Sebevražedný trail
Nejde jen o to, že je starší člověk křehčí. Jeho kosti už nejsou tak pružné a každý, byť sebemenší pád může znamenat nepříjemnou zlomeninu. Zatímco mladík se po obdobné eskapádě jen oklepe, opráší kalhoty a pokračuje dál, starší člověk může skončit na několik týdnů v nemocnici.
Je tu ale ještě jeden podstatný rozdíl. S přibývajícím věkem si člověk mnohem lépe uvědomuje hrozící nebezpečí. Má už něco za sebou, ledacos zažil, a tak je přirozeně opatrnější. Mladí si naopak musí nejprve sami vyzkoušet, jaké to je „rýt držkou v zemi“, aby pochopili, že některé věci opravdu bolí.
Celé záležitosti příliš nepomáhá jedna podstatná lidská vlastnost. Touha po adrenalinu a dobrodružství.
Abych mladým nekřivdil, já jsem nebyl jiný. V mládí jsem jezdil rychle a nebezpečně na motorce. Moc dobře tedy vím, co dnešní mladíci prožívají. Ten nádherný pocit, když člověk přidá plyn, srdce se rozbuší a všechno kolem se začne míhat. Rozum ustoupí do pozadí a vládu převezme adrenalin.
Můj otec by na to řekl, že ještě nejsou vyježdění. A měl by pravdu. Mladý člověk často přeceňuje své schopnosti a podceňuje nebezpečí. Zkušenosti teprve sbírá. Bohužel někdy velmi bolestivým způsobem.
A tak hledá to správné vzrůšo.
No a právě takové vzrůšo dnes mnozí nacházejí v trailu.
Pořídí si pořádné odpružené horské kolo, vyrazí na kopec a spustí se dolů po předem připravené trati. Zatáčky, prudké sjezdy, kameny, kořeny, skoky a nejrůznější překážky. Čím rychleji, tím lépe. Čím obtížnější trať, tím větší zážitek.
Některým ovšem nestačí ani připravené tratě. Vydávají se do lesa, kde žádné vyznačené trasy nejsou. Jen oni, jejich kolo, prudký svah a spousta stromů. To je teprve to správné dobrodružství!
Provozovatelé lyžařských areálů dnes těmto sebevrahům ochotně vycházejí vstříc. Sněhu bývá pomálu, zimní sezóna je nejistá, tak proč nevyužít lanovky a sjezdovky také v létě? Místo lyžařů se na vrchol vyvezou cyklisté a dolů už to vezmou po svých. Tedy vlastně po kolech.
Píšu sebevrahům zcela záměrně.
Opravdu si totiž myslím, že jde o mimořádně nebezpečný sport. Tito adrenalinoví šílenci podle mého názoru riskují to nejcennější, co mají. Vlastní zdraví a někdy i život.
Vždyť pád na kole není žádná legrace ani při obyčejné jízdě po silnici. Stačí přehlédnout výmol, podjet předním kolem na štěrku nebo špatně odhadnout zatáčku. Člověk letí přes řídítka a ani neví jak.
A teď si představte totéž při vysoké rychlosti na prudkém lesním svahu. Všude kolem stromy, kameny a další překážky. Stačí jediná chyba. Jediný špatně odhadnutý skok. Jediný okamžik nepozornosti.
A může být po legraci. Někdy navždy.
Samozřejmě vím, že existují různé obtížnosti tratí. Že zkušení jezdci používají přilby, chrániče a kvalitní techniku. Že se mnozí snaží jezdit zodpovědně a nepřeceňovat své schopnosti.
Jenže právě v tom vidím problém. Jak má mladý člověk poznat hranici svých schopností, když ji ještě nikdy nepřekročil?
A jak má poznat, že jede příliš rychle, když právě rychlost je tím, co ho na celé věci tolik přitahuje?
Vůbec nechápu rodiče, kteří své mladé chlapce v takovém počínání podporují. Pořídí jim drahá kola, zaplatí permanentky na lanovky a ještě je povzbuzují, aby překonávali stále náročnější překážky.
Přitom ani kolo za sto tisíc korun nikomu bezpečnost nezajistí. Sebelepší odpružení, hydraulické brzdy nebo karbonový rám nezmění nic na tom, že lidské tělo je zatraceně křehká věc.
Můžete mít techniku za statisíce, ale když ve vysoké rychlosti narazíte do stromu, bude vám úplně k ničemu.
Pro mě je to čistokrevný hazard.
Možná namítnete, že podobně nebezpečných sportů existuje celá řada. Že lidé lezou po skalách, skáčou s padákem, závodí na motocyklech nebo sjíždějí divoké řeky.
Máte pravdu. A já jim to samozřejmě zakazovat nehodlám.
Koneckonců sám jsem v mládí prováděl věci, při kterých by mi dnes vstávaly vlasy hrůzou. Jenže právě proto, že jsem je prováděl, dnes dobře vím, jak málo někdy stačí k neštěstí.
S věkem člověk zkrátka získává zvláštní schopnost. Dokáže si představit následky dříve, než nastanou.
A někdy je to představivost opravdu nepříjemná.
Já s tím ale nic nenadělám. Lidé se často chovají jako blázni. Na to už jsem si za svůj život zvykl. Každý má právo rozhodovat o tom, jaká rizika podstoupí, a já mu v tom bránit nemohu.
Ale jedno vám slíbit můžu.
Až za mnou jednou přijde můj vnuk, že chce jezdit na trailu, dostane přes hubu.
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