auta nebo motocyklu v plné kondici, dostává správné palivo, je správně seřízený a běží přesně tak, jak konstruktéři zamýšleli.
Naposledy jsme ten šepot květin zažili u Volkswagenu Touran, který opravoval můj syn.
Čekala ho výměna motoru. Na internetu našel použitý motor, sedl do svého postaršího Fordu Transit a vydal se pro něj až do Chrudimi, dobrých několik set kilometrů od domova. Zaplatil za něj třicet tisíc korun a doufal, že nekupuje zajíce v pytli.
Prodávající tvrdil, že motor má najeto 170 tisíc kilometrů.
Jenže jak to ověříte, když motor leží na zemi vedle auta?
Nezbývá než věřit. Namontovat ho, zapojit všechny hadice, kabely, čidla a pak čekat na okamžik pravdy.
Po montáži, kterou syn zvládl společně s kamarády během jediné noci, přišel ten okamžik.
Motor nastartovali.
Běžel.
Jenže...
Nebylo to ono.
Chod nebyl úplně hladký. Nebylo to nic dramatického, žádná katastrofa, ale od motoru očekával víc. Chyběla mu lehkost, klid a pravidelnost.
Po několika dnech se k autu znovu vrátil. Připojil diagnostiku, zkontroloval hodnoty, motor znovu seřídil a provedl potřebné korekce.
Pak znovu otočil klíčkem.
A najednou to přišlo.
Motor se uklidnil. Začal běžet lehce, pravidelně a téměř neslyšně. Jen tiše vrněl.
Podívali jsme se na sebe a bylo jasno.
Teď už je to ten pravý šepot květin.
Možná je škoda, že podobné výrazy z našeho jazyka pomalu mizí. Jsou to slova, která vznikla mezi obyčejnými lidmi, v dílnách, garážích a stodolách. Nečetla se v učebnicích ani ve slovnících. Předávala se z otce na syna, od souseda k sousedovi, spolu se zkušenostmi a láskou k řemeslu.
A možná právě proto mají takové kouzlo.
Stačí jednou uslyšet motor, který opravdu šeptá jako květiny, a už ten výraz nikdy nezapomenete.
Marek Ondračka
O křehkosti ženské duše
Nedávno jsem zažil příhodu, která mě přiměla přemýšlet nad tím, jak křehká dokáže být ženská duše. Ne křehká ve smyslu slabá. Křehká ve smyslu citlivá. A právě této citlivosti by si podle mě měli muži více všímat.
Marek Ondračka
Tyč za 2700 Kč nebo prkno zadarmo
Vedu cvičení pro lidi nad padesát let. Jsem certifikovaný zdravotně funkční trenér a zároveň člověk, který si sám prošel dlouholetými problémy se zády. Právě proto mě zajímá, jak lidé přemýšlejí o svém zdraví.
Marek Ondračka
Jak jsem se zamiloval do filmu
O mně se dá bez nadsázky říct, že jsem filmový fanoušek. Televize mě přitahovala už od dětství. Sledoval jsem všechno možné: večerníčky, pořady pro děti, filmy pro pamětníky, dokumenty, prostě cokoliv.
Marek Ondračka
Nemoci duše
Když potkáme člověka na vozíku, nikoho z nás nenapadne vyčítat mu, že nevyjde schody. Když někdo kulhá o berlích, nabídneme mu pomoc. Fyzické nemoci totiž vidíme. Horší je to s nemocemi duše. Ty často vidět nejsou.
Marek Ondračka
Jak má vlastně vypadat podpora
Existují lidé, kteří tvrdí, že všeho dosáhli vlastními silami. Já mezi ně nepatřím. V životě se mi dostalo tolik podpory, že by mi mnozí mohli závidět.
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Senior, který se ztratil při projížďce v Hradci Králové, je v pořádku
Pohřešovaný 82letý muž, který se dnes odpoledne ztratil při projížďce na kole v Hradci Králové, byl...
Letní podcastová scéna chce jednou vychovat hvězdy pro O2 universum, říká organizátor
Letní podcastová scéna 2026 přináší od června do září živé podcasty do venkovního prostředí...
Policie zasahuje na pražském magistrátu, zajímá se o odbor pozemních komunikací
Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci, zajímá se o odbor pozemních...
Na Štvanici se psaly dějiny tenisu. Kvůli slavnému stadionu zmizela i porodnice
Do neděle hostí Štvanice turnaj WTA 250. Na antukových kurtech se představují světové tenisové...
Komerční prostory s místnostmi pro kanceláře, výrobu a sklad 222 m2
Papírenská, Praha 6 - Bubeneč
60 000 Kč/měsíc
- Počet článků 146
- Celková karma 11,99
- Průměrná čtenost 349x
Chci psát úvahy na různá témata. Zdraví, cvičení, duševní poruchy, bolesti zad, politika, historie, rodinné vztahy, láska, hudba, víra.
Hlavní cíl: Poučit mladší generaci.